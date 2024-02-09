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    «Флорида» не оставит команде Овечкина шансов

    «Флорида» — «Вашингтон». Ставка (к. 1.75), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 09 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Вашингтон»
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    «Флорида»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «ФЛА Лайв Арене» 09 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Флорида» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 09 Февраля 2024 года

    «Флорида»

    «Флорида» сыграла невразумительный матч против кризисной «Филадельфии» и проиграла на своем льду с минимальным счетом.

    «Пантеры» удосужились забросить всего лишь одну шайбу за час игрового времени, поэтому пенять могут только на себя.

    Морису нужно провести серьезную воспитательную работу со своими хоккеистами, поскольку такая расточительность может вылиться его клубу боком в будущем.

    Все прогнозы на НХЛ

    В игре против откровенно слабого «Вашингтона» именно хозяева выглядят более реальными претендентами на победу в предстоящей игре.

    «Вашингтон»

    «Вашингтон» хоть и не выглядит убедительно последний месяц чемпионата, но зато Овечкин хотя бы изредка поражает ворота соперников.

    Первый после недельного перерыва матч столичная команда проводила против «Монреаля», и проиграла ему по всем статьям.

    Проблем в обороне выше крыши, поэтому неудивительно, что «Кэпиталз» пропустили от одного из аутсайдеров сразу пять шайб.

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    Команда Карбери и не прочь реабилитироваться за провал в матче против «Хабс», но в игре против «Флориды» это будет сделать нереально тяжело.

    Прогноз и ставка

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.75, на ничью — 4.90, на гостей — 4.15.

    Прогноз: «Флорида» будет зла и оформит победу максимально быстро.

    Альтернативный прогноз: Голевая засуха хозяев закончится в предстоящей игре.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.75.

    Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.17.

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    «Флорида» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 09.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Флорида» не оставит команде Овечкина шансов
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