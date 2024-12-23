Юта
Анахайм
«Юта»
Турнирное положение: Переезд на «Юту» однозначно влияет на команду положительно, поскольку клуб на девятом месте Запада и вполне может претендовать на плей-офф в этом сезоне.
Последние матчи: В последних четырех поединках «Юта» сыграла так, что к ней не прокопаешься и заслуженно одержала победы во всех этих матчах.
Юта — Анахайм: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: У «Юты» серьезные проблемы с травмированными хоккеистами, поскольку клубу сейчас не могут помочь Бортуццо, Дурзи, Ингрэм, Ламоро и Марино.
Общий тонус клуба: В таком настроении «Юте» вполне по силам справиться с откровенно слабым «Анахаймом» и продолжить свою победную серию.
«Анахайм»
Турнирное положение: Настроение «Анахайма» не самое лучшее, поскольку клуб по-прежнему на 13 позиции Запада, и с этого места не может сдвинуться уже на протяжении длительного времени.
Последние матчи: В восьми последних поединках «Анахайм» смог победить всего лишь два раза, поэтому неудивительно, что калифорнийский клуб болтается внизу таблицы.
Травмированные игроки: В списке травмированных игроков «Анахайма» все неизменно поскольку не могут играть Суханек и Зеграс.
Общий тонус клуба: В матче против «Юты» гости не видятся реальным претендентом на победу, поэтому вполне можно закладываться на очередную блеклую игру в исполнении «уток».
Статистика для ставок
- Два матча между этими соперниками остались за «Анахаймом»
- «Юта» не проигрывает четыре матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.93, на ничью — 4.56, на гостей — 3.42.
Прогноз: «Юта» имеет больше на успех в предстоящем поединке.
- 1.90Вашингтон — Лос-Анджелес: прогноз и ставкаПослезавтра в 01:00
- 1.97Локомотив — Сочи: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 2.30Динамо Минск — Спартак: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Альтернативный прогноз: Соперники вполне могут продемонстрировать задорный хоккей.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.93.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.08.