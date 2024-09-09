Барыс
Амур
«Барыс»
Турнирное положение: После старта регулярного первенства «Барыс» заслуженно обосновался в нижней части турнирной таблицы своей конференции с одним набранным очком.
Последние матчи: В двух матчах коллектив Болякина обижаемо потерпел поражения, хотя в игре против «Нефтехимика» определенные шансы на положительный исход поединка все же оставались.
Барыс — Амур: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Перед прошлым поединком у коллектива из Казахстана был один травмированный игрок, а сейчас их два. Не смогут помочь своей команде Батырлан Муратов и Владислав Кодола.
Общий тонус клуба: Даже в игре против «Амура» никто не гарантирует положительного результата, поскольку дальневосточный клуб куда более организован для набора двух очков.
«Амур»
Турнирное положение: Ожидания от старта «Амура» в новом регулярном первенстве были большие, но реальность такова, что хабаровчане осели на последней строчке таблицы своей конференции с нулем набранных очков и нулем заброшенных шайб.
Последние матчи: Хабаровчане провели два слабых матча против минского «Динамо» и подольского «Витязя», поэтому по делу довольствуются дном восточной конференции.
Травмированные игроки: У хабаровского клуба проблемы со здоровьем испытывает нападающий Илья Талалуев, который пропустил последний матч своей команды.
Общий тонус клуба: Есть надежда, что в игре против «Барыса» мы увидим совсем другой «Амур», но шансов на это не очень много.
Статистика для ставок
- «Барыс» не может победить уже пять матчей кряду
- В семи последних играх между этими командами не забрасывалось больше пяти шайб
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.60, на ничью — 4.10, на гостей — 2.45.
Прогноз: Хозяева выиграют предстоящий поединок
- 1.90ЦСКА — Адмирал: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.29Локомотив — СКА: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.55Авангард — Ак Барс: прогноз и ставкаЗавтра в 16:30
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Альтернативный прогноз: На много шайб рассчитывать не приходится, если учитывать, что «Амур» за два поединка не отличился ни разу.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.60.
Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.85.