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    «Автомобилист» прервет серию поражений

    «Динамо» Минск — «Автомобилист». Ставка (к. 1.87) и прогноз на хоккей, КХЛ, 24 ноября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Динамо Минск Прогнозы на Автомобилист
    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Автомобилист»
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    Никита Трямкин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск примет «Автомобилист». Игра пройдет на «Минск-Арене» 24 ноября. Начало встречи — в 17:10 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Автомобилист», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 24 Ноября 2024 года

    Динамо Минск

  • Минск
    •  Динамо Минск 17:10 Автомобилист

    Автомобилист

  • Екатеринбург
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    «Динамо» Минск

    Турнирное положение: На счету белорусской команды 32 очка по итогам 29 матчей. В таблице Запада «зубры» поднялись на 7-ю строчку, опередив на 1 балл «Торпедо».

    Последние матчи: После побед над «Салаватом Юлаевым» — 3:2 Б и «Северсталью» — 3:1 в первой половине месяца «Динамо» Минск чередует успешные матчи непременными осечками.

    Динамо Минск — Автомобилист: коэффициенты букмекеров

    В рамках пяти последних матчей команда Дмитрия Квартальнова уступила «Торпедо» — 1:2 ОТ, взяла верх над «Витязем» — 6:4, проиграла «Куньлуню» — 0:3, разбила «Авангард» — 5:2 и потерпела поражение от «Динамо» Москва — 3:4.

    Не сыграют: Потери в составе белорусской команды отсутствуют.

    Состояние команды: В межсезонье «Динамо» Минск предприняло шаги по усилению состава, на фоне которых сформировалось впечатление о готовности к большим задачам.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Но на текущий момент команда Дмитрия Квартальнова прогрессирует довольно медленными темпами: в турнирном понимании дела у нее складываются хорошо, но уровень игры оставляет желать лучшего.

    Сейчас «Динамо» Минск не выглядит боеспособным коллективом, нацеленным на конкурентную борьбу. Тем не менее у белорусов есть время и возможности, чтобы продолжать свое становление.

    «Автомобилист»

    Турнирное положение: В 27 матчах екатеринбуржцы сумели набрать 37 очков, с которыми обосновались на 2-м месте в таблице Востока, опережая основных конкурентов на 1 балл.

    Последние матчи: На протяжении последних недель «Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» (дважды — 3:2; 3:2), «Трактор» — 5:4, «Барыс» — 3:1, «Амур» — 3:2 и «Адмирал» (дважды — 4:3 Б; 1:0).

    На фоне столь убедительного отрезка крайне неожиданными оказались поражения «Авто» в последних матчах. В частности, команда Николая Заварухина уступила «Нефтехимику» — 1:3 и «Куньлуню» — 1:2 Б.

    Не сыграют: Джесси Блэйкер, Анатолий Голышев, Никита Ишимников, Даниил Романцев, Кертис Волк.

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    • Состояние команды: Накануне «Автомобилист» выдал хорошую победную серию, да и в целом дистанцию регулярного сезона команда Николая Заварухина проводит убедительно.

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    Еще недавно «Автомобилист» имел неплохие шансы вплотную приблизиться к лидеру конференции, но последние неудачи помешали ему реализовать эту идею.

    Проблемы со стабильностью преследуют екатеринбуржцев регулярно, хотя в этом сезоне они пока не имеют суровых последствий. В общих чертах «Автомобилист» смотрится здорово, демонтируя дисциплинированный хоккей.

    Статистика для ставок

    • «Автомобилист» победил в шести последних гостевых встречах

    • Минимум 3 гола забивал «Автомобилист» в шести последних играх на выезде

    • В шести очных матчах из семи последних в Минске победа досталась «Автомобилисту»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 2.50, ничья — в 4.30, а победа «Автомобилиста» — в 2.40.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.65, на тотал меньше 4.5 — за 2.24.

    Прогноз: Предыдущие два поражения «Автомобилиста» стали неожиданностью, но вряд ли подразумевают кризис команды Николая Заварухина. На дополнительной мотивации гости предстоящей встречи попытаются реабилитироваться за недавний провал.

    Ставка: «Автомобилист» победит в матче за 1.87.

    Прогноз: Даже на своей территории минчане не всегда предлагают сопернику открытую игру с высокой результативностью. А с учетом зачастую надежной обороны «Авто» рассчитывать на голевой верх будет еще труднее.

    Ставка: Тотал меньше 5 за 1.85.

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    «Динамо» Минск — «Автомобилист»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 24.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Автомобилист» прервет серию поражений
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