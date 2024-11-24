В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск примет «Автомобилист». Игра пройдет на «Минск-Арене» 24 ноября. Начало встречи — в 17:10 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Автомобилист», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: На счету белорусской команды 32 очка по итогам 29 матчей. В таблице Запада «зубры» поднялись на 7-ю строчку, опередив на 1 балл «Торпедо».

Последние матчи: После побед над «Салаватом Юлаевым» — 3:2 Б и «Северсталью» — 3:1 в первой половине месяца «Динамо» Минск чередует успешные матчи непременными осечками.

В рамках пяти последних матчей команда Дмитрия Квартальнова уступила «Торпедо» — 1:2 ОТ, взяла верх над «Витязем» — 6:4, проиграла «Куньлуню» — 0:3, разбила «Авангард» — 5:2 и потерпела поражение от «Динамо» Москва — 3:4.

Не сыграют: Потери в составе белорусской команды отсутствуют.

Состояние команды: В межсезонье «Динамо» Минск предприняло шаги по усилению состава, на фоне которых сформировалось впечатление о готовности к большим задачам.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Но на текущий момент команда Дмитрия Квартальнова прогрессирует довольно медленными темпами: в турнирном понимании дела у нее складываются хорошо, но уровень игры оставляет желать лучшего.

Сейчас «Динамо» Минск не выглядит боеспособным коллективом, нацеленным на конкурентную борьбу. Тем не менее у белорусов есть время и возможности, чтобы продолжать свое становление.

«Автомобилист»

Турнирное положение: В 27 матчах екатеринбуржцы сумели набрать 37 очков, с которыми обосновались на 2-м месте в таблице Востока, опережая основных конкурентов на 1 балл.

Последние матчи: На протяжении последних недель «Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» (дважды — 3:2; 3:2), «Трактор» — 5:4, «Барыс» — 3:1, «Амур» — 3:2 и «Адмирал» (дважды — 4:3 Б; 1:0).

На фоне столь убедительного отрезка крайне неожиданными оказались поражения «Авто» в последних матчах. В частности, команда Николая Заварухина уступила «Нефтехимику» — 1:3 и «Куньлуню» — 1:2 Б.

Не сыграют: Джесси Блэйкер, Анатолий Голышев, Никита Ишимников, Даниил Романцев, Кертис Волк.

Состояние команды: Накануне «Автомобилист» выдал хорошую победную серию, да и в целом дистанцию регулярного сезона команда Николая Заварухина проводит убедительно.

Еще недавно «Автомобилист» имел неплохие шансы вплотную приблизиться к лидеру конференции, но последние неудачи помешали ему реализовать эту идею.

Проблемы со стабильностью преследуют екатеринбуржцев регулярно, хотя в этом сезоне они пока не имеют суровых последствий. В общих чертах «Автомобилист» смотрится здорово, демонтируя дисциплинированный хоккей.

Статистика для ставок

«Автомобилист» победил в шести последних гостевых встречах

Минимум 3 гола забивал «Автомобилист» в шести последних играх на выезде

В шести очных матчах из семи последних в Минске победа досталась «Автомобилисту»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 2.50, ничья — в 4.30, а победа «Автомобилиста» — в 2.40.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.65, на тотал меньше 4.5 — за 2.24.

Прогноз: Предыдущие два поражения «Автомобилиста» стали неожиданностью, но вряд ли подразумевают кризис команды Николая Заварухина. На дополнительной мотивации гости предстоящей встречи попытаются реабилитироваться за недавний провал.

Ставка: «Автомобилист» победит в матче за 1.87.

Прогноз: Даже на своей территории минчане не всегда предлагают сопернику открытую игру с высокой результативностью. А с учетом зачастую надежной обороны «Авто» рассчитывать на голевой верх будет еще труднее.

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.85.