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    Минское «Динамо» испытает проблемы в матче с «Трактором»

    «Динамо» Минск — «Трактор». Ставка (к. 2.10) и прогноз на хоккей, КХЛ, 26 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Трактор»
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    Зак Фукале — голкипер «Трактора»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Трактор». Игра состоится 26 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Трактор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 26 Ноября 2024 года

    Динамо Минск

  • Минск
    •  Динамо Минск 19:30 Трактор

    Трактор

  • Челябинск
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    «Динамо» Минск

    Турнирное положение: Команда продолжает борьбу за место в плей-офф. Минское «Динамо» занимает 7-е место в таблице Запада с 33 очками в активе, опережая 9-ю строчку на 4 пункта.

    Последние матчи: В прошлом поединке «зубры» уступили в овертайме «Автомобилисту» со счетом 2:3, а до этого команда проиграла одноклубникам из Москвы (3:4).

    Динамо Минск — Трактор: коэффициенты букмекеров

    В последних 5-и матчах у «Динамо» 3 поражение и 2 победы. За этот период команда сумела одолеть «Авангард» (5:2) и «Витязь» (6:4), а также проиграть «Куньлуню» (0:3).

    Не сыграет: Даниил Сотишвили (травма).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: У «Динамо» довольно неплохой состав, который позволяет бороться за топ-5 в конференции, но пока команда только занимает 7-е место и частенько проигрывает.

    «Динамо» пока не может найти стабильность. К примеру, команда проиграла 3 матча из последних 4-х, а в одной из встреч минчане даже всухую уступили «Куньлуню» (0:3).

    Стоит отметить, что у «Динамо» набрал ход нападающий Вадим Шипачев, которого уже успели списать, но форвард до сих пор полезен и стабильно набирает очки.

    «Трактор»

    Турнирное положение: Челябинцы продолжают занимать 1-е место в таблице Востока с 42 очками в активе после 29-и сыгранных матчей. «Трактор» опережает ближайшего преследователя на 3 балла.

    Последние матчи: В прошлом поединке команда неожиданно проиграла «Куньлуню» на своей площадке со счетом 1:4, а до этого разгромила ЦСКА (5:2), перевернув игру в 3-м периоде.

    В 4-х из 5-и последних матчей «Трактор» набирал очки. За этот период команда также обыграла «Металлург» Мг (4:0), «Амур» (4:3) и уступила московскому «Динамо» (3:4 Б).

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    • Состояние команды: «Трактор» выступает очень уверенно в нынешнем сезоне, но в последнее время стал частенько терять очки. К слову, на Востоке челябинцы забросили больше шайб, чем все остальные (95).

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    В составе «Трактора» продолжает доминировать нападающий Максим Шабанов, который занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров лиги. Форвард набрал 28 (11+17) очков в 29-и встречах.

    Стоит отметить, что «Трактор» очень уверенно выступает в гостях, по этому показателю челябинцы занимают 2-е место на Востоке. Команда потеряла только 4 очка на чужом поле, набрав 24 балла из 28-и возможных.

    Статистика для ставок

    • Минское «Динамо» проиграло 3 матча из последних 4-х

    • В 4-х из 5-и последних матчах «Трактор» набирал очки

    • В последней очной встрече минское «Динамо» обыграло «Трактор» со счетом 3:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.10, ничья — в 4.20, а победа «Динамо» Минск — в 2.90.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: «Трактор» точно навяжет борьбу сопернику, забросив немало шайб.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Трактора» 3 больше за 2.10.

    Прогноз: Можно предположить, что «Трактор» окажется сильнее минчан и наберет 2 очка.

    Ставка: Победа «Трактора» за 2.10.

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    «Динамо» Минск — «Трактор»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 26.11.2024. Прогнозы на хоккей. Минское «Динамо» испытает проблемы в матче с «Трактором»
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