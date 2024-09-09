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    «Барыс» одержит первую победу в сезоне?

    Барыс — Амур: ставка и прогноз, новости. 09.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Амур»
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    «Барыс»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Барыс Арене» 09 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Барыс» — «Амур», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 09 Сентября 2024 года

    Барыс

  • Астана
    •  Барыс 17:00 Амур

    Амур

  • Хабаровск
    •

    «Барыс»

    Турнирное положение: После старта регулярного первенства «Барыс» заслуженно обосновался в нижней части турнирной таблицы своей конференции с одним набранным очком.

    Последние матчи: В двух матчах коллектив Болякина обижаемо потерпел поражения, хотя в игре против «Нефтехимика» определенные шансы на положительный исход поединка все же оставались.

    Барыс — Амур: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Перед прошлым поединком у коллектива из Казахстана был один травмированный игрок, а сейчас их два. Не смогут помочь своей команде Батырлан Муратов и Владислав Кодола.

    Общий тонус клуба: Даже в игре против «Амура» никто не гарантирует положительного результата, поскольку дальневосточный клуб куда более организован для набора двух очков.

    «Амур»

    Турнирное положение: Ожидания от старта «Амура» в новом регулярном первенстве были большие, но реальность такова, что хабаровчане осели на последней строчке таблицы своей конференции с нулем набранных очков и нулем заброшенных шайб.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: Хабаровчане провели два слабых матча против минского «Динамо» и подольского «Витязя», поэтому по делу довольствуются дном восточной конференции.

    Травмированные игроки: У хабаровского клуба проблемы со здоровьем испытывает нападающий Илья Талалуев, который пропустил последний матч своей команды.

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    Общий тонус клуба: Есть надежда, что в игре против «Барыса» мы увидим совсем другой «Амур», но шансов на это не очень много.

    Статистика для ставок

    • «Барыс» не может победить уже пять матчей кряду

    • В семи последних играх между этими командами не забрасывалось больше пяти шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.60, на ничью — 4.10, на гостей — 2.45.

    Прогноз: Хозяева выиграют предстоящий поединок

    Альтернативный прогноз: На много шайб рассчитывать не приходится, если учитывать, что «Амур» за два поединка не отличился ни разу.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.60.

    Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.85.

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    «Барыс» — «Амур»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 09.09.2024. Прогнозы на хоккей. «Барыс» одержит первую победу в сезоне?
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