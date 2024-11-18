«Ванкувер»
Турнирное положение: Старт сезона в исполнении «Ванкувера» оказался довольно слабым, поэтому седьмое место в таблице западной конференции вполне обосновано.
Последние матчи: В шести последних матчах «Ванкувера» проиграл два раза. Все же отсутствие глубины состава из-за травм игроков основы дает о себе знать.
Травмированные игроки: Обидно, что «Ванкувер» до сих пор не может избавиться от травм. «Кэнакс» по-прежнему обходятся без Босера, Демко, Форборта и Пулмана.
Общий тонус клуба: Даже без такого количества игроков с именем «Ванкувер» способен оформить «Нэшвиллу» ещё одно поражение в сезоне
«Нэшвилл»
Турнирное положение: Ужасный старт сезона для «Нэшвилла» продолжается, и клуб из Теннеси все сильнее укрепляется на предпоследнем месте в западной конференции.
Последние матчи: В семи последних сыгранных матчах «Нэшвилл» смог победить всего лишь один раз, и похоже, что отставка Брюнетта неизбежна.
Травмированные игроки: Ещё больше удивляют такие результаты, поскольку травмированных хоккеистов у «Нэшвилла» попросту нет.
Общий тонус клуба: В поединке против «Ванкувера» шансов а какие-либо очки практически нет, поскольку канадский клуб более организован по всем фронтам.
Статистика для ставок
- «Нэшвилл» за шесть последних гостевых матчей не смог победить ниразу
- За два последних очных противостояния было забито всего лишь четыре шайбы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.30, на ничью — 4.55, на гостей — 2.68.
Прогноз: Домашняя арена «Ванкувера» поможет своим любимцам одержать очередную победу
- 2.35Ак Барс — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.93Вегас — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 2.30Трактор — Динамо Москва: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Много голов от этого матча ждать не стоит, исходя из статистики последних очных поединков
Ставка: П1 с коэффициентом 2.30
Альтернативная ставка: ТМ 4.5 с коэффициентом 2.95