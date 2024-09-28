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    «Амур» снова обыграет «Торпедо» на своем льду?

    «Амур» — «Торпедо». Ставка (к. 2.12), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 28 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Амур» — «Торпедо»
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    «Амур»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Платинум Арене» 28 сентября. Начало встречи — в 10:30 мск Ставка и прогноз на матч «Амур» — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 28 Сентября 2024 года

    Амур

  • Хабаровск
    •  Амур 10:30 Торпедо

    Торпедо

  • Нижний Новгород
    •

    «Амур»

    Турнирное положение: Текущее положение дел в «Амуре» не настраивает на позитивный лад, поскольку клуб на текущем девятом месте в своей конференции.

    Последние матчи: Хабаровский «Амур» за четыре последних матчах смог победить только раз, который пришёлся на последнюю сыгранную встречу против «Витязя».

    Амур — Торпедо: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: На данный момент времени у «Амура» недоступен Илья Талалуев, который лечится уже довольно продолжительное время.

    Общий тонус клуба: Матч против «Торпедо» вполне может завершиться в пользу хозяев льда, но для этого нужно будет сильно постараться.

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Пока что у «Торпедо» все идет наперекосяк, и команда Ларионова размещается на седьмом месте в своей конференции.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: В двух последних поединках «Торпедо» обыграло «Куньлунь» и «Адмирал», но это не результаты, которыми можно хвастаться.

    Травмированные игроки: Нижегородское «Торпедо» не может рассчитывать на белорусского нападающего Андрея Белевича.

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    Общий тонус клуба: По подбору игроков «Торпедо» заведомо сильнее «Амура», но статистика личных встреч за хозяев льда.
    счетом — 4:2

    Статистика для ставок

    • «Торпедо» не может выиграть в Хабаровске с 2020 года

    • Нижегородский клуб выиграл два последних матча по сезону с одинаковым счетом — 4:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.12, на ничью — 4.30, на гостей — 3.03.

    Прогноз: Статистика личных встреч не за гостей

    Альтернативный прогноз: В этой встрече будет вязкий хоккей, которые не позволит рассчитывать на большое количество голов

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.12.

    Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 3.08.

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    «Амур» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 28.09.2024. Прогнозы на хоккей. «Амур» снова обыграет «Торпедо» на своем льду?
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