В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Барыс Арене» 09 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Барыс» — «Амур», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Барыс»

Турнирное положение: После старта регулярного первенства «Барыс» заслуженно обосновался в нижней части турнирной таблицы своей конференции с одним набранным очком.

Последние матчи: В двух матчах коллектив Болякина обижаемо потерпел поражения, хотя в игре против «Нефтехимика» определенные шансы на положительный исход поединка все же оставались.

Травмированные игроки: Перед прошлым поединком у коллектива из Казахстана был один травмированный игрок, а сейчас их два. Не смогут помочь своей команде Батырлан Муратов и Владислав Кодола.

Общий тонус клуба: Даже в игре против «Амура» никто не гарантирует положительного результата, поскольку дальневосточный клуб куда более организован для набора двух очков.

«Амур»

Турнирное положение: Ожидания от старта «Амура» в новом регулярном первенстве были большие, но реальность такова, что хабаровчане осели на последней строчке таблицы своей конференции с нулем набранных очков и нулем заброшенных шайб.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: Хабаровчане провели два слабых матча против минского «Динамо» и подольского «Витязя», поэтому по делу довольствуются дном восточной конференции.

Травмированные игроки: У хабаровского клуба проблемы со здоровьем испытывает нападающий Илья Талалуев, который пропустил последний матч своей команды.

Общий тонус клуба: Есть надежда, что в игре против «Барыса» мы увидим совсем другой «Амур», но шансов на это не очень много.

Статистика для ставок

«Барыс» не может победить уже пять матчей кряду

В семи последних играх между этими командами не забрасывалось больше пяти шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.60, на ничью — 4.10, на гостей — 2.45.

Прогноз: Хозяева выиграют предстоящий поединок

Альтернативный прогноз: На много шайб рассчитывать не приходится, если учитывать, что «Амур» за два поединка не отличился ни разу.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.60.

Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.85.