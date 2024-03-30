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    Соперник сметет «уток» со льда?

    «Эдмонтон» — «Анахайм». Ставка (к. 1.70), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 30 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Анахайм»
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    «Анахайм»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 30 марта. Начало встречи — в 23:00 мск. «Эдмонтон» — «Анахайм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 30 Марта 2024 года

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: На протяжении последнего месяца «Эдмонтон» играет в хоккей, как придётся, но ему сильно напрягаться и не нужно, поскольку место в плей-офф ему уже обеспечено.

    Последние матчи: При всем этом за шесть последних поединков канадская команда смогла победить в четырех матчах кряду.

    Эдмонтон — Анахайм: коэффициенты букмекеров

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  • 1.355.906.60Бонус$9500
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    Травмированные игроки: Ноблоху повезло, что его клуб в нынешнем сезоне практически не одолеваются травмы. Не могут помочь своей команде только Клефбом и Смит, которые на больничном едва ли не с прошлого сезона.

    Общий тонус клуба: Сложно представать, в какой хоккей должен играть «Анахайм», чтобы доставить неразрешимые проблемы Макдэвиду и компании.

    «Анахайм»

    Турнирное положение: На старте сезона у «Анахайма» были вполне себе неплохие отрезки. За которые клуб однозначно можно было похвалить, но в итоге все заканчивается местом в середине нижней восьмерки Запада.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: На протяжении отрезка в более, чем 10 матчей, подопечные Кронина смогли одержать лишь одну победу, которая пришлась на матч против совсем слабого «Чикаго» (4:0).

    Травмированные игроки: Калифорнийский коллектив по-прежнему не может рассчитывать на Лунё, Гудаса и Макгинна. Под вопросом участие Джонса из-за травмы нижней части тела.

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    Общий тонус клуба: Сложно найти какое-то противоядие против несущегося на всех порах в плей-офф «Эдмонтона».

    Статистика для ставок

    • Калифорнийский клуб за 11 последних матчей мог победить лишь однажды

    • «Эдмонтон» выиграл шесть последних очных матчей у «Анахайма»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.44, на ничью — 6.24, на гостей — 6.19.

    Прогноз: «Эдмонтон» довольно легко разделается с «утками»

    Альтернативный прогноз: Много голов в предстоящем поединке поклонникам хоккея обеспечено

    Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 1.70.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.54.

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    Ставка и прогноз на матч «Эдмонтон» — «Анахайм» с коэффициентом 1.70. Дата матча: 30.03.2024. Прогнозы на хоккей. Соперник сметет «уток» со льда?
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