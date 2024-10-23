В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет 23 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Автомобилист» — «Динамо» Москва, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Автомобилист»

Турнирное положение: Команда занимает 2-е место в таблице Восточной конференции с 22 очками в активе. «Автомобилист» отстает от 1-й позиции на 6 баллов.

Последние матчи: В прошлой встрече «Автомобилист» обыграл «Витязь» со счетом 3:1, а до этого крупно проиграл СКА (2:5). Матчем ранее екатеринбургская команда одолела ЦСКА (4:3 Б).

В последние 5 матчей у команды Николая Заварухина 3 победы и 2 поражения. До матча с ЦСКА «Автомобилист» обыграл «Барыс» (4:3) и проиграл «Сибири» со счетом 0:4.

Не сыграют: Кертис Волк, Данил Романцев и Степан Хрипунов (у всех — травмы).

Состояние команды: «Автомобилист», как и в прошлом сезоне, претендует на самые высокие места, играет уверенно и результативно, но в какой-то момент у команды может случиться спад.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Ранее появились слухи о том, что нападающего «Автомобилиста» Брендана Лайпсика могут в скором времени обменять в другой клуб. С тех пор форвард забросил 3 шайбы в 4-х встречах — инфорповод пошел на пользу.

Московское «Динамо» традиционно не очень удобный соперник для «Автомобилиста», но сейчас у команды точно будут шансы победить.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: «Бело-голубые» занимают 7-е место в таблице Западной конференции с 20-ю очками в активе после 18-и сыгранных матчей. «Динамо» продолжает вести борьбу за место в плей-офф.

Последние матчи: В прошлой встрече «бело-голубые» уступили «Локомотиву» в серии буллитов со счетом 3:4. Матчем ранее «Динамо» обыграло «Торпедо» (3:2 Б).

В последних 4-х матчах команда стабильно набирает очки. «Динамо» разгромило «Спартак», а до этого оказалось сильнее «Салавата Юлаева», победив со счетом 4:2.

Не сыграет: Максим Комтуа (травма).

Состояние команды: Кажется, что «Динамо» продолжает идти по правильному пути, видна работа тренерского штаба, ведь игроки стали увереннее в своих силах.

Последние матчи показали, что «Динамо» больше не будет отдавать победы просто так. Сейчас в команде основной голкипер — Максим Моторыгин, который неплохо подтаскивает «бело-голубых», особенно в последних встречах.

В нынешнем сезоне на главного тренера «Динамо» Алексея Кудашова особенное давление, в прошлом сезоне команда не впечатлила в плей-офф, сейчас самое время давать результат, но пока что «бело-голубые» не выглядят чемпионской командой.

Статистика для ставок

«Динамо» набирает очки в 4-х последних матчах

«Динамо» выигрывало «Автомобилист» в 3-х последних очных встречах

В последних 4-х встречах «Автомобилист» проиграл только однажды

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 4.15, а победа «Динамо» Москва — в те же 2.45.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.15 и 1.70 соответственно.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды не смогут определить победиля в основное время матча.

Ставка: Ничья в основное время за 4.15.

Прогноз: В 1-м периоде «Автомобилист» попытается на своей площадке сыграть активно.

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м периоде за 1.95.