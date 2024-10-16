В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 16 октября. Начало встречи — в 03:00 мск Ставка и прогноз на матч «Нэшвилл» — «Сиэтл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нэшвилл»

Турнирное положение: Старт сезона для «Нэшвилла» пока что получается удручающим, поскольку 14 место никак иначе назвать нельзя.

Последние матчи: В двух стартовых поединках сезона «Нэшвилл» безоговорочно проиграл «Далласу» и «Детройту», хотя все ожидали куда более содержательного хоккея от «хищников».

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Травмированные игроки: Проблем с хоккеистами у «Нэшвилла» никаких нет, и в предстоящей игре сыграют все сильнейшие.

Общий тонус клуба: Хочется верить, что подопечные Брюнетта смогут начать побеждать, хотя даже в матче против «Сиэтла» это будет сделать достаточно тяжело.

«Сиэтл»

Турнирное положение: По первым матчам «Сиэтла» можно сказать, что работы Байлсме предстоит огромное количество. Текущее 12 место на Западе совсем не устраивает поклонников клуба.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: За три сыгранных матча «Сиэтл» смог набрать только два очка, но шансы на победу были и в других поединках.

Травмированные игроки: Кадровых потерь у «Сиэтла» не имеется, хотя это не сильно помогает коллективу Байлсмы.

Общий тонус клуба: В Теннеси будет крайне сложно, поскольку «Нэшвилл» максимально раздражен провальным началом сезона.

Статистика для ставок

«Нэшвилл» проиграл два матча на старте сезона

За шесть последних матчей на своем льду «Нэшвилл» выиграл всего лишь раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.93, на ничью — 4.66, на гостей — 3.36.

Прогноз: «Нэшвилл» наконец-то победит в этом сезоне

Альтернативный прогноз: Встреча будет максимально осторожной, и много голов в этой игре ждать не стоит.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.93

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.56