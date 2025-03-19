В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Арене Металлург» 19 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Металлург» Мг — «Адмирал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: В 66 матчах «Металлург» Мг заработал 88 очков, с которыми поднялся на 2-е место в таблице Восточной конференции. На 1 турнирный балл южноуральцы опережают 3-й «Салават Юлаев».

Последние матчи: В одном из недавних матчей «Металлург» Мг потерпел поражение от СКА — 2:4, которое прервало серию из 5 побед кряду, зафиксированную неделями ранее.

После непростого матча с петербуржцами команда Андрея Разина сформировала новый беспроигрышный цикл, который начался с ярких встреч с ЦСКА — 4:2 и «Куньлунем» — 7:1, а продолжился боевой победой над «Витязем» — 3:2 Б.

Не сыграют: Владислав Еременко, Данила Юров.

Состояние команды: На заключительном этапе регулярного сезона «Металлург» Мг набрал хорошую форму, излучая уверенность и контролируя ситуацию в борьбе за места в первой тройке Восточной конференции.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Вариативная и практически всегда продуктивная линия нападения позволяет «Металлургу» Мг выдерживать высокий темп и оказывать на соперников давление путем создания большого количества голевых моментов.

Одним из факторов промежуточного успеха «Металлурга» Мг остается результативность. Тем не менее временами команда Андрея Разина сталкивается с определенными проблемами игрового содержания на фоне потери концентрации.

«Адмирал»

Турнирное положение: В 65 матчах «Адмирал» заработал 68 очков, с которыми сместился на 8-е место в таблице Восточной конференции. В статусе участника плей-офф, команда отстает от 7-й «Сибири» по дополнительным показателям.

Последние матчи: Накануне «Адмирал» выдал домашнюю серию, которая началась с 2-х поражений от «Салавата Юлаева» — 2:3 Б; 3:6, но продолжилась победой над «Нефтехимиком» — 1:0 при проигранном нижнекамцам еще одном матче — 2:3.

Кроме того, в ходе цикла на «Фетисов-Арене» команда Леонида Тамбиева разгромила «Амур» — 5:2 и драматично уступила «Барысу» — 4:5 Б. В последней встрече «Адмирал» в гостях не сумел справиться с натиском «Локомотива» — 1:4.

Не сыграют: Артем Николаев.

Состояние команды: Успех «Адмирала» в нынешнем сезоне определяет участие в Кубке, чего команда не смогла добиться годом ранее ввиду затяжного кризиса. Однако на фоне приближающегося плей-офф игра владивостокцев вызывает массу вопросов.

Безусловно, одним из сильнейших качеств коллектив Леонида Тамбиева остается игровая дисциплина. Тем не менее надежная оборона и умение грамотно сдерживать соперников «Адмирал» проявляет далеко не в каждой встрече.

На фоне попыток выстроить идеальную систему «Адмирал» нередко испытывает проблемы, обусловленные низкой результативностью. В некоторых матчах дальневосточники не могут выйти на необходимый пик продуктивности впереди.

Статистика для ставок

В 4-х личных встречах из 5 последних был пробит тотал больше 5.5

«Металлург» Мг добился 5 побед в 6 последних очных матчах на домашнем катке

В 3-х последних личных встречах в гостях «Адмирал» пропускал не менее 4 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 1.75, ничья — в 4.40, а победа «Адмирала» — в 3.99.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.08, на тотал меньше 4.5 — за 1.75.

Прогноз: «Магнитка» набрала потрясающую форму и вышла на хороший уровень производительности в понимании атаки. На домашнем катке она способна смять соперника вроде «Адмирала», который имеет ряд проблем с организацией игры.

Ставка: «Металлург» Мг победит + ТБ 4.5 за 2.25.

Прогноз: Под давлением мощного нападения «Металлурга» дальневосточные гости могут допустить серию критичных ошибок, которые приведут к большому количеству пропущенных шайб.

Ставка: «Металлург» Мг забьет в каждом периоде за 3.05.