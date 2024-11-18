«Сиэтл»
Турнирное положение: Настроение поклонников «Сиэтла» заметно улучшилось поскольку их любимцы за короткий срок смогли приблизиться к зоне плей-офф и разместиться на 10 позиции.
Последние матчи: Байлсма смог разобраться с проблемными моментами в игре «Сиэтла», и за четыре последних матча его клуб не проиграл ни разу.
Травмированные игроки: Долгое время у «Сиэтла» был травмирован только Данн, а после последнего сыгранного матча к нему присоединился Эберле.
Общий тонус клуба: В поединке против «Нью-Йорк Рейнджерс» хозяева льда захотят офрмит ьпоражение и второму клубу из Нью-Йорка.
«Нью-Йорк Рейнджерс»
Турнирное положение: Хоккей, демонстрируемый «Нью-Йорк Рейнджерс» нельзя отнести к топовой игре на Востоке, поэтому клуб из «большого яблока» сейчас только на шестой позиции восточной конференции.
Последние матчи: В четырех последних поединках «Нью-Йорк Рейнджерс» смог одержать всего лишь две победы, при этом вратарский рубеж не выглядел неприступным.
Травмированные игроки: Список травмированных «Нью-Йорк Рейнджерс» минимальный, поскольку в лазарете находится только Хитил.
Общий тонус клуба: В матче против «Сиэтла» гости будут выглядеть очевидными фаворитами, но и хозяева льда сейчас в отменной форме.
Статистика для ставок
- «Сиэтл» выиграл четыре последних поединка по календарю
- За «Нью-Йорк Рейнджерс» остались три очных противостояния
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.46, на ничью — 4.66, на гостей — 1.90.
Прогноз: У«Сиэтла» будет не очень много шансов на успех в этом поединке.
- 2.35Ак Барс — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.93Вегас — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 2.30Трактор — Динамо Москва: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
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Альтернативный прогноз: Хозяева смогут зацепиться за этот матч, поэтому вероятность овертайма не исключается.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.90
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.10