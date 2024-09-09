В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Мегаспорт-Арене» 9 сентября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Минск, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: По итогам двух матчей московская команда на какое-то время закрепилась на четвертом месте в таблице Западной конференции, набрав 3 очка, хотя, как кажется, имела право претендовать на другие цифры.

Последние матчи: В рамках первого матча сезона состоялось столичное дерби, в котором «Спартак» принял на своей территории полуобновленный ЦСКА и добился волевой победы, дважды уступая по ходу — 4:2.

За успехом в принципиальной игре последовал матч с «Сочи». Встреча, как и предыдущая, прошла на «Мегаспорт Арене», но закончилась не тем результатом, который ожидали увидеть: команда Алексея Жамнова потерпела поражение — 1:2 Б.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Не сыграют: Третью домашнюю игру нового сезона пропустит защитник Егор Зайцев.

Состояние команды: Как и в прошлом сезоне, «Спартак», не претерпев особых изменений, не намерен отказываться от атакующего стиля игры. Тем не менее команде предстоит совершенствоваться, поскольку реализация все еще вызывает вопросы.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: Минский клуб остается одним из трех представителей Запада, который провел только один матч. Но даже так динамовцы, с двумя очками на счету, закрепились в первой пятерке конференции.

Последние матчи: Единственную встречу команда Дмитрия Квартальнова провела с «Амуром» на своей территории. С гостями с Дальнего Востока белорусы справились более чем уверенно — 3:0.

Дублем в этом матче отметился Виталий Пинчук, а Александр Волков оформил два ассита. С показателем 1+2 встречу завершил Сэм Анас, в то время как лучшим игроком игры стал вратарь Андрей Кареев, отразивший 26 бросков.

Не сыграют: На текущий момент в составе минчан нет травмированных хоккеистов.

Состояние команды: В новом сезоне «Динамо» Минск входит в категорию претендентов на плей-офф, однако судить о реальной форме белорусского клуба по матчу с «Амуром» вряд ли следует.

Статистика для ставок

В четырех домашних личных встречах из пяти «Спартак» победил

В пяти очных матчах в Москве из семи предыдущих командам не удавалось выявить сильнейшего в основное время.

В четырех встречах из семи предыдущих между этими соперниками общая результативность добиралась до отметки в 6+ заброшенных шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 1,84, ничья — в 4.45, а победа «Бостона» — в 3.43.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.81, на тотал меньше 5.5 — за 2.00.

Прогноз: Несмотря на разные возможности на площадке, обе команды не стесняются играть открыто, претендуя на высокие показатели в атаке. Едва ли в очной встрече ситуация изменится и команды начнут проявлять излишнюю осторожность.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.81.

Прогноз: Зачастую в результативных играх между этими командами события начинали развиваться достаточно быстро: уже по ходу первой двадцатиминутки соперники нередко обмениваются голами.

Ставка: Тотал первого периода больше 1.5 за 1.83.