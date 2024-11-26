В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Трактор». Игра состоится 26 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Трактор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: Команда продолжает борьбу за место в плей-офф. Минское «Динамо» занимает 7-е место в таблице Запада с 33 очками в активе, опережая 9-ю строчку на 4 пункта.

Последние матчи: В прошлом поединке «зубры» уступили в овертайме «Автомобилисту» со счетом 2:3, а до этого команда проиграла одноклубникам из Москвы (3:4).

В последних 5-и матчах у «Динамо» 3 поражение и 2 победы. За этот период команда сумела одолеть «Авангард» (5:2) и «Витязь» (6:4), а также проиграть «Куньлуню» (0:3).

Не сыграет: Даниил Сотишвили (травма).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: У «Динамо» довольно неплохой состав, который позволяет бороться за топ-5 в конференции, но пока команда только занимает 7-е место и частенько проигрывает.

«Динамо» пока не может найти стабильность. К примеру, команда проиграла 3 матча из последних 4-х, а в одной из встреч минчане даже всухую уступили «Куньлуню» (0:3).

Стоит отметить, что у «Динамо» набрал ход нападающий Вадим Шипачев, которого уже успели списать, но форвард до сих пор полезен и стабильно набирает очки.

«Трактор»

Турнирное положение: Челябинцы продолжают занимать 1-е место в таблице Востока с 42 очками в активе после 29-и сыгранных матчей. «Трактор» опережает ближайшего преследователя на 3 балла.

Последние матчи: В прошлом поединке команда неожиданно проиграла «Куньлуню» на своей площадке со счетом 1:4, а до этого разгромила ЦСКА (5:2), перевернув игру в 3-м периоде.

В 4-х из 5-и последних матчей «Трактор» набирал очки. За этот период команда также обыграла «Металлург» Мг (4:0), «Амур» (4:3) и уступила московскому «Динамо» (3:4 Б).

Состояние команды: «Трактор» выступает очень уверенно в нынешнем сезоне, но в последнее время стал частенько терять очки. К слову, на Востоке челябинцы забросили больше шайб, чем все остальные (95).

В составе «Трактора» продолжает доминировать нападающий Максим Шабанов, который занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров лиги. Форвард набрал 28 (11+17) очков в 29-и встречах.

Стоит отметить, что «Трактор» очень уверенно выступает в гостях, по этому показателю челябинцы занимают 2-е место на Востоке. Команда потеряла только 4 очка на чужом поле, набрав 24 балла из 28-и возможных.

Статистика для ставок

Минское «Динамо» проиграло 3 матча из последних 4-х

В 4-х из 5-и последних матчах «Трактор» набирал очки

В последней очной встрече минское «Динамо» обыграло «Трактор» со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.10, ничья — в 4.20, а победа «Динамо» Минск — в 2.90.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.

Прогноз: «Трактор» точно навяжет борьбу сопернику, забросив немало шайб.

Ставка: Индивидуальный тотал «Трактора» 3 больше за 2.10.

Прогноз: Можно предположить, что «Трактор» окажется сильнее минчан и наберет 2 очка.

Ставка: Победа «Трактора» за 2.10.