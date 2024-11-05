Сибирь
Салават Юлаев
«Сибирь»
Турнирное положение: На счету новосибирцев 21 балл, набранный в 21 игре. В таблице Восточной конференции «снеговики» опустились на 6-ю строчку.
Последние матчи: Последние игровые недели команды Вадима Епанчинцева сопровождались тотальными разочарованиями. Так, во второй половине октября сибиряки потерпели пять поражений.
Сибирь — Салават Юлаев: коэффициенты букмекеров
Цикл провалов «Сибири» состоял из матчей с «Северсталью» — 2,4, «Трактором» (дважды — 4:5; 0:5), «Барысом» — 1:3 и СКА — 3:6. Накануне эту серию удалось прервать за счет победы над «Металлургом» Мг — 4:3.
Не сыграют: Егор Мартынов.
Состояние команды: После довольно многообещающего начала сезона «Сибирь» накрыл форменный спад, который не утратил актуальность даже ввиду недавней победы.
Некоторые неудачные матчи «Сибири» объясняются играми с топ-соперниками, находящимися на ходу, однако для требовательной команды Вадима Епанчинцева это вряд ли станет серьезным оправданием.
Ключевой проблемой «Сибири» на данном этапе является крайне деструктивная игра у своих ворот, с чем тренерский штаб по-прежнему безуспешно борется. На протяжении нескольких недель «снеговики» не пропускают меньше 3-4 голов.
«Салават Юлаев»
Турнирное положение: Уфимцы провели 19 матчей, за время которых заработали 24 очка. В таблице Восточной конференции зеленые поднялись на 4-е место, приблизившись к первой тройке на 1 балл.
Последние матчи: Актуальная игровая картина команды Виктора Козлова складывается в основном из успехов. Так, в четырех матчах из пяти последних очки уехали в Уфу.
Неделями ранее «Салават Юлаев» поочередно обыграл «Сочи» — 3:2 Б, «Торпедо» — 5:4 и «Адмирал» — 2:1, после чего уступил «морякам» еще в одной очной встрече — 2:4. В последнем матче зеленые взяли верх над СКА — 4:2.
Не сыграют: Глеб Кузьмин.
Состояние команды: На фоне неоднозначных результатов прошлых недель «Салават Юлаев» заметно прогрессирует как с точки зрения темпа набора очков, так и в контексте качества игры.
Серия недавних побед позволила уфимцам продвинуться в верхнюю половину таблицы конференции, где они и должны находиться. В перспективе «Салават Юлаев» способен замахнуться на первую тройку.
Тем не менее основной проблемой команды Виктора Козлова, замедляющей прогресс, остается слабая игра в защите. Если вынести за рамки единичные случаи, то зачастую уфимцы пропускают довольно много.
Статистика для ставок
- «Сибирь» проиграла в четырех последних домашних матчах
- В трех играх из последних четырех на домашней площадке «Сибирь» пропускала не менее 4 голов
- В трех очных встречах из последних пяти в Новосибирске был пробит тотал больше 5.5
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 2.65, ничья — в 3.90, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.38.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.08, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.
- 1.87Динамо Москва — Торпедо: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.88Динамо Минск — Витязь: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.30Адмирал — Металлург Мг: прогноз и ставкаЗавтра в 12:30
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Прогноз: Текущая фаза регулярки «Сибири» сопровождается не только огромным количеством потерянных очков, но и заметными проблемами в обороне. В игре с «Салаватом», который в целом набрал неплохие кондиции, команде Вадима Епанчинцева вряд ли помогут родные стены.
Ставка: Индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 3 за 2.38.
Прогноз: Вполне вероятно, в Новосибирске команды разыграют результативную партию во многом за счет хоккея, который навяжут хозяевам уфимцы.
Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.08.