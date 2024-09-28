Амур
Торпедо
«Амур»
Турнирное положение: Текущее положение дел в «Амуре» не настраивает на позитивный лад, поскольку клуб на текущем девятом месте в своей конференции.
Последние матчи: Хабаровский «Амур» за четыре последних матчах смог победить только раз, который пришёлся на последнюю сыгранную встречу против «Витязя».
Амур — Торпедо: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: На данный момент времени у «Амура» недоступен Илья Талалуев, который лечится уже довольно продолжительное время.
Общий тонус клуба: Матч против «Торпедо» вполне может завершиться в пользу хозяев льда, но для этого нужно будет сильно постараться.
«Торпедо»
Турнирное положение: Пока что у «Торпедо» все идет наперекосяк, и команда Ларионова размещается на седьмом месте в своей конференции.
Последние матчи: В двух последних поединках «Торпедо» обыграло «Куньлунь» и «Адмирал», но это не результаты, которыми можно хвастаться.
Травмированные игроки: Нижегородское «Торпедо» не может рассчитывать на белорусского нападающего Андрея Белевича.
Общий тонус клуба: По подбору игроков «Торпедо» заведомо сильнее «Амура», но статистика личных встреч за хозяев льда.
счетом — 4:2
Статистика для ставок
- «Торпедо» не может выиграть в Хабаровске с 2020 года
- Нижегородский клуб выиграл два последних матча по сезону с одинаковым счетом — 4:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.12, на ничью — 4.30, на гостей — 3.03.
Прогноз: Статистика личных встреч не за гостей
- 2.55Металлург — Ак Барс: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.88СКА — Северсталь: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.75Лада — Нефтехимик: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: В этой встрече будет вязкий хоккей, которые не позволит рассчитывать на большое количество голов
Ставка: П1 с коэффициентом 2.12.
Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 3.08.