В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 30 марта. Начало встречи — в 23:00 мск. «Эдмонтон» — «Анахайм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: На протяжении последнего месяца «Эдмонтон» играет в хоккей, как придётся, но ему сильно напрягаться и не нужно, поскольку место в плей-офф ему уже обеспечено.

Последние матчи: При всем этом за шесть последних поединков канадская команда смогла победить в четырех матчах кряду.

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Травмированные игроки: Ноблоху повезло, что его клуб в нынешнем сезоне практически не одолеваются травмы. Не могут помочь своей команде только Клефбом и Смит, которые на больничном едва ли не с прошлого сезона.

Общий тонус клуба: Сложно представать, в какой хоккей должен играть «Анахайм», чтобы доставить неразрешимые проблемы Макдэвиду и компании.

«Анахайм»

Турнирное положение: На старте сезона у «Анахайма» были вполне себе неплохие отрезки. За которые клуб однозначно можно было похвалить, но в итоге все заканчивается местом в середине нижней восьмерки Запада.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: На протяжении отрезка в более, чем 10 матчей, подопечные Кронина смогли одержать лишь одну победу, которая пришлась на матч против совсем слабого «Чикаго» (4:0).

Травмированные игроки: Калифорнийский коллектив по-прежнему не может рассчитывать на Лунё, Гудаса и Макгинна. Под вопросом участие Джонса из-за травмы нижней части тела.

Общий тонус клуба: Сложно найти какое-то противоядие против несущегося на всех порах в плей-офф «Эдмонтона».

Статистика для ставок

Калифорнийский клуб за 11 последних матчей мог победить лишь однажды

«Эдмонтон» выиграл шесть последних очных матчей у «Анахайма»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.44, на ничью — 6.24, на гостей — 6.19.

Прогноз: «Эдмонтон» довольно легко разделается с «утками»

Альтернативный прогноз: Много голов в предстоящем поединке поклонникам хоккея обеспечено

Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 1.70.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.54.