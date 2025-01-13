В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Трактор». Игра пройдет в «Нагорном» 13 января. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Трактор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: Нижегородцы по-прежнему занимают 8-й строчку в таблице Западной конференции. В 43 матчах команде удалось набрать 46 очков.

Последние матчи: Текущие результаты «Торпедо» в большинстве своем подразумевают неудачи, хотя в 2-х недавних встречах волжане добились значимых побед.

Так, сперва команда Игоря Ларионова разобралась с минским «Динамо» — 4:2, а затем весьма скромно обошлась с «Сибирью» — 2:0. Последняя встреча «Торпедо» закончилась сокрушительным поражением от «адмирала» — 1:6.

Не сыграют: Михаил Абрамов, Артем Мисников.

Состояние команды: В нынешний сезон «Торпедо» входило с весьма серьезными целями на фоне потенциала, предполагающего возможность решения больших задач.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Однако со старта чемпионата у команды Игоря Ларионова наметились проблемы системного характера, разобраться с которыми «Торпедо» не удается и в настоящий момент.

На фоне традиционно высокой реализации — характерна она далеко не в каждом матче — «Торпедо» остается одним из самых слабых представителей зоны плей-офф по игре в обороне.

«Трактор»

Турнирное положение: В активе «Трактора» 59 баллов после 45 матчей. В таблице Восточной конференции челябинцы занимают 1-е место, на 1 очко опережая «Салават Юлаев».

Последние матчи: На протяжении последних недель «Трактор» выдает небольшие качественные отрезки, которые непременно дополняются провалами единичного характера.

В 4-х январских встречах команда Бенуа Гру поделила пополам количество побед и поражений. Так, ранее «Трактор» уступил «Амуру» — 2:3 ОТ, взял верх над «Автомобилистом» — 2:0 и «Ладой» — 5:0 и проиграл «Магнитке» — 3:5.

Не сыграют: Никита Коростелев, Остап Сафин.

Состояние команды: В нынешнем сезоне «Трактор» сосредоточен на развитии успеха предыдущей кампании. Свои высокие цели челябинцы обозначили еще на старте чемпионата.

На протяжении длительного осеннего периода команда Бенуа Гру демонстрировала превосходные результаты, первоклассную игру и излучала предельную уверенность.

Тем не менее текущие выступления «Трактора» в отдельных матчах далеки от уровня первых месяцев регулярки. Но даже на фоне некоторых провалов челябинцы не стали слабее остальных топ-соперников Востока.

Статистика для ставок

В 4-х очных встречах из 6 последних был пробит тотал больше 6.5

«Торпедо» забивало минимум 3 гола в ворота «Трактора» в 4-х очных матчах из 5 последних

«Торпедо» победило «Трактор» в 5 последних матчах в «Нагорном»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 2.64, ничья — в 4.15, а победа «Трактора» — в 2.26.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.07, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.

Прогноз: «Трактор» и «Торпедо» на фоне своих проблем остаются двумя заряженными на борьбу коллективами, которые в очной встрече навяжут открытую игру с большим количеством остроты на обеих половинах площадки.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.07.

Прогноз: С учетом актуальных показателей на дистанции команда Бенуа Гру способна разобраться с «Торпедо», которое продолжает страдать из-за кризиса оборонительного содержания.

Ставка: «Трактор» победит + ТБ 4.5 за 3.10.