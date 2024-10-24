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    «Вашингтон» продолжит страдания «Филадельфии»?

    «Филадельфия» — «Вашингтон». Ставка (к. 2.63), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 23 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Вашингтон»
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    «Вашингтон»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Веллс Фарго Центре» 23 октября. Начало встречи — в 01:00 мск Ставка и прогноз на матч «Филадельфия» — «Вашингтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 24 Октября 2024 года

    Вашингтон

  • НХЛ
    •  Вашингтон 02:30 Филадельфия

    Филадельфия

  • НХЛ
    •

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: Пока что старт нового чемпионата для «Филадельфии» получается ещё более плачевным, нежели прошлый. Клуб Тортореллы опустился на последнюю строчку Востока.

    Последние матчи: За четыре последних сыгранных матча «Филадельфия» не победила ни разу, и смогла заработать всего лишь одно очко в игре против «Эдмонтона».

    Травмированные игроки: У клуба из Пенсильвании серьезные проблемы с кадрами, поскольку сейчас не могут играть за «Филадельфию» Эллис, Харт и Джохансен.

    Общий тонус клуба: Даже в домашней игре против не самого сильного «Вашингтона» шансы на успех ниже трети.

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: К удивлению многих, но «Вашингтон» не самоотверженно борется с самыми организованными клубами лиги, но и по делу размещается на шестом месте в восточной конференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Межсезонка прошла не очень удачно, поскольку за семь проведенных матчей «Сент-Луис» смог выиграть всего лишь два раза.

    Травмированные игроки: Имеются проблемы со здоровьем у таких заслуженных игроков «Вашингтона», как Бэкстрем, Оши и Рой. Довольно серьезные потери, которые могут склонить чашу весов не в пользу «столичных».

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    Общий тонус клуба: Против «Филадельфии» будет легкий матч, поскольку команда Тортореллы сейчас совсем не дружит с обороной.

    Статистика для ставок

    • «Вашингтон» выиграл три последних поединка

    • «Филадельфия» проиграла четыре последних матча по календарю

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.35, на ничью — 4.46, на гостей — 2.63.

    Прогноз: «Вашингтон» видится куда более реальным претендентом на победу

    Альтернативный прогноз: В матче будет много борьбы, но и результативность не подкачает

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.63

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.22

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    «Филадельфия» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (2.63), статистика, коэффициенты матча 24.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Вашингтон» продолжит страдания «Филадельфии»?
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