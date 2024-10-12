В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет 12 октября. Начало встречи — в 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Ак Барс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: Команда успешно стартовала в нынешнем сезоне, занимая 2-е место в таблице Запада с 18-ю очками в активе. «Спартак» ведет борьбу с несколькими клубами за 2-ю позицию.

Последние матчи: В прошлой встрече «Спартак» крупно проиграл «Салавату Юлаеву» (2:5), уступив во 2-м и 3-м периодах встречи. Матчем ранее команда с таким же счетом проиграла «Металлургу».

В последних 5-и матчах у «Спартака» 2 победы и 3 поражения. За этот период команда обыграла «Барыс» (4:2) и ЦСКА (3:2 ОТ). В этих 5-и встречах «красно-белые» пропустили 16 голов.

Не сыграет: Павел Порядин (травма верхней части тела).

Состояние команды: «Спартак» удачно стартовал, но сейчас «красно-белые» начинают пробуксовывать. У «красно-белых» практически нет травмированных, москвичам необходимо заново нащупать свою игру.

Прогнозы и ставки на КХЛ

«Спартаку» также надо наладить игру в обороне, команда пропускает слишком много в последнее время. В последних 11-и матчах «красно-белые» пропускали минимум 2 гола за игру.

Также у «Спартака» просел Николай Голдобин, который за последние 4 матча не набрал ни одного очка. За 12 встреч в нынешнем сезоне у форварда только 7 (2+5) баллов.

«Ак Барс»

Турнирное положение: Казанская команда занимает 5-е место в таблице Востока с 16-ю очками в активе. «Ак Барс» имеет несколько матчей в запасе по сравнению с другими командами из верхней части турнирной таблицы.

Последние матчи: У казанцев не так давно прервалась победная серия, а сейчас продолжается серия поражений. В прошлом матче «Ак Барс» проиграл «Сибири» со счетом 3:6.

Матчем ранее казанцы уступили «Амуру» (1:2), а до этого у команды была победная серия из 7-и встреч подряд. За последние 3 поединка «Ак Барс» пропустил 10 голов.

Состояние команды: «Ак Барс», как и «Спартак», в последнее время ощущает спад. К тому же, у казанцев появились проблемы с обороной, но при этом атака до сих пор сильна.

У «Ак Барса» есть лидер, который стабильно набирает очки. Нападающий Ник Петан забросил 3 шайбы и сделал 11 голевых передач в 11-м встречах нынешнего сезона.

В последнем очном матче «Ак Барс» всухую обыграл «Спартак» со счетом 3:0, в том поединке дублем отметился нападающий Семен Кошелев. Смогут ли казанцы на сей раз победить «Спартак»? У команды есть все шансы для этого.

Статистика для ставок

«Спартак» проиграл последние 2 матча с одинаковыми счетами 2:5

В последних 2-х встречах «Ак Барс» проиграл с общим счетом 4:8

В последних 5-и очных матчах «Ак Барс» 4 раза обыгрывал «Спартак»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.30, ничья — в 4.30, а победа «Ак Барса» — в 2.65.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить за — 2.00 и 1.80 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что матч получится результативным. У обеих коллективов присутствуют проблемы с обороной.

Ставка: Тотал 6 больше за 2.50.

Прогноз: Обе команды попытаются победить. Прогнозируем, что «Ак Барс», как минимум, не проиграет.

Ставка: Фора «Ак Барс» 0 за 2.05.