Тампа-Бэй
Ванкувер
«Тампа»
Турнирное положение: Начало сезона для «Тампы» получается скомканным из-за природной стихии, однако восьмое место в таблице Востока заслуженное.
Последние матчи: Пока что единственной игрой для «Тампы» оказалось противостояние с «Каролиной», где в первом же матче на свой счет хет-трик записал Кучеров.
Тампа-Бэй — Ванкувер: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: У тренерского штаба «Тампы» болит голова, кем заменить травмированного Айссимонта.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что стихия не помешает провести матч против «Ванкувера». Шансов на успех у хозяев предстоящего матча больше, чем у гостей.
«Ванкувер»
Турнирное положение: Пока что качество игры «Ванкувера» совсем не впечатляет, поэтом нет ничего удивительного, что коллектив Токкета располагается всего лишь на 11 строчке Запада.
Последние матчи: В двух сыгранных матчах «Ванкувер» пропустил девять шайб, что ярко свидетельствует о проблемах в обороне и на последнем рубеже.
Травмированные игроки: Травмы продолжают донимать «Ванкувер», поскольку к травмированным Демко, Пулману и Джошуа почти добавился Майерс. Повреждение у него не самое серьезное, но предстоящий матч он вполне может пропустить.
Общий тонус клуба: Во Флориде никому не бывает легко, однако гости вполне способны побороться за два очка.
Статистика для ставок
- За восемь последних очных противостояний «Тампа» выиграла семь раз
- Два первых матча сезона «Ванкувер» не смог закончить в основное время матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.48, на ничью — 4.56, на гостей — 2.45.
Прогноз: Шансы на успех примерно одинаковые, но удача улыбнется «Ванкуверу».
- 1.98Эдмонтон — Филадельфия: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 2.20СКА — Нефтехимик: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.93Нэшвилл — Сиэтл: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Альтернативный прогноз: Соперники могут знатно порезвиться в предстоящем поединке.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.45
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.73