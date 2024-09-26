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    «Адмирал» разберется с кризисными нижегородцами?

    «Адмирал» — «Торпедо». Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккей, КХЛ, 26 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Адмирал» — «Торпедо»
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    «Адмирал»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 26 сентября. Начало встречи — в 12:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Адмирал» — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 26 Сентября 2024 года

    Адмирал

  • КХЛ
    •  Адмирал 12:30 Торпедо

    Торпедо

  • Нижний Новгород
    •

    «Адмирал»

    Турнирное положение: Дальневосточный представитель чемпионата провел семь матчей, в которых заработал 11 очков поднялся на 3-е место в конференции.

    Последние матчи: На данном этапе регулярки команда Леонида Тамбиева проводит домашнюю серию, которая разрослась до четырех побед.

    Адмирал — Торпедо: коэффициенты букмекеров

    На «Фетисов-Арене» «моряки» разгромили «Куньлунь» (7:1) и «Динамо» Москва (4:1), не побоялись навязать борьбу ЦСКА (3:2 ОТ), а также не постеснялись разбить «Витязь» (6:3).

    Не сыграют: У Владивостока на текущий момент одна потеря — форвард Вячеслав Основин.

    Состояние команды: «Адмирал» на старте сезона демонстрирует неплохие результаты, пытаясь удержаться в середине таблицы.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Оборонительная игра «Адмирала» держится на хорошем уровне, но временами владивостокцы допускают ошибки, которые приводят к результативным потерям.

    Для дальнейшего продвижения в таблице «Адмиралу» важно сосредоточиться на улучшении реализации моментов и в некотором смысле прибавить в хладнокровии.

    «Торпедо»

    Турнирное положение: По итогам девяти матчей нижегородцы — с 7 очками на счету — поднялись на 8-е место в Западной конференции. Теперь они отстают на один балл от «Динамо» Минск и «Динамо» Москва.

    Последние матчи: В течение предыдущих недель команда Игоря Ларионова застряла в серии из четырех поражений, покончить с которой помог успешный выезд на лед «Куньлуня» (4:2).

    Не сыграют: На данный момент Игорь Ларионов не может рассчитывать на Андрея Белевича и Антона Берлева.

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    • Состояние команды: На старте сезона «Торпедо» не может похвастаться удовлетворительными результатами. Пока игра нижегородцев оставляет желать лучшего.

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    Оборона «Торпедо» нередко сыпется под давлением соперников, что приводит к регулярным пропущенным шайбам и поражениям.

    Чтобы выбраться из зоны аутсайдеров, команде предстоит увеличить скорость и точность в атаке, а также решить проблемы с игрой на своей половине площадки.

    Статистика для ставок

    • На «Фетисов-Арене» «Адмирал» идет без поражений в четырех матчах подряд

    • В трех домашних встречах из последних четырех «моряки» выиграли с разницей в 2+ гола

    • На текущий момент «Торпедо» является худшим по игре в обороне во всей лиге

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 2.47, ничья — в 4.10, а победа «Торпедо» — в 2.50.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.65, на тотал меньше 4.5 — за 2.24.

    Прогноз: На домашнем катке «Адмирал» на данном этапе сезона хорош, в то время как «Торпедо» пока выступает провально по всем показателям. На «Фетисов-Арене» нижегородцам будет крайне тяжело бороться за два очка.

    Ставка: «Адмирал» победит в матче за 1.90.

    Прогноз: Даже несмотря на текущую форму торпедовцев, команда Леонида Тамбиева вряд ли решится на открытую игру и предпочтет сравнительно сдержанный стиль.

    Ставка: Тотал меньше 5 за 1.85.

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