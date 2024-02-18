В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 18 февраля. Начало встречи — в 10:00 мск. «Адмирал» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Адмирал»

Турнирное положение: Ни на что не претендующий «Адмирал» продолжает участие в утешительной борьбе с «Барысом» за то, чтобы не закончить сезон на последнем месте.

В 64 встречах представитель Дальнего Востока набрал 51 очко и закрепился (если можно так сказать) на 11-м месте в таблице конференции. Разрыв между «Барысом» составляет 3 балла.

Последние матчи: В феврале «Адмирал» провел 4-матчевую гостевую серию, в рамках которой поделил пополам победы и поражения. Самую громкую сенсацию он сотворил в Ярославле, где одержал верх над «Локомотивом» (2:1).

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Три следующих матча команда Леонида Тамбиева провела дома, где сперва по разу победила (4:2) и проиграла (2:3) «Барысу», а затем встретилась с «Трактором», которому уступила, ведя 2:0 (2:3).

Не сыграют: Из-за травм этот матч пропустят защитник Евгений Лисовец и нападающий Павел Шэн.

Состояние команды: Переходный сезон, оказавшийся провальным, «Адмирал» доигрывает в свое удовольствие, не испытывая особого давления. На этом фоне команде удается добиваться локальных (но нечастых) успехов.

«Трактор»

Турнирное положение: Середина таблицы Восточной конференции по-прежнему находится в огне из-за высокой плотности с несколькими командами, решающими, кто с какого места выйдет в плей-офф.

«Трактор» В 64 матчах набрал 74 очка, с которыми обосновался на шестом месте на Востоке, на 2 балла отстав от пятого «Автомобилиста». Такой же разрыв сформировался между седьмой «Ладой».

Последние матчи: Неделями ранее статистика «Трактора» состояла исключительно из проигранных матчей: в период с 3 по 14 февраля челябинцы уступили «Ак Барсу» (1:4, 1:2), «Торпедо» (1:3) и «Амуру» (3:5, 2:4).

Сдвинуть курс и прервать цикл неудач команда Алексея Заварухина смогла во Владивостоке, где в эпичной игре смогла отквитать разницу в 2 шайбы и вырвать победу у «Адмирала» за 28 секунд до финальной сирены (3:2).

Не сыграют: Нападающий Семен Дер-Аргучинцев не поможет своей команде во Владивостоке.

Состояние команды: Если раньше «Трактор» имел шансы закрепиться в первой пятерке — и даже на четвертой строчке — то теперь команда завершает сезон, выпадая из игрового тонуса, что не может не настораживать на фоне приближающегося кубкового раунда.

Статистика для ставок

Восемь последних матчей «Адмирала» закончились в основное время (3 победы, 5 поражений)

«Трактор» проиграл в гостях семь матчей из предыдущих десяти

В пяти февральских встречах из семи «Адмирал» забивал от двух и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 3.55, ничья — в 3.85, а победа «Трактора» — в 2.02.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.77, на тотал меньше 4.5 — за 2.05.

Прогноз: На домашней арене «Адмирал» нередко проваливает один стыковой матч из двух, а затем берет реванш во втором. «Трактор» в текущей форме — не настолько мощный соперник, чтобы у хозяев не было шансов в который раз провернуть подобное.

Ставка: «Адмирал» не проиграет за 1.80.

Прогноз: В матче соперников, явно испытывающих проблемы с игрой у чужих ворот, вполне вероятна ничья в основное время

Ставка: Ничья за 3.85.