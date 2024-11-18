В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 18 ноября. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ванкувер» — «Нэшвилл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ванкувер»

Турнирное положение: Старт сезона в исполнении «Ванкувера» оказался довольно слабым, поэтому седьмое место в таблице западной конференции вполне обосновано.

Последние матчи: В шести последних матчах «Ванкувера» проиграл два раза. Все же отсутствие глубины состава из-за травм игроков основы дает о себе знать.

Травмированные игроки: Обидно, что «Ванкувер» до сих пор не может избавиться от травм. «Кэнакс» по-прежнему обходятся без Босера, Демко, Форборта и Пулмана.

Общий тонус клуба: Даже без такого количества игроков с именем «Ванкувер» способен оформить «Нэшвиллу» ещё одно поражение в сезоне

«Нэшвилл»

Турнирное положение: Ужасный старт сезона для «Нэшвилла» продолжается, и клуб из Теннеси все сильнее укрепляется на предпоследнем месте в западной конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В семи последних сыгранных матчах «Нэшвилл» смог победить всего лишь один раз, и похоже, что отставка Брюнетта неизбежна.

Травмированные игроки: Ещё больше удивляют такие результаты, поскольку травмированных хоккеистов у «Нэшвилла» попросту нет.

Общий тонус клуба: В поединке против «Ванкувера» шансов а какие-либо очки практически нет, поскольку канадский клуб более организован по всем фронтам.

Статистика для ставок

«Нэшвилл» за шесть последних гостевых матчей не смог победить ниразу

За два последних очных противостояния было забито всего лишь четыре шайбы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.30, на ничью — 4.55, на гостей — 2.68.

Прогноз: Домашняя арена «Ванкувера» поможет своим любимцам одержать очередную победу

Альтернативный прогноз: Много голов от этого матча ждать не стоит, исходя из статистики последних очных поединков

Ставка: П1 с коэффициентом 2.30

Альтернативная ставка: ТМ 4.5 с коэффициентом 2.95