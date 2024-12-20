ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эндрик«Реал» стал ловушкой для Эндрика: карьеру талантливого бразильца спасет только переход в другой клуб Трофей Лиги чемпионовСмена концепции. Станет ли Объединенная лига угрозой Лиге чемпионов? «Манчестер Юнайтед»«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
    Все новости спорта

    «Ак Барс» продолжит побеждать?

    «Ак Барс» — «Динамо» Минск. Ставка (к. 2.25) и прогноз на хоккей, КХЛ, 20 декабря 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Ак Барс Прогнозы на Динамо Минск
    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Динамо» Минск
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ак Барс» обыграет минское «Динамо»?
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» встретится с «Динамо» Минск. Игра состоится 20 декабря . Начало запланировано на 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Ак Барс» — «Динамо» Минск, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 20 Декабря 2024 года

    Ак Барс

  • Казань
    •  Ак Барс 19:30 Динамо Минск

    Динамо Минск

  • Минск
    •

    «Ак Барс»

    Турнирное положение: Казанцы располагаются на 3-й позиции Востока с 46-ю очками в копилке. «Ак Барс» имеет возможность возглавить конференцию, отставая от 1-й строчки лишь на 2 балла.

    Последние матчи: В прошлом поединке уже после паузы на матчи сборных команда обыграла «Салават Юлаев» со счетом 3:2, обеспечив себе комфортное преимущество уже во 2-м периоде.

    Ак Барс — Динамо Минск: коэффициенты букмекеров

    В последних 6-и встречах «Ак Барс» проиграл только той же уфимской команде (2:3 ОТ) и 5 раз победила. За этот период казанцы сумели одолеть «Витязь» (5:3), московское «Динамо» (5:4), «Сочи» (3:2 ОТ) и ЦСКА (2:1).

    Не сыграет: Егор Бабенко (травма).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: Кажется, что «Ак Барс» набрал сумасшедшую форму и готов побеждать в каждом матче. Казанскую команду действительно сложно обыграть, ведь она практически не дает пространства на своей половине площадки.

    «Ак Барс» точно будет доминировать в предстоящем матче против минского «Динамо». После победы в «зеленом» дерби у казанцев появятся крылья и команда точно полетит.

    К тому же, «Ак Барс» — один из лучших на Востоке по результатам домашних встреч, занимая по этому показателю 3-е место в конференции. Команда набрала 25 очков дома из 32-х возможных.

    «Динамо» Минск

    Турнирное положение: Команда пока что уверенно держится в плей-офф Запада, занимая после 35-и матчей 7-е место в таблице. Минское «Динамо» набрало 40 очков, опережая 9-ю строчку на 6 баллов.

    Последние матчи: В прошлой встрече «зубры» на чужой площадке обыграли мощный «Трактор» со счетом 3:1, а до этого «Динамо» разгромило «Амур» в Хабаровске (5:2).

    В последних 5-и встречах у минчан 2 поражения и 3 победы. За этот период команда уступила «Адмиралу» (0:4) и «Трактору» (3:4 ОТ), а также обыграла «Сибирь» (5:4).

    Не сыграет: Даниил Сотишвили (травма).

  • «Салават Юлаев» сравнялся с «Трактором», ЦСКА приблизился к топ-3, «Автомобилист» утратил позиции
  • КХЛ: обзор четырнадцатой игровой недели
  • 09/12/2024

    • Состояние команды: Кажется, «Динамо» наконец-то набрало ход. Команда потихоньку отрывается от 9-й строчки на Западе, пытаясь догнать «Северсталь», которая располагается на 6-й позиции.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Стоит отметить, что у «Динамо» довольно острая атакующая линия и крепкая оборона. Чего только стоит нападающий Вадим Шипачев, который в последнем матче оформил ассистентский хет-трик.

    Понятно, что «Динамо» будет тяжело в предстоящем матче против «Ак Барса», но если «зубры» заставят казанцев отыгрываться в счете, то у хозяев могут появиться проблемы.

    Статистика для ставок

    • Минское «Динамо» победило в последних 2-х матчах в гостях

    • В последних 6-и встречах у «Ак Барса» только 1 поражение

    • 4 из 5-и последних очных матча завершились за пределами основного времени

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 1.95, ничья — в 3.85, а победа «Динамо» Минск — в 3.80.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.63.

    Прогноз: В предстоящем матче «Ак Барс» все-таки одержит очередную победу.

    Ставка: Победа «Ак Барса» с форой (-1) за 2.25.

    Прогноз: «Динамо» будет упираться до последнего, матч получится напряженным.

    Ставка: Обе забьют 1.5 больше за 1.75.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Фис — Меньшик
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч СКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Куньлунь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Насьонал — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Тин — Фонсека
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч АПОЭЛ — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Интер — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Челси — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Витория Гимарайнш — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ак Барс» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 20.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Ак Барс» продолжит побеждать?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры