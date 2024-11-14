В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет 14 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Северсталь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: «Красно-белые» располагаются на 2-й позиции Запада с 35-ю очками в активе после 25-и матчей. «Спартак» отпережает СКА на 3 балла, имея одну игру в запасе.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда проиграла конкуренту за лидерство в конференции «Локомотиву» со счетом 0:2, а до этого разгромила «Куньлунь» (5:1).

В последних 6-и матчах у «Спартака» только 1 поражение и 5 побед. За этот период «красно-белые» также одолели ЦСКА (2:1), дважды «Сочи» (3:1 4:0), а также «Витязь» (4:3 ОТ).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: Сейчас «Спартак» выглядит очень мощно — команда много забивает, набирает очки и показывает отличную игру в обороне. «Красно-белые» вполне смогут побороться с «Локомотивом» за 1-ю строчку Запада.

У «Спартака» стоит отметить нападающего Павла Порядина, который выделяется в каждом матче. Этот игрок точно самый стабильный в стане «красно-белых».

К тому же, вратарская линия в «Спартаке» наконец-то наладилась и стала играть стабильно. Основное голкипер команды Дмитрий Николаев имеет отличные показатели.

«Северсталь»

Турнирное положение: Череповчане занимают 4-е место на Западе с 30-ю баллами в копилке. Плотность в конференции не позволяет «Северстали» расслабляться — до 9-й строчки всего 5 очков.

Последние матчи: В прошлом поединке команда всухую уступила «Витязю» (0:2), а до этого проиграла минскому «Динамо» (1:3). Матчем ранее «Северсталь» оказалась сильнее «Куньлуня» (4:3).

До небольшой серии поражений у команды была победная серия из 7-и матчей подряд. «Северсталь» за тот период одолела «Куньлунь» (7:2), минское «Динамо» (5:2) и «Амур» (3:0).

Не сыграет: Александр Скоренов (травма).

Состояние команды: У «Северстали» начался небольшой кризис в игре после победной серии, за последние 2 матча команда забросила всего одну шайбу при 5-и пропущенных.

Главному тренеру «Северстали» Андрею Козыреву нужно взбодрить своих лидеров, которые вдруг немножко сдали. Если связка Аймурзин — Пилипенко вновь заработает, то «Спартаку» в предстоящем матче придется тяжело.

«Северсталь» не только может повторить результат прошлого сезона, но и превзойти его. Команда будет пытаться пошуметь в плей-офф, но для этого необходимо найти стабильность в игре.

Статистика для ставок

«Северсталь» проиграла 2 последних матча, забросив за этот период только 1 шайбу

В последних 6-и матчах «Спартак» проиграл только 1 раз

«Спартак» непременно обыгрывал «Северсталь» в последних 3-х очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 1.80, ничья — в 4.20, а победа «Северстали» — в 3.85.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 1.77 и 2.05 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что матч получится результативным. «Северсталь» должна реабилитироваться за отсутствие заброшенных шайб в прошлом поединке.

Ставка: Тотал 6 больше за 2.10.

Прогноз: «Спартак» сейчас выступает очень мощно. Прогнозируем победу «красно-белых».

Ставка: Победа «Спартака» с форой (-1) за 2.00.