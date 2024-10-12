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    Кто из команд продолжит серию поражений?

    «Спартак» — «Ак Барс». Ставка (к. 2.50) и прогноз на хоккей, КХЛ, 12 октября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Спартак Прогнозы на Ак Барс
    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Ак Барс»
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    Дмитрий Яшкин — нападающий «Ак Барса»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет 12 октября. Начало встречи — в 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Ак Барс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 12 Октября 2024 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 14:00 Ак Барс

    Ак Барс

  • Казань
    •

    «Спартак»

    Турнирное положение: Команда успешно стартовала в нынешнем сезоне, занимая 2-е место в таблице Запада с 18-ю очками в активе. «Спартак» ведет борьбу с несколькими клубами за 2-ю позицию.

    Последние матчи: В прошлой встрече «Спартак» крупно проиграл «Салавату Юлаеву» (2:5), уступив во 2-м и 3-м периодах встречи. Матчем ранее команда с таким же счетом проиграла «Металлургу».

    Спартак — Ак Барс: коэффициенты букмекеров

    В последних 5-и матчах у «Спартака» 2 победы и 3 поражения. За этот период команда обыграла «Барыс» (4:2) и ЦСКА (3:2 ОТ). В этих 5-и встречах «красно-белые» пропустили 16 голов.

    Не сыграет: Павел Порядин (травма верхней части тела).

    Состояние команды: «Спартак» удачно стартовал, но сейчас «красно-белые» начинают пробуксовывать. У «красно-белых» практически нет травмированных, москвичам необходимо заново нащупать свою игру.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    «Спартаку» также надо наладить игру в обороне, команда пропускает слишком много в последнее время. В последних 11-и матчах «красно-белые» пропускали минимум 2 гола за игру.

    Также у «Спартака» просел Николай Голдобин, который за последние 4 матча не набрал ни одного очка. За 12 встреч в нынешнем сезоне у форварда только 7 (2+5) баллов.

    «Ак Барс»

    Турнирное положение: Казанская команда занимает 5-е место в таблице Востока с 16-ю очками в активе. «Ак Барс» имеет несколько матчей в запасе по сравнению с другими командами из верхней части турнирной таблицы.

    Последние матчи: У казанцев не так давно прервалась победная серия, а сейчас продолжается серия поражений. В прошлом матче «Ак Барс» проиграл «Сибири» со счетом 3:6.

    Матчем ранее казанцы уступили «Амуру» (1:2), а до этого у команды была победная серия из 7-и встреч подряд. За последние 3 поединка «Ак Барс» пропустил 10 голов.

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    • Состояние команды: «Ак Барс», как и «Спартак», в последнее время ощущает спад. К тому же, у казанцев появились проблемы с обороной, но при этом атака до сих пор сильна.

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    У «Ак Барса» есть лидер, который стабильно набирает очки. Нападающий Ник Петан забросил 3 шайбы и сделал 11 голевых передач в 11-м встречах нынешнего сезона.

    В последнем очном матче «Ак Барс» всухую обыграл «Спартак» со счетом 3:0, в том поединке дублем отметился нападающий Семен Кошелев. Смогут ли казанцы на сей раз победить «Спартак»? У команды есть все шансы для этого.

    Статистика для ставок

    • «Спартак» проиграл последние 2 матча с одинаковыми счетами 2:5

    • В последних 2-х встречах «Ак Барс» проиграл с общим счетом 4:8

    • В последних 5-и очных матчах «Ак Барс» 4 раза обыгрывал «Спартак»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.30, ничья — в 4.30, а победа «Ак Барса» — в 2.65.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить за — 2.00 и 1.80 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что матч получится результативным. У обеих коллективов присутствуют проблемы с обороной.

    Ставка: Тотал 6 больше за 2.50.

    Прогноз: Обе команды попытаются победить. Прогнозируем, что «Ак Барс», как минимум, не проиграет.

    Ставка: Фора «Ак Барс» 0 за 2.05.

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    «Спартак» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 12.10.2024. Прогнозы на хоккей. Кто из команд продолжит серию поражений?
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