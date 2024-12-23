В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Юта» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «Вивинт Арене» 23 декабря. Начало встречи — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Юта» — «Анахайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Юта»

Турнирное положение: Переезд на «Юту» однозначно влияет на команду положительно, поскольку клуб на девятом месте Запада и вполне может претендовать на плей-офф в этом сезоне.

Последние матчи: В последних четырех поединках «Юта» сыграла так, что к ней не прокопаешься и заслуженно одержала победы во всех этих матчах.

Травмированные игроки: У «Юты» серьезные проблемы с травмированными хоккеистами, поскольку клубу сейчас не могут помочь Бортуццо, Дурзи, Ингрэм, Ламоро и Марино.

Общий тонус клуба: В таком настроении «Юте» вполне по силам справиться с откровенно слабым «Анахаймом» и продолжить свою победную серию.

«Анахайм»

Турнирное положение: Настроение «Анахайма» не самое лучшее, поскольку клуб по-прежнему на 13 позиции Запада, и с этого места не может сдвинуться уже на протяжении длительного времени.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В восьми последних поединках «Анахайм» смог победить всего лишь два раза, поэтому неудивительно, что калифорнийский клуб болтается внизу таблицы.

Травмированные игроки: В списке травмированных игроков «Анахайма» все неизменно поскольку не могут играть Суханек и Зеграс.

Общий тонус клуба: В матче против «Юты» гости не видятся реальным претендентом на победу, поэтому вполне можно закладываться на очередную блеклую игру в исполнении «уток».

Статистика для ставок

Два матча между этими соперниками остались за «Анахаймом»

«Юта» не проигрывает четыре матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.93, на ничью — 4.56, на гостей — 3.42.

Прогноз: «Юта» имеет больше на успех в предстоящем поединке.

Альтернативный прогноз: Соперники вполне могут продемонстрировать задорный хоккей.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.93.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.08.