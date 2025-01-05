НХЛ. «Вашингтон» победил «Рейнджерс», «Каролина» уступила «Миннесоте», «Тампа» — «Лос-Анджелесу»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 7:4

Одним голом и результативной передачей отметился российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин.

«Вашингтон» (55 очков) после 39 матчей остается лидером Восточной конференции НХЛ. «Рейнджерс» (35) идут на 14-й позиции «Востока» после 38 игр.

НХЛ «Вашингтон» — «Рейнджерс» — 7:4 (1:1, 3:1, 3:2) Голы: Крайдер — 13, 7:00 — 0:1. Строум — 12 (бол., Чикран, Уилсон), 18:46 — 1:1. Эллер — 7 (Фехервари, ван Римсдайк), 22:29 — 2:1. Манджапане — 9 (Дауд, Сандин), 30:08 — 3:1. Кэррик — 2 (Эдстрем), 36:26 — 3:2. Макмайкл — 17 (бол., Строум, Манджапане), 38:13 — 4:2. Хытил — 8 (Вааканайнен, Шнайдер), 48:32 — 4:3. Овечкин — 19 (Строум), 50:50 — 5:3. Зибанежад — 8 (Смит), 53:04 — 5:4. Протас — 17 (Дюбуа, Чикран), 54:00 — 6:4. Уилсон — 16 (п.в., Овечкин, Фехервари), 59:22 — 7:4Вратари: Томпсон — Куик (57:11 — 59:22)Штраф: 8 — 8Броски: 28 (10+8+10) — 32 (11+8+13)

«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 7:4

«Сан-Хосе» — «Нью-Джерси» — 3:2

В составе «Шаркс» отличился Николай Коваленко, вратарь Ярослав Аскаров отразил 28 бросков из 30.

«Сан-Хосе» с 32 очками занимает 14-е место в Западной конференции, «Нью-Джерси» с 51 очком — на второй строчке «Востока».

НХЛ «Сан-Хосе» — «Нью-Джерси» — 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) Голы: Коваленко — 5 (Эклунд, Канин), 17:40 — 1:0. Хишир — 19 (бол., Д. Хьюз, Братт), 24:19 — 1:1. Селебрини — 13 (Смит, Граф), 41:53 — 2:1. Коттер — 9 (Л. Хьюз), 45:07 — 2:2. Сиси — 3 (Веннберг), 59:35 — 3:2Вратари: Аскаров — Маркстрем (59:39)Штраф: 4 — 8Броски: 24 (11+8+5) — 30 (12+10+8)

«Сан-Хосе» — «Нью-Джерси» — 3:2

«Виннипег» — «Детройт» — 2:4

«Детройт» набрал 38 очков за 39 матчей и занимает 11-е место в Восточной конференции.

«Виннипег» лидирует на «Западе» с 56 очками в 41 встрече.

НХЛ «Виннипег» — «Детройт» — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) Голы: Ларкин — 15 (бол., Раймонд, Зайдер), 6:25 — 0:1. Раймонд — 16 (бол., Зайдер, Кейн), 24:33 — 0:2. Моррисси — 4 (Шайфли, Нидеррайтер), 25:48 — 1:2. Дебринкэт — 17 (Кейн), 47:14 — 1:3. Элерс — 12 (Пионк, Наместников), 56:45 — 2:3. Ларкин — 16 (п.в., Раймонд, Зайдер), 59:31 — 2:4Вратари: Хеллибак (57:23 — 57:34, 57:38 — 59:31) — ЛайонШтраф: 6 — 4Броски: 23 (7+10+6) — 29 (17+3+9)

«Виннипег» — «Детройт» — 2:4

«Каролина» — «Миннесота» — 0:4

Вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 24 броска из 27.

«Миннесота» с 54 очками занимает третье место в Западной конференции, «Каролина» с 48 очками — на пятой строчке «Востока».

НХЛ «Каролина» — «Миннесота» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) Голы: Зуккарелло — 9 (Росси, Болди), 13:03 — 0:1. Эрикссон Эк — 6 (бол., Зуккарелло, Росси), 31:30 — 0:2. Болди — 14 (Росси, Бродин), 49:20 — 0:3. Зуккарелло — 10 (п.в., Болди, Росси), 57:14 — 0:4Вратари: Кочетков (56:51 — 57:14) — ГуставссонШтраф: 8 — 10Броски: 21 (8+9+4) — 27 (10+10+7)

«Каролина» — «Миннесота» — 0:4

«Колорадо» — «Монреаль» — 1:2 Б

НХЛ «Колорадо» — «Монреаль» — 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Рантанен — 23 (бол., Маккиннон, Макар), 9:01 — 1:0. Кофилд — 21 (Сузуки, Хатсон), 53:25 — 1:1. Победный буллит: КофилдВратари: Блэквуд — ДобешШтраф: 8 — 12Броски: 23 (8+5+7+3) — 24 (4+8+10+2)

«Колорадо» — «Монреаль» — 1:2 Б

«Коламбус» — «Сент-Луис» — 6:4

В составе «Блю Джэкетс» дубль оформил Дмитрий Воронков, гол забил Кирилл Марченко, Иван Проворов сделал три результативные передачи.

«Коламбус» с 40 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Сент-Луис» с 42 очками — на 10-й строчке «Запада».

НХЛ «Коламбус» — «Сент-Луис» — 6:4 (1:0, 1:0, 4:4) Голы: Воронков — 14 (Веренски, Проворов), 19:01 — 1:0. Марченко — 17 (бол., Монахэн, К. Джонсон), 22:15 — 2:0. Пюхтия — 4 (мен., Проворов, Монахэн), 43:44 — 3:0. Кайру — 17 (бол., Холлоуэй, Шенн), 44:54 — 3:1. Фантилли — 8 (Веренски, Фаббро), 45:25 — 4:1. Фаулер — 4 (Холлоуэй, Кайру), 46:55 — 4:2. Воронков — 15 (Монахэн, Харрис), 47:24 — 5:2. Парэйко — 7 (Бучневич, Тексье), 52:54 — 5:3. Шенн — 8 (Фаулер, Нейберс), 56:16 — 5:4. Оливье — 10 (п.в., Проворов, Силлинджер), 58:59 — 6:4Вратари: Мерзликинс — Хофер (55:35 — 56:16, 58:07 — 58:59)Штраф: 9 — 9Броски: 39 (18+8+13) — 33 (7+9+17)

«Коламбус» — «Сент-Луис» — 6:4

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Торонто» — «Бостон» — 6:4

НХЛ «Торонто» — «Бостон» — 6:4 (1:0, 1:2, 4:2) Голы: Маккейб — 1 (Марнер, Танев), 3:29 — 1:0. Найз — 12 (Мэттьюс, Марнер), 23:37 — 2:0. Гики — 9 (Заха, Койл), 23:49 — 2:1. Фредерик — 6 (Макэвой), 38:44 — 2:2. Найз — 13 (Таварес, Марнер), 43:43 — 3:2. Пастрняк — 14, 44:17 — 3:3. Найз — 14 (Мэттьюс, Маккейб), 45:28 — 4:3. Марнер — 14 (п.в., Найз), 57:55 — 5:3. Пастрняк — 15 (Заха), 58:10 — 5:4. Мэттьюс — 12 (п.в., Марнер, Найз), 59:29 — 6:4Вратари: Уолл — Суэймен (57:31 — 57:55, 57:58 — 58:10, 58:13 — 58:29, 58:35 — 59:29, 59:45)Штраф: 4 — 4Броски: 29 (11+10+8) — 30 (9+12+9)

«Торонто» — «Бостон» — 6:4

«Даллас» — «Юта» — 3:2 ОТ

НХЛ «Даллас» — «Юта» — 3:2 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 1:0) Голы: Бенн — 10 (Джонстон, Дюшен), 20:16 — 1:0. Маччелли — 4 (Крауз, Бьюгстад), 21:30 — 1:1. Бек — 2 (Хюрю, Лундквист), 30:30 — 2:1. Маччелли — 5 (Керфут, Коул), 33:37 — 2:2. Харли — 5 (Дюшен, Джонстон), 63:01 — 3:2Вратари: Эттингер — ВеймелкаШтраф: 2 — 0Броски: 29 (10+9+5+5) — 35 (9+13+11+2)

«Даллас» — «Юта» — 3:2 ОТ

«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй» — 2:1

НХЛ «Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) Голы: Хедман — 5 (Пойнт, Гюнцель), 1:09 — 0:1. Андерсон — 5 (Дано), 7:58 — 1:1. Кемпе — 19 (Тюркотт), 54:12 — 2:1Вратари: Кемпер — Василевский (57:31)Штраф: 4 — 2Броски: 21 (4+7+10) — 35 (11+8+16)

«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй» — 2:1

«Калгари» — «Нэшвилл» — 1:4

НХЛ «Калгари» — «Нэшвилл» — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2) Голы: О`Райлли — 10 (бол., Свечков, Форсберг), 24:21 — 0:1. О`Райлли — 11 (бол., Маршессо, Форсберг), 31:37 — 0:2. Баклунд — 8 (Андерссон), 38:22 — 1:2. Свечков — 3, 49:19 — 1:3. О`Райлли — 12 (п.в., Стэмкос, Сиссонс), 58:33 — 1:4Вратари: Вольф (56:44 — 58:33) — АннуненШтраф: 11 — 13Броски: 32 (11+10+11) — 28 (4+14+10)

«Калгари» — «Нэшвилл» — 1:4

«Сиэтл» — «Эдмонтон» — 2:4

НХЛ «Сиэтл» — «Эдмонтон» — 2:4 (0:2, 1:1, 1:1) Голы: Подколзин — 4 (Драйзайтль, Арвидссон), 0:57 — 0:1. Дж. Скиннер — 7 (Капанен, Райан), 5:18 — 0:2. Нюджент-Хопкинс — 10 (К. Браун, Кулак), 31:52 — 0:3. Стивенсон — 5, 35:56 — 1:3. Шварц — 13 (Данн, Какко), 47:27 — 2:3. Драйзайтль — 29 (п.в., Арвидссон, Бушар), 58:02 — 2:4Вратари: Грубауэр (57:54 — 58:02, 58:26) — ПикарШтраф: 2 — 4Броски: 17 (3+7+7) — 32 (10+14+8)

«Сиэтл» — «Эдмонтон» — 2:4

«Вегас» — «Баффало» — 3:1

НХЛ «Вегас» — «Баффало» — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) Голы: Лачински — 1 (Хауден, Уайтклауд), 4:53 — 1:0. Стоун — 10 (Айкел, Пирсон), 12:23 — 2:0. Айкел — 11 (Пирсон, Хэнифин), 47:44 — 3:0. Зукер — 15 (бол., Далин, Петерка), 57:42 — 3:1Вратари: Хилл — Раймер (57:36 — 57:42, 57:47)Штраф: 6 — 4Броски: 33 (14+12+7) — 24 (6+4+14)