«Ак Барс»
Турнирное положение: Успехи «Ак Барса» в начале нового сезона весьма сомнительные, поскольку татарстанский клуб располагается всего лишь на десятой строчке Запада.
Последние матчи: Правда в последнем сыгранном поединке «Ак Барс»всухую выиграл у магнитогорского «Металлурга».
Травмированные игроки: К предстоящему матчу против «Барыса» у «Ак Барса» нет ни одного травмированного хоккеиста.
Общий тонус клуба: Встреча против казахстанской команды ничего хорошего н есулит приезжему клубу, посколкьу на своей арене казанский клуб играет максимально задорно.
«Барыс»
Турнирное положение: Начало сезона для «Барыса» получается удручающим, но команда выбралась с последнего места в конференции и сейчас находится на 11 строчке Востока.
Последние матчи: Благодаря неимоверным усилиям «Барыс» смог выцарапать победу в последнем матче против «Автомобилиста» в овертайме.
Травмированные игроки: Тренерский штаб «Барыса» не может рассчитывать на Больё и Муратова, поэтому придется думать, как играть без них.
Общий тонус клуба: В матче против «Ак Барса» у приезжей команды максимально мало шансов на успех.
Статистика для ставок
- «Барыс» последний раз выигрывал у «Ак Барса» шесть матчей назад
- Казахстанский клуб набрал только три очка с начала новой регулярки
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.45, на ничью — 5.15, на гостей — 5.58.
Прогноз: Нет никаких причин, по которым хозяева могут проиграть этот матч
- 1.90ЦСКА — Витязь: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 1.93Сочи — СКА: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 1.73Трактор — Нефтехимик: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Альтернативный прогноз: Веселье с заброшенными шайбами будет длиться всю игру
Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.80.
Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.58.