Нэшвилл
Сиэтл
«Нэшвилл»
Турнирное положение: Старт сезона для «Нэшвилла» пока что получается удручающим, поскольку 14 место никак иначе назвать нельзя.
Последние матчи: В двух стартовых поединках сезона «Нэшвилл» безоговорочно проиграл «Далласу» и «Детройту», хотя все ожидали куда более содержательного хоккея от «хищников».
Нэшвилл — Сиэтл: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Проблем с хоккеистами у «Нэшвилла» никаких нет, и в предстоящей игре сыграют все сильнейшие.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что подопечные Брюнетта смогут начать побеждать, хотя даже в матче против «Сиэтла» это будет сделать достаточно тяжело.
«Сиэтл»
Турнирное положение: По первым матчам «Сиэтла» можно сказать, что работы Байлсме предстоит огромное количество. Текущее 12 место на Западе совсем не устраивает поклонников клуба.
Последние матчи: За три сыгранных матча «Сиэтл» смог набрать только два очка, но шансы на победу были и в других поединках.
Травмированные игроки: Кадровых потерь у «Сиэтла» не имеется, хотя это не сильно помогает коллективу Байлсмы.
Общий тонус клуба: В Теннеси будет крайне сложно, поскольку «Нэшвилл» максимально раздражен провальным началом сезона.
Статистика для ставок
- «Нэшвилл» проиграл два матча на старте сезона
- За шесть последних матчей на своем льду «Нэшвилл» выиграл всего лишь раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.93, на ничью — 4.66, на гостей — 3.36.
Прогноз: «Нэшвилл» наконец-то победит в этом сезоне
- 1.98Эдмонтон — Филадельфия: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 2.20СКА — Нефтехимик: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.36Сент-Луис — Миннесота: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
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Альтернативный прогноз: Встреча будет максимально осторожной, и много голов в этой игре ждать не стоит.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.93
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.56