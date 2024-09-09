ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеИндекс паники. Проблемы «Реала» в атаке и «Байера» — в обороне, катастрофический «МЮ» Артур ГомесВ ритме самбы. Артур Гомес добавит разнообразия атаке «Динамо» Сборная ГерманииГермания — Венгрия 5:0. Онлайн
  • 02:25
    • Арина Соболенко — победительница US Open-2024
  • 00:13
    • Президент «Сьона»: Мы хотим подписать Антона Миранчука
  • 23:50
    • Нидерланды крупно выиграли у Боснии и Герцеговины в Лиге наций
  • 23:39
    • Германия разгромила Венгрию в матче Лиги наций
  • 21:02
    • Англия всухую обыграла Ирландию в матче Лиги наций
    Все новости спорта

    «Спартак» и минское «Динамо» обеспечат хорошую результативность

    Спартак — Динамо Минск: ставка и прогноз, новости. 09.09.2024

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Спартак Прогнозы на Динамо Минск
    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Динамо» Минск
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Спартак»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Мегаспорт-Арене» 9 сентября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Минск, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 09 Сентября 2024 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 19:30 Динамо Минск

    Динамо Минск

  • Минск
    •

    «Спартак»

    Турнирное положение: По итогам двух матчей московская команда на какое-то время закрепилась на четвертом месте в таблице Западной конференции, набрав 3 очка, хотя, как кажется, имела право претендовать на другие цифры.

    Последние матчи: В рамках первого матча сезона состоялось столичное дерби, в котором «Спартак» принял на своей территории полуобновленный ЦСКА и добился волевой победы, дважды уступая по ходу — 4:2.

    Спартак — Динамо Минск: коэффициенты букмекеров

    За успехом в принципиальной игре последовал матч с «Сочи». Встреча, как и предыдущая, прошла на «Мегаспорт Арене», но закончилась не тем результатом, который ожидали увидеть: команда Алексея Жамнова потерпела поражение — 1:2 Б.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Не сыграют: Третью домашнюю игру нового сезона пропустит защитник Егор Зайцев.

    Состояние команды: Как и в прошлом сезоне, «Спартак», не претерпев особых изменений, не намерен отказываться от атакующего стиля игры. Тем не менее команде предстоит совершенствоваться, поскольку реализация все еще вызывает вопросы.

    «Динамо» Минск

    Турнирное положение: Минский клуб остается одним из трех представителей Запада, который провел только один матч. Но даже так динамовцы, с двумя очками на счету, закрепились в первой пятерке конференции.

    Последние матчи: Единственную встречу команда Дмитрия Квартальнова провела с «Амуром» на своей территории. С гостями с Дальнего Востока белорусы справились более чем уверенно — 3:0.

  • СКА и все остальные? Превью нового сезона КХЛ
  • Кто входит в число фаворитов, а кто готов оспорить эту роль?
  • 01/09/2024

    • Дублем в этом матче отметился Виталий Пинчук, а Александр Волков оформил два ассита. С показателем 1+2 встречу завершил Сэм Анас, в то время как лучшим игроком игры стал вратарь Андрей Кареев, отразивший 26 бросков.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Не сыграют: На текущий момент в составе минчан нет травмированных хоккеистов.

    Состояние команды: В новом сезоне «Динамо» Минск входит в категорию претендентов на плей-офф, однако судить о реальной форме белорусского клуба по матчу с «Амуром» вряд ли следует.

    Статистика для ставок

    • В четырех домашних личных встречах из пяти «Спартак» победил

    • В пяти очных матчах в Москве из семи предыдущих командам не удавалось выявить сильнейшего в основное время.

    • В четырех встречах из семи предыдущих между этими соперниками общая результативность добиралась до отметки в 6+ заброшенных шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 1,84, ничья — в 4.45, а победа «Бостона» — в 3.43.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.81, на тотал меньше 5.5 — за 2.00.

    Прогноз: Несмотря на разные возможности на площадке, обе команды не стесняются играть открыто, претендуя на высокие показатели в атаке. Едва ли в очной встрече ситуация изменится и команды начнут проявлять излишнюю осторожность.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.81.

    Прогноз: Зачастую в результативных играх между этими командами события начинали развиваться достаточно быстро: уже по ходу первой двадцатиминутки соперники нередко обмениваются голами.

    Ставка: Тотал первого периода больше 1.5 за 1.83.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Хьюстон Динамо — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Мексика — Новая Зеландия
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  3.33
  • Прогноз на матч Андраде — Силва
  • Бои
  • Сегодня в 04:10
    •  2.22
  • Прогноз на матч Бернс — Брэди
  • Бои
  • Сегодня в 04:40
    •  4.40
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Шаблий
  • Бои
  • Сегодня в 07:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Таджикистан — Филиппины
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Люксембург — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ливан — Малайзия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Куньлунь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Кайрат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Гамбия — Тунис
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Спартак» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 09.09.2024. Прогнозы на хоккей. «Спартак» и минское «Динамо» обеспечат хорошую результативность
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры