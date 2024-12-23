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    «Анахайм» сможет остановить разогнавшуюся «Юту»?

    «Юта» — «Анахайм». Ставка (к. 1.93), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 23 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Юта» — «Анахайм»
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    «Анахайм»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Юта» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «Вивинт Арене» 23 декабря. Начало встречи — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Юта» — «Анахайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 23 Декабря 2024 года

    Юта

  • Солт-Лейк-Сити
    •  Юта 01:00 Анахайм

    Анахайм

  • НХЛ
    •

    «Юта»

    Турнирное положение: Переезд на «Юту» однозначно влияет на команду положительно, поскольку клуб на девятом месте Запада и вполне может претендовать на плей-офф в этом сезоне.

    Последние матчи: В последних четырех поединках «Юта» сыграла так, что к ней не прокопаешься и заслуженно одержала победы во всех этих матчах.

    Юта — Анахайм: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: У «Юты» серьезные проблемы с травмированными хоккеистами, поскольку клубу сейчас не могут помочь Бортуццо, Дурзи, Ингрэм, Ламоро и Марино.

    Общий тонус клуба: В таком настроении «Юте» вполне по силам справиться с откровенно слабым «Анахаймом» и продолжить свою победную серию.

    «Анахайм»

    Турнирное положение: Настроение «Анахайма» не самое лучшее, поскольку клуб по-прежнему на 13 позиции Запада, и с этого места не может сдвинуться уже на протяжении длительного времени.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В восьми последних поединках «Анахайм» смог победить всего лишь два раза, поэтому неудивительно, что калифорнийский клуб болтается внизу таблицы.

    Травмированные игроки: В списке травмированных игроков «Анахайма» все неизменно поскольку не могут играть Суханек и Зеграс.

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    Общий тонус клуба: В матче против «Юты» гости не видятся реальным претендентом на победу, поэтому вполне можно закладываться на очередную блеклую игру в исполнении «уток».

    Статистика для ставок

    • Два матча между этими соперниками остались за «Анахаймом»

    • «Юта» не проигрывает четыре матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.93, на ничью — 4.56, на гостей — 3.42.

    Прогноз: «Юта» имеет больше на успех в предстоящем поединке.

    Альтернативный прогноз: Соперники вполне могут продемонстрировать задорный хоккей.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.93.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.08.

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    «Юта» — «Анахайм»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 23.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Анахайм» сможет остановить разогнавшуюся «Юту»?
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