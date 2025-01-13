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    В «Нагорном» состоится результативная встреча

    «Торпедо» — «Трактор». Ставка (к. 2.07) и прогноз на хоккей, КХЛ, 13 января 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Торпедо Прогнозы на Трактор
    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Трактор»
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    Сергей Гончарук
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Трактор». Игра пройдет в «Нагорном» 13 января. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Трактор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 13 Января 2025 года

    Торпедо

  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 19:00 Трактор

    Трактор

  • Челябинск
    •

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Нижегородцы по-прежнему занимают 8-й строчку в таблице Западной конференции. В 43 матчах команде удалось набрать 46 очков.

    Последние матчи: Текущие результаты «Торпедо» в большинстве своем подразумевают неудачи, хотя в 2-х недавних встречах волжане добились значимых побед.

    Торпедо — Трактор: коэффициенты букмекеров

    Так, сперва команда Игоря Ларионова разобралась с минским «Динамо» — 4:2, а затем весьма скромно обошлась с «Сибирью» — 2:0. Последняя встреча «Торпедо» закончилась сокрушительным поражением от «адмирала» — 1:6.

    Не сыграют: Михаил Абрамов, Артем Мисников.

    Состояние команды: В нынешний сезон «Торпедо» входило с весьма серьезными целями на фоне потенциала, предполагающего возможность решения больших задач.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Однако со старта чемпионата у команды Игоря Ларионова наметились проблемы системного характера, разобраться с которыми «Торпедо» не удается и в настоящий момент.

    На фоне традиционно высокой реализации — характерна она далеко не в каждом матче — «Торпедо» остается одним из самых слабых представителей зоны плей-офф по игре в обороне.

    «Трактор»

    Турнирное положение: В активе «Трактора» 59 баллов после 45 матчей. В таблице Восточной конференции челябинцы занимают 1-е место, на 1 очко опережая «Салават Юлаев».

    Последние матчи: На протяжении последних недель «Трактор» выдает небольшие качественные отрезки, которые непременно дополняются провалами единичного характера.

    В 4-х январских встречах команда Бенуа Гру поделила пополам количество побед и поражений. Так, ранее «Трактор» уступил «Амуру» — 2:3 ОТ, взял верх над «Автомобилистом» — 2:0 и «Ладой» — 5:0 и проиграл «Магнитке» — 3:5.

    Не сыграют: Никита Коростелев, Остап Сафин.

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    • Состояние команды: В нынешнем сезоне «Трактор» сосредоточен на развитии успеха предыдущей кампании. Свои высокие цели челябинцы обозначили еще на старте чемпионата.

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    На протяжении длительного осеннего периода команда Бенуа Гру демонстрировала превосходные результаты, первоклассную игру и излучала предельную уверенность.

    Тем не менее текущие выступления «Трактора» в отдельных матчах далеки от уровня первых месяцев регулярки. Но даже на фоне некоторых провалов челябинцы не стали слабее остальных топ-соперников Востока.

    Статистика для ставок

    • В 4-х очных встречах из 6 последних был пробит тотал больше 6.5

    • «Торпедо» забивало минимум 3 гола в ворота «Трактора» в 4-х очных матчах из 5 последних

    • «Торпедо» победило «Трактор» в 5 последних матчах в «Нагорном»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 2.64, ничья — в 4.15, а победа «Трактора» — в 2.26.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.07, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.

    Прогноз: «Трактор» и «Торпедо» на фоне своих проблем остаются двумя заряженными на борьбу коллективами, которые в очной встрече навяжут открытую игру с большим количеством остроты на обеих половинах площадки.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.07.

    Прогноз: С учетом актуальных показателей на дистанции команда Бенуа Гру способна разобраться с «Торпедо», которое продолжает страдать из-за кризиса оборонительного содержания.

    Ставка: «Трактор» победит + ТБ 4.5 за 3.10.

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    «Торпедо» — «Трактор»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 13.01.2025. Прогнозы на хоккей. В «Нагорном» состоится результативная встреча
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