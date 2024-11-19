В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Веллс Фарго Центре» 19 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Филадельфия» — «Колорадо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Филадельфия»

Турнирное положение: Сложности с игрой у «Филадельфии» продолжаются, и клуб страдает буквально в каждом матче, поэтому пенсильванский клуб всего на 12 месте в своей конференции.

Последние матчи: В четырех последних сыгранных матчах «Филадельфия» не завершала встречи в основное время. Важная роль в добыче викторий у Мичкова и Федотова. Именно Матвей забросил победную шайбу в матче против «Оттавы».

Травмированные игроки: Казалось, что эпидемия травм оставила «Филадельфию» в прошлом сезоне, но сейчас мор хоккеистов возвращается. Перед игрой против «Колорадо» шесть хоккеистов вне игры.

Общий тонус клуба: Встреча против «лавин» будет тяжелой, несмотря на всю разболтанность коллектива из Денвера.

«Колорадо»

Турнирное положение: Пока что «Колорадо» находится явно не на своем месте в турнирной таблице, занимая всего лишь девятое место на Западе.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: На протяжении полугода в составе «Колорадо» не играл Ничушкин, но в матче против «Вашингтона» он появился на льду, а голом в составе «лавин» отметился Коваленко.

Травмированные игроки: Травмированных хоккеистов у «Колорадо» становится все меньше, но они все равно есть. Сейчас вне игры Георгиев, Колтон и Ландескуг.

Общий тонус клуба: Игра против «Филадельфии» вполне может оказаться прогулочной, если подопечные Беднара смогут надавить на больные места «летчиков».

Статистика для ставок

«Филадельфия» проиграла три последних матча по календарю

Три последних очных противостояния «Филадельфия» выиграла

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.81, на ничью — 4.61, на гостей — 2.18.

Прогноз: «Колорадо» добудет непростую победу.

Альтернативный прогноз: У обеих команд достаточно серьёзные проблемы с обороной, поэтому ждем результативного матча.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.18

Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.85