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    «Ванкувер» продлит страдания «хищников»?

    «Ванкувер» — «Нэшвилл». Ставка (к. 2.30), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 18 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ванкувер» — «Нэшвилл»
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    «Ванкувер»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 18 ноября. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ванкувер» — «Нэшвилл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Ванкувер»

    Турнирное положение: Старт сезона в исполнении «Ванкувера» оказался довольно слабым, поэтому седьмое место в таблице западной конференции вполне обосновано.

    Последние матчи: В шести последних матчах «Ванкувера» проиграл два раза. Все же отсутствие глубины состава из-за травм игроков основы дает о себе знать.

    Травмированные игроки: Обидно, что «Ванкувер» до сих пор не может избавиться от травм. «Кэнакс» по-прежнему обходятся без Босера, Демко, Форборта и Пулмана.

    Общий тонус клуба: Даже без такого количества игроков с именем «Ванкувер» способен оформить «Нэшвиллу» ещё одно поражение в сезоне

    «Нэшвилл»

    Турнирное положение: Ужасный старт сезона для «Нэшвилла» продолжается, и клуб из Теннеси все сильнее укрепляется на предпоследнем месте в западной конференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В семи последних сыгранных матчах «Нэшвилл» смог победить всего лишь один раз, и похоже, что отставка Брюнетта неизбежна.

    Травмированные игроки: Ещё больше удивляют такие результаты, поскольку травмированных хоккеистов у «Нэшвилла» попросту нет.

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    Общий тонус клуба: В поединке против «Ванкувера» шансов а какие-либо очки практически нет, поскольку канадский клуб более организован по всем фронтам.

    Статистика для ставок

    • «Нэшвилл» за шесть последних гостевых матчей не смог победить ниразу

    • За два последних очных противостояния было забито всего лишь четыре шайбы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.30, на ничью — 4.55, на гостей — 2.68.

    Прогноз: Домашняя арена «Ванкувера» поможет своим любимцам одержать очередную победу

    Альтернативный прогноз: Много голов от этого матча ждать не стоит, исходя из статистики последних очных поединков

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.30

    Альтернативная ставка: ТМ 4.5 с коэффициентом 2.95

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    «Ванкувер» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 18.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Ванкувер» продлит страдания «хищников»?
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