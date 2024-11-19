Филадельфия
Колорадо
«Филадельфия»
Турнирное положение: Сложности с игрой у «Филадельфии» продолжаются, и клуб страдает буквально в каждом матче, поэтому пенсильванский клуб всего на 12 месте в своей конференции.
Последние матчи: В четырех последних сыгранных матчах «Филадельфия» не завершала встречи в основное время. Важная роль в добыче викторий у Мичкова и Федотова. Именно Матвей забросил победную шайбу в матче против «Оттавы».
Филадельфия — Колорадо: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Казалось, что эпидемия травм оставила «Филадельфию» в прошлом сезоне, но сейчас мор хоккеистов возвращается. Перед игрой против «Колорадо» шесть хоккеистов вне игры.
Общий тонус клуба: Встреча против «лавин» будет тяжелой, несмотря на всю разболтанность коллектива из Денвера.
«Колорадо»
Турнирное положение: Пока что «Колорадо» находится явно не на своем месте в турнирной таблице, занимая всего лишь девятое место на Западе.
Последние матчи: На протяжении полугода в составе «Колорадо» не играл Ничушкин, но в матче против «Вашингтона» он появился на льду, а голом в составе «лавин» отметился Коваленко.
Травмированные игроки: Травмированных хоккеистов у «Колорадо» становится все меньше, но они все равно есть. Сейчас вне игры Георгиев, Колтон и Ландескуг.
Общий тонус клуба: Игра против «Филадельфии» вполне может оказаться прогулочной, если подопечные Беднара смогут надавить на больные места «летчиков».
Статистика для ставок
- «Филадельфия» проиграла три последних матча по календарю
- Три последних очных противостояния «Филадельфия» выиграла
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.81, на ничью — 4.61, на гостей — 2.18.
Прогноз: «Колорадо» добудет непростую победу.
- 2.35Ак Барс — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.93Вегас — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.96СКА — Амур: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
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Альтернативный прогноз: У обеих команд достаточно серьёзные проблемы с обороной, поэтому ждем результативного матча.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.18
Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.85