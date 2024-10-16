В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет на «Амали Арене» 16 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тампа» — «Ванкувер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тампа»

Турнирное положение: Начало сезона для «Тампы» получается скомканным из-за природной стихии, однако восьмое место в таблице Востока заслуженное.

Последние матчи: Пока что единственной игрой для «Тампы» оказалось противостояние с «Каролиной», где в первом же матче на свой счет хет-трик записал Кучеров.

Тампа-Бэй — Ванкувер: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.214.202.80СтавкиVIP

Травмированные игроки: У тренерского штаба «Тампы» болит голова, кем заменить травмированного Айссимонта.

Общий тонус клуба: Хочется верить, что стихия не помешает провести матч против «Ванкувера». Шансов на успех у хозяев предстоящего матча больше, чем у гостей.

«Ванкувер»

Турнирное положение: Пока что качество игры «Ванкувера» совсем не впечатляет, поэтом нет ничего удивительного, что коллектив Токкета располагается всего лишь на 11 строчке Запада.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В двух сыгранных матчах «Ванкувер» пропустил девять шайб, что ярко свидетельствует о проблемах в обороне и на последнем рубеже.

Травмированные игроки: Травмы продолжают донимать «Ванкувер», поскольку к травмированным Демко, Пулману и Джошуа почти добавился Майерс. Повреждение у него не самое серьезное, но предстоящий матч он вполне может пропустить.

Общий тонус клуба: Во Флориде никому не бывает легко, однако гости вполне способны побороться за два очка.

Статистика для ставок

За восемь последних очных противостояний «Тампа» выиграла семь раз

Два первых матча сезона «Ванкувер» не смог закончить в основное время матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.48, на ничью — 4.56, на гостей — 2.45.

Прогноз: Шансы на успех примерно одинаковые, но удача улыбнется «Ванкуверу».

Альтернативный прогноз: Соперники могут знатно порезвиться в предстоящем поединке.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.45

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.73