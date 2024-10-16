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    «Нэшвилл» одержит первую победу в сезоне?

    «Нэшвилл» — «Сиэтл». Ставка (к. 1.93), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 16 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Сиэтл»
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    «Нэшвилл»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 16 октября. Начало встречи — в 03:00 мск Ставка и прогноз на матч «Нэшвилл» — «Сиэтл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 16 Октября 2024 года

    Нэшвилл

  • НХЛ
    •  Нэшвилл 03:00 Сиэтл

    Сиэтл

  • Сиэтл
    •

    «Нэшвилл»

    Турнирное положение: Старт сезона для «Нэшвилла» пока что получается удручающим, поскольку 14 место никак иначе назвать нельзя.

    Последние матчи: В двух стартовых поединках сезона «Нэшвилл» безоговорочно проиграл «Далласу» и «Детройту», хотя все ожидали куда более содержательного хоккея от «хищников».

    Нэшвилл — Сиэтл: коэффициенты букмекеров

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  • 1.894.203.20СтавкиVIP
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    Травмированные игроки: Проблем с хоккеистами у «Нэшвилла» никаких нет, и в предстоящей игре сыграют все сильнейшие.

    Общий тонус клуба: Хочется верить, что подопечные Брюнетта смогут начать побеждать, хотя даже в матче против «Сиэтла» это будет сделать достаточно тяжело.

    «Сиэтл»

    Турнирное положение: По первым матчам «Сиэтла» можно сказать, что работы Байлсме предстоит огромное количество. Текущее 12 место на Западе совсем не устраивает поклонников клуба.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: За три сыгранных матча «Сиэтл» смог набрать только два очка, но шансы на победу были и в других поединках.

    Травмированные игроки: Кадровых потерь у «Сиэтла» не имеется, хотя это не сильно помогает коллективу Байлсмы.

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    Общий тонус клуба: В Теннеси будет крайне сложно, поскольку «Нэшвилл» максимально раздражен провальным началом сезона.

    Статистика для ставок

    • «Нэшвилл» проиграл два матча на старте сезона

    • За шесть последних матчей на своем льду «Нэшвилл» выиграл всего лишь раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.93, на ничью — 4.66, на гостей — 3.36.

    Прогноз: «Нэшвилл» наконец-то победит в этом сезоне

    Альтернативный прогноз: Встреча будет максимально осторожной, и много голов в этой игре ждать не стоит.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.93

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.56

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    «Нэшвилл» — «Сиэтл»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 16.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Нэшвилл» одержит первую победу в сезоне?
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