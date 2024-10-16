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    «Тампа» сможет обыграть «касаток»?

    «Тампа» — «Ванкувер». Ставка (к. 2.45), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 16 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа» — «Ванкувер»
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    «Тампа»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет на «Амали Арене» 16 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тампа» — «Ванкувер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 16 Октября 2024 года

    Тампа-Бэй

  • Тампа
    •  Тампа-Бэй 02:00 Ванкувер

    Ванкувер

  • НХЛ
    •

    «Тампа»

    Турнирное положение: Начало сезона для «Тампы» получается скомканным из-за природной стихии, однако восьмое место в таблице Востока заслуженное.

    Последние матчи: Пока что единственной игрой для «Тампы» оказалось противостояние с «Каролиной», где в первом же матче на свой счет хет-трик записал Кучеров.

    Тампа-Бэй — Ванкувер: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: У тренерского штаба «Тампы» болит голова, кем заменить травмированного Айссимонта.

    Общий тонус клуба: Хочется верить, что стихия не помешает провести матч против «Ванкувера». Шансов на успех у хозяев предстоящего матча больше, чем у гостей.

    «Ванкувер»

    Турнирное положение: Пока что качество игры «Ванкувера» совсем не впечатляет, поэтом нет ничего удивительного, что коллектив Токкета располагается всего лишь на 11 строчке Запада.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В двух сыгранных матчах «Ванкувер» пропустил девять шайб, что ярко свидетельствует о проблемах в обороне и на последнем рубеже.

    Травмированные игроки: Травмы продолжают донимать «Ванкувер», поскольку к травмированным Демко, Пулману и Джошуа почти добавился Майерс. Повреждение у него не самое серьезное, но предстоящий матч он вполне может пропустить.

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    Общий тонус клуба: Во Флориде никому не бывает легко, однако гости вполне способны побороться за два очка.

    Статистика для ставок

    • За восемь последних очных противостояний «Тампа» выиграла семь раз

    • Два первых матча сезона «Ванкувер» не смог закончить в основное время матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.48, на ничью — 4.56, на гостей — 2.45.

    Прогноз: Шансы на успех примерно одинаковые, но удача улыбнется «Ванкуверу».

    Альтернативный прогноз: Соперники могут знатно порезвиться в предстоящем поединке.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.45

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.73

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    «Тампа» — «Ванкувер»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 16.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Тампа» сможет обыграть «касаток»?
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