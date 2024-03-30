«Эдмонтон»
Турнирное положение: На протяжении последнего месяца «Эдмонтон» играет в хоккей, как придётся, но ему сильно напрягаться и не нужно, поскольку место в плей-офф ему уже обеспечено.
Последние матчи: При всем этом за шесть последних поединков канадская команда смогла победить в четырех матчах кряду.
Эдмонтон — Анахайм: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Ноблоху повезло, что его клуб в нынешнем сезоне практически не одолеваются травмы. Не могут помочь своей команде только Клефбом и Смит, которые на больничном едва ли не с прошлого сезона.
Общий тонус клуба: Сложно представать, в какой хоккей должен играть «Анахайм», чтобы доставить неразрешимые проблемы Макдэвиду и компании.
«Анахайм»
Турнирное положение: На старте сезона у «Анахайма» были вполне себе неплохие отрезки. За которые клуб однозначно можно было похвалить, но в итоге все заканчивается местом в середине нижней восьмерки Запада.
Последние матчи: На протяжении отрезка в более, чем 10 матчей, подопечные Кронина смогли одержать лишь одну победу, которая пришлась на матч против совсем слабого «Чикаго» (4:0).
Травмированные игроки: Калифорнийский коллектив по-прежнему не может рассчитывать на Лунё, Гудаса и Макгинна. Под вопросом участие Джонса из-за травмы нижней части тела.
Общий тонус клуба: Сложно найти какое-то противоядие против несущегося на всех порах в плей-офф «Эдмонтона».
Статистика для ставок
- Калифорнийский клуб за 11 последних матчей мог победить лишь однажды
- «Эдмонтон» выиграл шесть последних очных матчей у «Анахайма»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.44, на ничью — 6.24, на гостей — 6.19.
Прогноз: «Эдмонтон» довольно легко разделается с «утками»
- 1.82Вашингтон — Бостон: прогноз и ставкаПослезавтра в 02:00
- 2.04Миннесота — Вегас: прогноз и ставкаЗавтра в 22:30
- 2.07Авангард — Локомотив: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Альтернативный прогноз: Много голов в предстоящем поединке поклонникам хоккея обеспечено
Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 1.70.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.54.