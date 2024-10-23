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    «Автомобилист» — «Динамо» Москва. Ставка (к. 4.15) и прогноз на хоккей, КХЛ, 23 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Динамо» Москва
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    Игорь Ожиганов — защитник московского «Динамо»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет 23 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Автомобилист» — «Динамо» Москва, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 23 Октября 2024 года

    Автомобилист

  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 Динамо

    Динамо

  • Москва
    •

    «Автомобилист»

    Турнирное положение: Команда занимает 2-е место в таблице Восточной конференции с 22 очками в активе. «Автомобилист» отстает от 1-й позиции на 6 баллов.

    Последние матчи: В прошлой встрече «Автомобилист» обыграл «Витязь» со счетом 3:1, а до этого крупно проиграл СКА (2:5). Матчем ранее екатеринбургская команда одолела ЦСКА (4:3 Б).

    Автомобилист — Динамо: коэффициенты букмекеров

    В последние 5 матчей у команды Николая Заварухина 3 победы и 2 поражения. До матча с ЦСКА «Автомобилист» обыграл «Барыс» (4:3) и проиграл «Сибири» со счетом 0:4.

    Не сыграют: Кертис Волк, Данил Романцев и Степан Хрипунов (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Автомобилист», как и в прошлом сезоне, претендует на самые высокие места, играет уверенно и результативно, но в какой-то момент у команды может случиться спад.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Ранее появились слухи о том, что нападающего «Автомобилиста» Брендана Лайпсика могут в скором времени обменять в другой клуб. С тех пор форвард забросил 3 шайбы в 4-х встречах — инфорповод пошел на пользу.

    Московское «Динамо» традиционно не очень удобный соперник для «Автомобилиста», но сейчас у команды точно будут шансы победить.

    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: «Бело-голубые» занимают 7-е место в таблице Западной конференции с 20-ю очками в активе после 18-и сыгранных матчей. «Динамо» продолжает вести борьбу за место в плей-офф.

    Последние матчи: В прошлой встрече «бело-голубые» уступили «Локомотиву» в серии буллитов со счетом 3:4. Матчем ранее «Динамо» обыграло «Торпедо» (3:2 Б).

    В последних 4-х матчах команда стабильно набирает очки. «Динамо» разгромило «Спартак», а до этого оказалось сильнее «Салавата Юлаева», победив со счетом 4:2.

    Не сыграет: Максим Комтуа (травма).

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    • Состояние команды: Кажется, что «Динамо» продолжает идти по правильному пути, видна работа тренерского штаба, ведь игроки стали увереннее в своих силах.

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    Последние матчи показали, что «Динамо» больше не будет отдавать победы просто так. Сейчас в команде основной голкипер — Максим Моторыгин, который неплохо подтаскивает «бело-голубых», особенно в последних встречах.

    В нынешнем сезоне на главного тренера «Динамо» Алексея Кудашова особенное давление, в прошлом сезоне команда не впечатлила в плей-офф, сейчас самое время давать результат, но пока что «бело-голубые» не выглядят чемпионской командой.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» набирает очки в 4-х последних матчах

    • «Динамо» выигрывало «Автомобилист» в 3-х последних очных встречах

    • В последних 4-х встречах «Автомобилист» проиграл только однажды

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 4.15, а победа «Динамо» Москва — в те же 2.45.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.15 и 1.70 соответственно.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды не смогут определить победиля в основное время матча.

    Ставка: Ничья в основное время за 4.15.

    Прогноз: В 1-м периоде «Автомобилист» попытается на своей площадке сыграть активно.

    Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м периоде за 1.95.

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    «Автомобилист» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (4.15), статистика, коэффициенты матча 23.10.2024. Прогнозы на хоккей. Сможет ли «Динамо» вновь набрать очки?
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