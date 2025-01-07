В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Кибэнк Центре» 7 января. Начало встречи — в 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Баффало» — «Вашингтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Баффало»

Турнирное положение: На счету «Баффало» 33 очка по итогам 40 матчей. В таблице Восточной конференции «Сейбрз» занимают 16-ю строчку, на 7 турнирных пунктов отставая от первой восьмерки.

Последние матчи: В конце ушедшего года «Баффало» выдал один из лучших за последнее время индивидуальных отрезков, обыграв «Айлендерс» — 7:1, «Чикаго» — 6:2 и «Сент-Луис» — 4:2.

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Однако эта серия так и не стала переломной в контексте амбиций команды Линди Раффа. В первых матчах 2025 года «Баффало» потерпел поражения от «Далласа» — 2:4, «Колорадо» — 5:6 ОТ и «Вегаса» — 1:3.

Не сыграют: Джейкоб Брайсон, Джордан Гринвэй.

Состояние команды: Баффало продолжает скатываться по таблице на фоне недопустимо слабых результатов. Провалы защиты и неэффективность в атаке ограничивают шансы «Сейбрз» в конкурентной борьбе.

Прогнозы и ставки на НХЛ

На текущем этапе Баффало уделяет внимание улучшению взаимодействия между линиями, но нехватка лидеров и плотный календарь остаются серьезными вызовами для аутсайдера.

Несмотря на затяжной спад, «Баффало» обладает необходимым потенциалом для выхода из кризиса: комплексный подход к устранению актуальных проблем способен вернуть «Сейбрз» в гонку.

«Вашингтон»

Турнирное положение: В 39 матчах «Вашингтон» заработал 55 очков, с которыми закрепился на 1-й строчке в таблице Восточной конференции, опередив на 3 балл 2-й «Торонто».

Последние матчи: На данном этапе регулярного сезона «Вашингтон» чередует единичные успехи непременным провалом, хотя в целом по-прежнему выглядит уверенно.

Накануне команда Спенсера Карбери весьма неожиданно проиграла «Детройту» — 2:4, за встречей с которыми добилась победы над «Бостоном» — 3:1. В двух последних матчах «Вашингтон» уступил «Миннесоте» — 3:4 Б и взял верх над «Рейнджерс» — 7:4.

Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Сонни Милано, Оши Ти Джей.

Состояние команды: Несмотря на ряд проблем системного содержания, Вашингтон стабильно набирает очки и сохраняет высокий темп соперничества с сильнейшими командами Востока.

Излучающие уверенность форварды Вашингтона способствуют его локальным успехам, однако отсутствие последовательности с точки зрения подхода к отдельным матчам временами отрицательно влияет на исход.

В настоящее время «Вашингтон» сосредоточен на повышении оборонительной дисциплины и стабильности на дистанции, вместе с тем демонстрируя способность к адаптации в сложных игровых ситуациях.

Статистика для ставок

Поражением «Баффало» закончились 8 домашних матчей из 9 последних

В 4-х домашних встречах из последних 5 «Баффало» пропустил не менее 5 голов

«Вашингтон» допустил 4 поражения в 5 последних гостевых встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Баффало» оценивается букмекерами в 2.80, ничья — в 4.56, а победа «Вашингтона» — в 2.20.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.71, на тотал меньше 5.5 — за 2.25.

Прогноз: В настоящее время «Баффало» пребывает в затяжном кризисе, в то время как «Вашингтон», несмотря на некоторые промахи, выглядит достаточно боеспособно для того, чтобы рассчитывать на предстоящий гостевой успех.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.36.

Прогноз: На территории аутсайдера Восточной конференции «Кэпиталз» способны завладеть инициативой и провести эту встречу с позиции доминирующей на протяжении всех 3-х периодов команды.

Ставка: «Вашингтон» забьет во всех периодах за 3.02.