В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» встретится с «Динамо» Минск. Игра состоится 20 декабря . Начало запланировано на 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Ак Барс» — «Динамо» Минск, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ак Барс»

Турнирное положение: Казанцы располагаются на 3-й позиции Востока с 46-ю очками в копилке. «Ак Барс» имеет возможность возглавить конференцию, отставая от 1-й строчки лишь на 2 балла.

Последние матчи: В прошлом поединке уже после паузы на матчи сборных команда обыграла «Салават Юлаев» со счетом 3:2, обеспечив себе комфортное преимущество уже во 2-м периоде.

В последних 6-и встречах «Ак Барс» проиграл только той же уфимской команде (2:3 ОТ) и 5 раз победила. За этот период казанцы сумели одолеть «Витязь» (5:3), московское «Динамо» (5:4), «Сочи» (3:2 ОТ) и ЦСКА (2:1).

Не сыграет: Егор Бабенко (травма).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: Кажется, что «Ак Барс» набрал сумасшедшую форму и готов побеждать в каждом матче. Казанскую команду действительно сложно обыграть, ведь она практически не дает пространства на своей половине площадки.

«Ак Барс» точно будет доминировать в предстоящем матче против минского «Динамо». После победы в «зеленом» дерби у казанцев появятся крылья и команда точно полетит.

К тому же, «Ак Барс» — один из лучших на Востоке по результатам домашних встреч, занимая по этому показателю 3-е место в конференции. Команда набрала 25 очков дома из 32-х возможных.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: Команда пока что уверенно держится в плей-офф Запада, занимая после 35-и матчей 7-е место в таблице. Минское «Динамо» набрало 40 очков, опережая 9-ю строчку на 6 баллов.

Последние матчи: В прошлой встрече «зубры» на чужой площадке обыграли мощный «Трактор» со счетом 3:1, а до этого «Динамо» разгромило «Амур» в Хабаровске (5:2).

В последних 5-и встречах у минчан 2 поражения и 3 победы. За этот период команда уступила «Адмиралу» (0:4) и «Трактору» (3:4 ОТ), а также обыграла «Сибирь» (5:4).

Не сыграет: Даниил Сотишвили (травма).

Состояние команды: Кажется, «Динамо» наконец-то набрало ход. Команда потихоньку отрывается от 9-й строчки на Западе, пытаясь догнать «Северсталь», которая располагается на 6-й позиции.

Стоит отметить, что у «Динамо» довольно острая атакующая линия и крепкая оборона. Чего только стоит нападающий Вадим Шипачев, который в последнем матче оформил ассистентский хет-трик.

Понятно, что «Динамо» будет тяжело в предстоящем матче против «Ак Барса», но если «зубры» заставят казанцев отыгрываться в счете, то у хозяев могут появиться проблемы.

Статистика для ставок

Минское «Динамо» победило в последних 2-х матчах в гостях

В последних 6-и встречах у «Ак Барса» только 1 поражение

4 из 5-и последних очных матча завершились за пределами основного времени

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 1.95, ничья — в 3.85, а победа «Динамо» Минск — в 3.80.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.63.

Прогноз: В предстоящем матче «Ак Барс» все-таки одержит очередную победу.

Ставка: Победа «Ак Барса» с форой (-1) за 2.25.

Прогноз: «Динамо» будет упираться до последнего, матч получится напряженным.

Ставка: Обе забьют 1.5 больше за 1.75.