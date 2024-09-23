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    «Локомотив» не отдаст «Северстали» лидерство на Западе?

    «Локомотив» — «Северсталь». Ставка (к. 1.72), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 23 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Северсталь»
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    «Локомотив»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Арене-2000» 23 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Северсталь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 23 Сентября 2024 года

    Локомотив

  • Ярославль
    •  Локомотив 19:30 Северсталь

    Северсталь

  • Череповец
    •

    «Локомотив»

    Турнирное положение: Последние игры у «Локомотива» складываются не очень удачно, но ярославский клуб сохраняет за собой первую строчку на Западе.

    Последние матчи: В трех последних проведенных матчах ярославский «Локомотив» смог набрать всего лишь три очка из шести возможных.

    Локомотив — Северсталь: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: У «Локомотива» не может играть защитник Дмитрий Симашев и нападающий Денис Алексеев.

    Общий тонус клуба: Игра против «Северстали» будет осторожной, поскольку на кону стоит лидерство в западной конференции.

    «Северсталь»

    Турнирное положение: Турнирная таблица сложилась таким образом, что «Северсталь» в ней располагается на втором месте.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: Козыреву удалось нормализовать хоккей «Северстали», и сейчас клуб из Череповца на втором месте по количеству заброшенных шайб.

    Травмированные игроки: Руководство «Северстали» может рассчитывать на всех имеющихся в заявке хоккеистов.

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    Общий тонус клуба: Матч против «Локомотива» будет настоящей битвой за лидерство на Западе, поэтому гости просто так не сдадутся в предстоящем поединке.

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» не мог обойтись без овертайма в трёх последних товарищеских встречах

    • Два последних очных поединка между этими клубами выявляли победителя лишь в овертайме

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.72, на ничью — 4.50, на гостей — 4.33.

    Прогноз: У хозяев получится добыть легкую победу

    Альтернативный прогноз: Встреча будет с обилием грубости, поэтому можно закладываться на большое количество штрафа с обеих сторон

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.72.

    Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 2.82.

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    «Локомотив» — «Северсталь»: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 23.09.2024. Прогнозы на хоккей. «Локомотив» не отдаст «Северстали» лидерство на Западе?
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