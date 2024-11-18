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    «Сиэтл» замахнется на пятую победу подряд?

    «Сиэтл» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Ставка (к. 1.90), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 18 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сиэтл» — «Нью-Йорк Рейнджерс»
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    «Сиэтл»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 18 ноября. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сиэтл» — «Нью-Йорк Рейнджерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Сиэтл»

    Турнирное положение: Настроение поклонников «Сиэтла» заметно улучшилось поскольку их любимцы за короткий срок смогли приблизиться к зоне плей-офф и разместиться на 10 позиции.

    Последние матчи: Байлсма смог разобраться с проблемными моментами в игре «Сиэтла», и за четыре последних матча его клуб не проиграл ни разу.

    Травмированные игроки: Долгое время у «Сиэтла» был травмирован только Данн, а после последнего сыгранного матча к нему присоединился Эберле.

    Общий тонус клуба: В поединке против «Нью-Йорк Рейнджерс» хозяева льда захотят офрмит ьпоражение и второму клубу из Нью-Йорка.

    «Нью-Йорк Рейнджерс»

    Турнирное положение: Хоккей, демонстрируемый «Нью-Йорк Рейнджерс» нельзя отнести к топовой игре на Востоке, поэтому клуб из «большого яблока» сейчас только на шестой позиции восточной конференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В четырех последних поединках «Нью-Йорк Рейнджерс» смог одержать всего лишь две победы, при этом вратарский рубеж не выглядел неприступным.

    Травмированные игроки: Список травмированных «Нью-Йорк Рейнджерс» минимальный, поскольку в лазарете находится только Хитил.

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    Общий тонус клуба: В матче против «Сиэтла» гости будут выглядеть очевидными фаворитами, но и хозяева льда сейчас в отменной форме.

    Статистика для ставок

    • «Сиэтл» выиграл четыре последних поединка по календарю

    • За «Нью-Йорк Рейнджерс» остались три очных противостояния

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.46, на ничью — 4.66, на гостей — 1.90.

    Прогноз: У«Сиэтла» будет не очень много шансов на успех в этом поединке.

    Альтернативный прогноз: Хозяева смогут зацепиться за этот матч, поэтому вероятность овертайма не исключается.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.90

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.10

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    «Сиэтл» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 18.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Сиэтл» замахнется на пятую победу подряд?
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