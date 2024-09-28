В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Платинум Арене» 28 сентября. Начало встречи — в 10:30 мск Ставка и прогноз на матч «Амур» — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Амур»

Турнирное положение: Текущее положение дел в «Амуре» не настраивает на позитивный лад, поскольку клуб на текущем девятом месте в своей конференции.

Последние матчи: Хабаровский «Амур» за четыре последних матчах смог победить только раз, который пришёлся на последнюю сыгранную встречу против «Витязя».

Травмированные игроки: На данный момент времени у «Амура» недоступен Илья Талалуев, который лечится уже довольно продолжительное время.

Общий тонус клуба: Матч против «Торпедо» вполне может завершиться в пользу хозяев льда, но для этого нужно будет сильно постараться.

«Торпедо»

Турнирное положение: Пока что у «Торпедо» все идет наперекосяк, и команда Ларионова размещается на седьмом месте в своей конференции.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: В двух последних поединках «Торпедо» обыграло «Куньлунь» и «Адмирал», но это не результаты, которыми можно хвастаться.

Травмированные игроки: Нижегородское «Торпедо» не может рассчитывать на белорусского нападающего Андрея Белевича.

Общий тонус клуба: По подбору игроков «Торпедо» заведомо сильнее «Амура», но статистика личных встреч за хозяев льда.

счетом — 4:2

Статистика для ставок

«Торпедо» не может выиграть в Хабаровске с 2020 года

Нижегородский клуб выиграл два последних матча по сезону с одинаковым счетом — 4:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.12, на ничью — 4.30, на гостей — 3.03.

Прогноз: Статистика личных встреч не за гостей

Альтернативный прогноз: В этой встрече будет вязкий хоккей, которые не позволит рассчитывать на большое количество голов

Ставка: П1 с коэффициентом 2.12.

Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 3.08.