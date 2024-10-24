Вашингтон
Филадельфия
«Филадельфия»
Турнирное положение: Пока что старт нового чемпионата для «Филадельфии» получается ещё более плачевным, нежели прошлый. Клуб Тортореллы опустился на последнюю строчку Востока.
Последние матчи: За четыре последних сыгранных матча «Филадельфия» не победила ни разу, и смогла заработать всего лишь одно очко в игре против «Эдмонтона».
Травмированные игроки: У клуба из Пенсильвании серьезные проблемы с кадрами, поскольку сейчас не могут играть за «Филадельфию» Эллис, Харт и Джохансен.
Общий тонус клуба: Даже в домашней игре против не самого сильного «Вашингтона» шансы на успех ниже трети.
«Вашингтон»
Турнирное положение: К удивлению многих, но «Вашингтон» не самоотверженно борется с самыми организованными клубами лиги, но и по делу размещается на шестом месте в восточной конференции.
Последние матчи: Межсезонка прошла не очень удачно, поскольку за семь проведенных матчей «Сент-Луис» смог выиграть всего лишь два раза.
Травмированные игроки: Имеются проблемы со здоровьем у таких заслуженных игроков «Вашингтона», как Бэкстрем, Оши и Рой. Довольно серьезные потери, которые могут склонить чашу весов не в пользу «столичных».
Общий тонус клуба: Против «Филадельфии» будет легкий матч, поскольку команда Тортореллы сейчас совсем не дружит с обороной.
Статистика для ставок
- «Вашингтон» выиграл три последних поединка
- «Филадельфия» проиграла четыре последних матча по календарю
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.35, на ничью — 4.46, на гостей — 2.63.
Прогноз: «Вашингтон» видится куда более реальным претендентом на победу
- 2.30ЦСКА — Амур: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 1.98Куньлунь — СКА: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 4.15Автомобилист — Динамо Москва: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: В матче будет много борьбы, но и результативность не подкачает
Ставка: П2 с коэффициентом 2.63
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.22