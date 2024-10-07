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    «Локомотив» и СКА проведут еще один низовой матч?

    «Локомотив» — СКА. Ставка (к. 2.17) и прогноз на хоккей, КХЛ, 7 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — СКА
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    Александр Радулов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Арене-2000» 7 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — СКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 07 Октября 2024 года

    Локомотив

  • Ярославль
    •  Локомотив 19:30 СКА

    СКА

  • Санкт-Петербург
    •

    «Локомотив»

    Турнирное положение: За 12 матчей «железнодорожники» заработали 21 очко, благодаря которому уверенно закрепились на позиции лидера Западной конференции.

    Последние матчи: Перед игрой с питерцами команда Игоря Никитина провела 5-матчевый отрезок без поражений, в рамках которого одержала верх над «Северсталью» (4:1), «Авангардом» (дважды — 3:2; 5:3), «Сочи» (3:1) и «Автомобилистом» (1:0 ОТ).

    Локомотив — СКА: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Денис Алексеев.

    Состояние команды: Этот сезон «Локомотив» начал уверенно сезон, демонстрируя устойчивость к давлению, подкрепленную надежной игрой в обороне.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    «Локомотив» продолжает держать высокую планку, что позволяет ему сохранять дистанцию между ближайшими преследователями.

    Команда Никитина характеризуется отличной дисциплиной и слаженностью в действиях на льду. Для «Локомотива» важным остается поддержание текущего уровня игры, особенно в обороне.

    СКА

    Турнирное положение: Санкт-петербуржцы прикладывают все усилия, чтобы не отстать от лидеров. В 12 матчах они набрали 15 очков и прописались на 3-м месте в таблице Запада.

    Последние матчи: Неделями ранее команда Романа Ротенберга выдала серию из пяти ярких побед, которая весьма неожиданно была сломлена «Куньлунем» (4:5).

    После очередной насыщенной встречи СКА снова заработал 2 очка, разгромив «Динамо» Минск (3:0). Однако новая неудача настигла «армейцев» в Череповце, где те уступили «Северстали» (3:4).

    Не сыграют: Артем Земченок.

    Состояние команды: СКА постепенно набирает форму после непростого начала сезона. Команда выдает сравнительно стабильные результаты, двигаясь вперед.

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    СКА продолжает привлекать внимание зрелищной игрой с яркими показателями в атаке. «Армейцы» наращивают обороты, что делает их одними из фаворитов на первую строчку на Западе.

    В текущих кондициях команда Ротенберга постарается сохранить высокий уровень игры и, вероятно, замахнется на успешную серию, чтобы закрепить свои позиции среди, избегая тем самым ненужных потерь.

    Статистика для ставок

    • За последние пять матчей «Локомотив» не проиграл ни разу

    • В трех встречах из предыдущих пяти ярославцы не пропустили больше гола

    • Ни в одной личной встрече из последних четырех команды на двоих не забивали больше трех голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.27, ничья — в 4.00, а победа СКА — в 2.26.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.69, на тотал меньше 4.5 — за 2.17.

    Прогноз: Последние очные встречи этих команд не отличаются результативной насыщенностью. С учетом надежности и дисциплины ярославского клуба ситуация в плане голов вновь вряд ли изменится.

    Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.17.

    Прогноз: Среди всех клубов Западной конференции «Локомотив» остается одним из наиболее стабильных в плане набора очков. В текущей форме команда Никитина способна справиться с непростым соперником.

    Ставка: «Локомотив» победит за 2.27.

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    «Локомотив» — СКА: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 07.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Локомотив» и СКА проведут еще один низовой матч?
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