В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Арене-2000» 7 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — СКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: За 12 матчей «железнодорожники» заработали 21 очко, благодаря которому уверенно закрепились на позиции лидера Западной конференции.

Последние матчи: Перед игрой с питерцами команда Игоря Никитина провела 5-матчевый отрезок без поражений, в рамках которого одержала верх над «Северсталью» (4:1), «Авангардом» (дважды — 3:2; 5:3), «Сочи» (3:1) и «Автомобилистом» (1:0 ОТ).

Не сыграют: Денис Алексеев.

Состояние команды: Этот сезон «Локомотив» начал уверенно сезон, демонстрируя устойчивость к давлению, подкрепленную надежной игрой в обороне.

Прогнозы и ставки на КХЛ

«Локомотив» продолжает держать высокую планку, что позволяет ему сохранять дистанцию между ближайшими преследователями.

Команда Никитина характеризуется отличной дисциплиной и слаженностью в действиях на льду. Для «Локомотива» важным остается поддержание текущего уровня игры, особенно в обороне.

СКА

Турнирное положение: Санкт-петербуржцы прикладывают все усилия, чтобы не отстать от лидеров. В 12 матчах они набрали 15 очков и прописались на 3-м месте в таблице Запада.

Последние матчи: Неделями ранее команда Романа Ротенберга выдала серию из пяти ярких побед, которая весьма неожиданно была сломлена «Куньлунем» (4:5).

После очередной насыщенной встречи СКА снова заработал 2 очка, разгромив «Динамо» Минск (3:0). Однако новая неудача настигла «армейцев» в Череповце, где те уступили «Северстали» (3:4).

Не сыграют: Артем Земченок.

Состояние команды: СКА постепенно набирает форму после непростого начала сезона. Команда выдает сравнительно стабильные результаты, двигаясь вперед.

СКА продолжает привлекать внимание зрелищной игрой с яркими показателями в атаке. «Армейцы» наращивают обороты, что делает их одними из фаворитов на первую строчку на Западе.

В текущих кондициях команда Ротенберга постарается сохранить высокий уровень игры и, вероятно, замахнется на успешную серию, чтобы закрепить свои позиции среди, избегая тем самым ненужных потерь.

Статистика для ставок

За последние пять матчей «Локомотив» не проиграл ни разу

В трех встречах из предыдущих пяти ярославцы не пропустили больше гола

Ни в одной личной встрече из последних четырех команды на двоих не забивали больше трех голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.27, ничья — в 4.00, а победа СКА — в 2.26.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.69, на тотал меньше 4.5 — за 2.17.

Прогноз: Последние очные встречи этих команд не отличаются результативной насыщенностью. С учетом надежности и дисциплины ярославского клуба ситуация в плане голов вновь вряд ли изменится.

Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.17.

Прогноз: Среди всех клубов Западной конференции «Локомотив» остается одним из наиболее стабильных в плане набора очков. В текущей форме команда Никитина способна справиться с непростым соперником.

Ставка: «Локомотив» победит за 2.27.