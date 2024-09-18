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    Северсталь — Торпедо: ставка и прогноз, новости. 18.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Северсталь» — «Торпедо»
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    Ярослав Дыбленко
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 16 сентября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Северсталь» — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 18 Сентября 2024 года

    Северсталь

  • Череповец
    •  Северсталь 19:00 Торпедо

    Торпедо

  • Нижний Новгород
    •

    «Северсталь»

    Турнирное положение: По итогам шести матчей череповецкой команде удалось подняться на третью строчку в Западной конференции, набрав 8 баллов.

    На текущий момент «Северсталь» имеет одинаковое количество очков со вторым «Локомотивом», однако Ярославль провел на игру меньше. От лидера таблицы — «Спартака» — Череповец отстает на одно очко.

    Северсталь — Торпедо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В конце прошлой недели команда Андрея Козырева на домашнем катке сенсационно обыграла ЦСКА (4:2). А новый семидневный отрезок «сталь» начала еще с одной сенсации, разгромив «Металлург» Мг (5:2).

    Не сыграют: В предстоящей встрече у «Северстали» не будет значимых кадровых потерь.

    Состояние команды: «Северсталь» демонстрирует сравнительно неплохую игру в атаке, забивая в среднем по 3,1 гола за матч (на момент написания). Команда эффективно использует свои возможности, что на старте помогает сохранять стабильное положение среди лидеров.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Игроки «Северстали» удерживают баланс между атакующими и оборонительными действиями. Даже в непростых матчах им удается сберечь контроль, демонстрируя моментами качественную игру.

    Защита «Северстали» выглядит довольно организованно. Тем не менее команда Андрея Козырева далеко не всегда сводит к минимуму ошибки, которые в итоге влияют на результат.

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Нижегородская команда приняла участие в шести матчах, в результате которых опустилась на восьмую позицию на Западе с 5 набранными очками.

    На данном отрезке игровой недели «Торпедо» отстает от ЦСКА и СКА по дополнительным показателям, а разрыв между представителями первой пятерки составляет одно очко.

    Последние матчи: В конце минувшей недели команда Игоря Ларионова безуспешно съездила в столицу, где уступила «Спартаку» (2:4). Но по-настоящему неожиданным оказалось поражение в последнем матче: в гостях нижегородцы проиграли «Сочи» (3:5).

    Не сыграют: В ближайшее время «Торпедо» не помогут Андрей Белевич, Антон Берлев и Михаил Орлов.

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    • Состояние команды: «Торпедо» пока испытывает сложности с реализацией голевых моментов, что говорит о необходимости улучшения атакующей игры для более успешных выступлений вдолгую.

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    Несмотря на один из наихудших показателей по пропущенным шайбам, «Торпедо» продолжает демонстрировать характер и боевитость на льду. Команда старается не упускать инициативу, но результаты пока не всегда соответствуют ожиданиям.

    Защита «Торпедо» — ключевой элемент, который нуждается в улучшении: пропущенные голы в большом количестве в матчах с соперниками уровня «Сочи» свидетельствуют о пробелах в оборонительных действиях.

    Статистика для ставок

    • В четырех последних очных матчах команды суммарно не забивали больше пяти голов

    • «Северсталь» победила «Торпедо» в семи личных встречах из девяти предыдущих

    • В трех последних матчах череповчан из четырех общая результативность доходила до отметки в 6+ голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 2.35, ничья — в 4.10, а победа «Торпедо» — в 2.60.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5,5 — за 1.90.

    Прогноз: «Северсталь» и «Торпедо» являются двумя яркими середняками, которые всегда придерживаются атакующего стиля игры вне зависимости от соперника или обстоятельств на льду, ввиду чего их очный матч может быть подкреплен хорошим тоталом.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.90.

    Прогноз: Команде Ларионова в последнее время явно не хватает удачи, при поддержке которой она выдавала бы нужные результаты на длительном отрезке. Тем не менее это не делает ее слабее в преддверии выезда в Череповец, где у нее неплохие шансы на 2 очка.

    Ставка: «Торпедо» победит в матче за 1.98.

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    «Северсталь» — «Торпедо»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 18.09.2024. Прогнозы на хоккей. Игра в Череповце будет сопровождаться голевой событийностью
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