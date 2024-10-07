Локомотив
СКА
«Локомотив»
Турнирное положение: За 12 матчей «железнодорожники» заработали 21 очко, благодаря которому уверенно закрепились на позиции лидера Западной конференции.
Последние матчи: Перед игрой с питерцами команда Игоря Никитина провела 5-матчевый отрезок без поражений, в рамках которого одержала верх над «Северсталью» (4:1), «Авангардом» (дважды — 3:2; 5:3), «Сочи» (3:1) и «Автомобилистом» (1:0 ОТ).
Локомотив — СКА: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Денис Алексеев.
Состояние команды: Этот сезон «Локомотив» начал уверенно сезон, демонстрируя устойчивость к давлению, подкрепленную надежной игрой в обороне.
«Локомотив» продолжает держать высокую планку, что позволяет ему сохранять дистанцию между ближайшими преследователями.
Команда Никитина характеризуется отличной дисциплиной и слаженностью в действиях на льду. Для «Локомотива» важным остается поддержание текущего уровня игры, особенно в обороне.
СКА
Турнирное положение: Санкт-петербуржцы прикладывают все усилия, чтобы не отстать от лидеров. В 12 матчах они набрали 15 очков и прописались на 3-м месте в таблице Запада.
Последние матчи: Неделями ранее команда Романа Ротенберга выдала серию из пяти ярких побед, которая весьма неожиданно была сломлена «Куньлунем» (4:5).
После очередной насыщенной встречи СКА снова заработал 2 очка, разгромив «Динамо» Минск (3:0). Однако новая неудача настигла «армейцев» в Череповце, где те уступили «Северстали» (3:4).
Не сыграют: Артем Земченок.
Состояние команды: СКА постепенно набирает форму после непростого начала сезона. Команда выдает сравнительно стабильные результаты, двигаясь вперед.
СКА продолжает привлекать внимание зрелищной игрой с яркими показателями в атаке. «Армейцы» наращивают обороты, что делает их одними из фаворитов на первую строчку на Западе.
В текущих кондициях команда Ротенберга постарается сохранить высокий уровень игры и, вероятно, замахнется на успешную серию, чтобы закрепить свои позиции среди, избегая тем самым ненужных потерь.
Статистика для ставок
- За последние пять матчей «Локомотив» не проиграл ни разу
- В трех встречах из предыдущих пяти ярославцы не пропустили больше гола
- Ни в одной личной встрече из последних четырех команды на двоих не забивали больше трех голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.27, ничья — в 4.00, а победа СКА — в 2.26.
На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.69, на тотал меньше 4.5 — за 2.17.
- 2.02Ак Барс — Сибирь: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 2.30Торпедо — Куньлунь: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.20Лада — Адмирал: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
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Прогноз: Последние очные встречи этих команд не отличаются результативной насыщенностью. С учетом надежности и дисциплины ярославского клуба ситуация в плане голов вновь вряд ли изменится.
Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.17.
Прогноз: Среди всех клубов Западной конференции «Локомотив» остается одним из наиболее стабильных в плане набора очков. В текущей форме команда Никитина способна справиться с непростым соперником.
Ставка: «Локомотив» победит за 2.27.