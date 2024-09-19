В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 19 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск Ставка и прогноз на матч «Ак Барс» — «Барыс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ак Барс»

Турнирное положение: Успехи «Ак Барса» в начале нового сезона весьма сомнительные, поскольку татарстанский клуб располагается всего лишь на десятой строчке Запада.

Последние матчи: Правда в последнем сыгранном поединке «Ак Барс»всухую выиграл у магнитогорского «Металлурга».

Травмированные игроки: К предстоящему матчу против «Барыса» у «Ак Барса» нет ни одного травмированного хоккеиста.

Общий тонус клуба: Встреча против казахстанской команды ничего хорошего н есулит приезжему клубу, посколкьу на своей арене казанский клуб играет максимально задорно.

«Барыс»

Турнирное положение: Начало сезона для «Барыса» получается удручающим, но команда выбралась с последнего места в конференции и сейчас находится на 11 строчке Востока.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: Благодаря неимоверным усилиям «Барыс» смог выцарапать победу в последнем матче против «Автомобилиста» в овертайме.

Травмированные игроки: Тренерский штаб «Барыса» не может рассчитывать на Больё и Муратова, поэтому придется думать, как играть без них.

Общий тонус клуба: В матче против «Ак Барса» у приезжей команды максимально мало шансов на успех.

Статистика для ставок

«Барыс» последний раз выигрывал у «Ак Барса» шесть матчей назад

Казахстанский клуб набрал только три очка с начала новой регулярки

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.45, на ничью — 5.15, на гостей — 5.58.

Прогноз: Нет никаких причин, по которым хозяева могут проиграть этот матч

Альтернативный прогноз: Веселье с заброшенными шайбами будет длиться всю игру

Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.80.

Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.58.