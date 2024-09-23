В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Арене-2000» 23 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Северсталь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: Последние игры у «Локомотива» складываются не очень удачно, но ярославский клуб сохраняет за собой первую строчку на Западе.

Последние матчи: В трех последних проведенных матчах ярославский «Локомотив» смог набрать всего лишь три очка из шести возможных.

Травмированные игроки: У «Локомотива» не может играть защитник Дмитрий Симашев и нападающий Денис Алексеев.

Общий тонус клуба: Игра против «Северстали» будет осторожной, поскольку на кону стоит лидерство в западной конференции.

«Северсталь»

Турнирное положение: Турнирная таблица сложилась таким образом, что «Северсталь» в ней располагается на втором месте.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: Козыреву удалось нормализовать хоккей «Северстали», и сейчас клуб из Череповца на втором месте по количеству заброшенных шайб.

Травмированные игроки: Руководство «Северстали» может рассчитывать на всех имеющихся в заявке хоккеистов.

Общий тонус клуба: Матч против «Локомотива» будет настоящей битвой за лидерство на Западе, поэтому гости просто так не сдадутся в предстоящем поединке.

Статистика для ставок

«Локомотив» не мог обойтись без овертайма в трёх последних товарищеских встречах

Два последних очных поединка между этими клубами выявляли победителя лишь в овертайме

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.72, на ничью — 4.50, на гостей — 4.33.

Прогноз: У хозяев получится добыть легкую победу

Альтернативный прогноз: Встреча будет с обилием грубости, поэтому можно закладываться на большое количество штрафа с обеих сторон

Ставка: П1 с коэффициентом 1.72.

Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 2.82.