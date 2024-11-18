В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 18 ноября. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сиэтл» — «Нью-Йорк Рейнджерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сиэтл»

Турнирное положение: Настроение поклонников «Сиэтла» заметно улучшилось поскольку их любимцы за короткий срок смогли приблизиться к зоне плей-офф и разместиться на 10 позиции.

Последние матчи: Байлсма смог разобраться с проблемными моментами в игре «Сиэтла», и за четыре последних матча его клуб не проиграл ни разу.

Травмированные игроки: Долгое время у «Сиэтла» был травмирован только Данн, а после последнего сыгранного матча к нему присоединился Эберле.

Общий тонус клуба: В поединке против «Нью-Йорк Рейнджерс» хозяева льда захотят офрмит ьпоражение и второму клубу из Нью-Йорка.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Турнирное положение: Хоккей, демонстрируемый «Нью-Йорк Рейнджерс» нельзя отнести к топовой игре на Востоке, поэтому клуб из «большого яблока» сейчас только на шестой позиции восточной конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В четырех последних поединках «Нью-Йорк Рейнджерс» смог одержать всего лишь две победы, при этом вратарский рубеж не выглядел неприступным.

Травмированные игроки: Список травмированных «Нью-Йорк Рейнджерс» минимальный, поскольку в лазарете находится только Хитил.

Общий тонус клуба: В матче против «Сиэтла» гости будут выглядеть очевидными фаворитами, но и хозяева льда сейчас в отменной форме.

Статистика для ставок

«Сиэтл» выиграл четыре последних поединка по календарю

За «Нью-Йорк Рейнджерс» остались три очных противостояния

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.46, на ничью — 4.66, на гостей — 1.90.

Прогноз: У«Сиэтла» будет не очень много шансов на успех в этом поединке.

Альтернативный прогноз: Хозяева смогут зацепиться за этот матч, поэтому вероятность овертайма не исключается.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.90

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.10