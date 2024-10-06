В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Нефтехим-Арене» 6 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Амур», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Нижнекамск продолжает свыкнуться с динамичной конкуренцией. По итогам 12 матчей «волки» закрепились на 4-м месте в таблице Востока с 13 набранными баллами.

Последние матчи: Значительная часть последних матчей команды Олега Леонтьева сопровождается исключительно потерями очков при сравнительно неплохой игре.

Так, ранее «Нефтехимик» устроился на шесть подряд поражений. Относительно затяжной спад был прерван в домашней игре днями ранее, когда нижнекамцы победили «Ладу» (3:2 Б).

Не сыграют: Роман Абросимов, Владимир Брюквин.

Состояние команды: «Нефтехимик» на старте сезона действительно хорош, даже несмотря на потери очков, которые в конкретных случаях можно было бы избежать.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Атакующая линия «Нефтехимика» выглядит перспективно, если не зацикливаться на статистических показателях. Тем не менее в последнее время даже 4 голов команде не хватает, чтобы довести встречу до победы.

Оборона команды временами демонтирует надежность высшего класса, но моментами — ввиду открытой игры в некоторых матчах — практически рассыпается и приводит к более серьезным последствиям.

«Амур»

Турнирное положение: Ситуация вокруг хабаровчан по-прежнему остается сложной. Сейчас «тигры» находятся на 10-й позиции в таблице Востока с 9 очками после 11 матчей.

Последние матчи: После небольшой серии поражений команда Андрея Мартемьянова набирала минимум один балл в трех встречах из последних четырех.

В частности, после победы над «Витязем» (3:2) и крупного отлета от «Торпедо» (2:7) «Амур» по буллитам уступил «Ак Барсу» (2:3), которого сумел додавать со второй попытки на «Татнефть-Арене» (2:1).

Не сыграют: Владислав Барулин, Девин Броссо, Виктор Кобозев, Дмитрий Шевченко.

Состояние команды: Весь стартовый отрезок регулярки «Амура» сопровождается непреодолимыми на текущий момент трудностями.

В атаке «Амуру» не хватает эффективности, несмотря на попытки это исправить. Атакующие звенья команды Андрея Мартемьянова явно способны на большее.

Оборонительные действия Хабаровска также оставляют желать лучшего, хотя у многих клубов Восточной конференции ситуация в этом направлении более сложная. Нападение — вот ключевая проблема «тигров».

Статистика для ставок

В трех матчах из четырех последних в Нижнекамске команда Олега Леонтьева победила

Ни в одной домашней игре из последних четырех «Нефтехимик» не пропускал больше двух голов

В трех очных встречах из пяти последних в Нижнекамске победитель не был определен в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 2.39, ничья — в 3.98, а победа «Амура» — в 2.52.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 4.5 — за 2.10.

Прогноз: «Нефтехимик» остается крайне непредсказуемы коллективом, который порой способен облажаться. Однако текущая форма «Амура» позволяет вписать команду Леонтьева в компанию главных фаворитов игрового дня.

Ставка: «Нефтехимик» победит в матче за 1.86.

Прогноз: В последнее время «Нефтехимик» нередко вынужден определять судьбу победителя вне регламента 60 минут, ввиду чего встреча с «Амуром» вполне может дойти минимум до овертайма.

Ставка: Ничья в основное время за 3.98.