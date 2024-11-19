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    «Колорадо» вернется из Филадельфии с победой?

    «Филадельфия» — «Колорадо». Ставка (к. 2.18), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 19 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Колорадо»
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    «Колорадо»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Веллс Фарго Центре» 19 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Филадельфия» — «Колорадо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 19 Ноября 2024 года

    Филадельфия

  • НХЛ
    •  Филадельфия 03:00 Колорадо

    Колорадо

  • НХЛ
    •

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: Сложности с игрой у «Филадельфии» продолжаются, и клуб страдает буквально в каждом матче, поэтому пенсильванский клуб всего на 12 месте в своей конференции.

    Последние матчи: В четырех последних сыгранных матчах «Филадельфия» не завершала встречи в основное время. Важная роль в добыче викторий у Мичкова и Федотова. Именно Матвей забросил победную шайбу в матче против «Оттавы».

    Филадельфия — Колорадо: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Казалось, что эпидемия травм оставила «Филадельфию» в прошлом сезоне, но сейчас мор хоккеистов возвращается. Перед игрой против «Колорадо» шесть хоккеистов вне игры.

    Общий тонус клуба: Встреча против «лавин» будет тяжелой, несмотря на всю разболтанность коллектива из Денвера.

    «Колорадо»

    Турнирное положение: Пока что «Колорадо» находится явно не на своем месте в турнирной таблице, занимая всего лишь девятое место на Западе.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: На протяжении полугода в составе «Колорадо» не играл Ничушкин, но в матче против «Вашингтона» он появился на льду, а голом в составе «лавин» отметился Коваленко.

    Травмированные игроки: Травмированных хоккеистов у «Колорадо» становится все меньше, но они все равно есть. Сейчас вне игры Георгиев, Колтон и Ландескуг.

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    Общий тонус клуба: Игра против «Филадельфии» вполне может оказаться прогулочной, если подопечные Беднара смогут надавить на больные места «летчиков».

    Статистика для ставок

    • «Филадельфия» проиграла три последних матча по календарю

    • Три последних очных противостояния «Филадельфия» выиграла

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.81, на ничью — 4.61, на гостей — 2.18.

    Прогноз: «Колорадо» добудет непростую победу.

    Альтернативный прогноз: У обеих команд достаточно серьёзные проблемы с обороной, поэтому ждем результативного матча.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.18

    Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.85

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    «Филадельфия» — «Колорадо»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 19.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Колорадо» вернется из Филадельфии с победой?
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