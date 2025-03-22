В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Арене Мытищи» 22 марта. Начало встречи — в 13:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Куньлунь» — «Авангард», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Куньлунь»

Турнирное положение: На счету китайского представителя лиги 62 очка по итогам 67 проведенных встреч. В турнирной таблице Западной конференции команда расположилась на 9-й строчке.

Последние матчи: Неделями ранее «Куньлунь» добился победы над «Спартаком» — 3:2 Б, которая помогла прервать цикл крупных выездных поражений. Однако уже в следующем матче пекинцы уступили «Динамо» Минск — 2:4.

Последний на данный момент успех команды Михаила Кравца был зафиксирован в игре с «Сочи» — 5:2. За битвой не попавших в плей-офф последовало сокрушительное поражение от «Металлурга» Мг — 1:7 и осечка в упорном противостоянии с «Северсталью» — 4:5 Б.

Не сыграют: Фу Тян.

Состояние команды: По ходу нынешнего сезона «Куньлунь» в моменте обозначил борьбу за плей-офф и провел несколько хороших отрезков, продемонстрировав системный прогресс.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В понимании содержательной игры в нападении команда Михаила Кравца старается проявлять должную активность, создавая множество моментов. Однако их реализация на отрезке оставляет желать лучшего.

При боевом характере «Куньлунь» по-прежнему испытывает проблемы в обороне. Так, недостаточная концентрация, дисциплина и индивидуальные ошибки нередко затормаживают продвижение пекинцев.

«Авангард»

Турнирное положение: По итогам 67 матчей «Авангард» закрепился на 6-й строчке в таблице Восточной конференции. С 85 очками в активе, омичи отстают от 4-го «Ак Барса» по дополнительным показателям.

Последние матчи: На протяжении нескольких предыдущих недель «Авангард» демонстрировал прекрасную динамику, сумев добиться 12 побед кряду, в серию которых вошла гостевая встреча с «Ак Барсом» — прямым его конкурентом — 2:0.

Последний успешный результат был зафиксирован в Омске, в матче с «Торпедо» — 4:3, после чего серия прервалась в игре с «Трактором» — 4:5. Накануне команда Ги Буше уступила «Динамо» Москва — 3:4 ОТ, но разобралась с «Витязем» — 2:1 ОТ.

Не сыграют: Сергей Бойков, Даниил Степанов.

Состояние команды: На флажке регулярного чемпионата «Авангард» набрал превосходную форму, однако не сумел улучшить турнирное положение на фоне серьезной конкуренции.

В настоящее время «Авангард» довольно уверенно смотрится в атаке, а редкие на сегодняшний день промахи едва ли способны негативно сказаться на боевом настрое перед началом Кубка Гагарина.

Главным преимуществом «Авангарда» над многими соперниками является вариативная игра в нападении. Омичи активно создают моменты и на фоне высокой динамики выдают должную результативность.

Статистика для ставок

В 4-х последних матчах с участием «Куньлуня» был пробит тотал больше 5.5

В 6 матчах из 8 последних «Куньлунь» пропускал не менее 4-х голов

В 4-х последних личных встречах победа осталась за «Авангардом»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Куньлуня» оценивается букмекерами в 4.13, ничья — в 4.70, а победа «Авангарда» — в 1.72.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.

Прогноз: На финишной прямой регулярки турнирное положение «Авангарда» не претерпит серьезных изменений, поэтому «Куньлунь», для которого чемпионат подходит к концу, может попытаться зацепиться за результат.

Ставка: «Куньлунь» победит с форой +1 за 1.85.

Прогноз: Даже в ничего не решающем глобально матче «Авангард» готов устроить с пекинцами результативную игру с целью поддержания боевого тонуса перед плей-офф.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.90.