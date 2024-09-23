Локомотив
Северсталь
«Локомотив»
Турнирное положение: Последние игры у «Локомотива» складываются не очень удачно, но ярославский клуб сохраняет за собой первую строчку на Западе.
Последние матчи: В трех последних проведенных матчах ярославский «Локомотив» смог набрать всего лишь три очка из шести возможных.
Локомотив — Северсталь: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: У «Локомотива» не может играть защитник Дмитрий Симашев и нападающий Денис Алексеев.
Общий тонус клуба: Игра против «Северстали» будет осторожной, поскольку на кону стоит лидерство в западной конференции.
«Северсталь»
Турнирное положение: Турнирная таблица сложилась таким образом, что «Северсталь» в ней располагается на втором месте.
Последние матчи: Козыреву удалось нормализовать хоккей «Северстали», и сейчас клуб из Череповца на втором месте по количеству заброшенных шайб.
Травмированные игроки: Руководство «Северстали» может рассчитывать на всех имеющихся в заявке хоккеистов.
Общий тонус клуба: Матч против «Локомотива» будет настоящей битвой за лидерство на Западе, поэтому гости просто так не сдадутся в предстоящем поединке.
Статистика для ставок
- «Локомотив» не мог обойтись без овертайма в трёх последних товарищеских встречах
- Два последних очных поединка между этими клубами выявляли победителя лишь в овертайме
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.72, на ничью — 4.50, на гостей — 4.33.
Прогноз: У хозяев получится добыть легкую победу
- 1.82СКА — Авангард: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.50Трактор — Спартак: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 2.60Металлург — Салават Юлаев: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Встреча будет с обилием грубости, поэтому можно закладываться на большое количество штрафа с обеих сторон
Ставка: П1 с коэффициентом 1.72.
Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 2.82.