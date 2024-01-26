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    «Северсталь» — «Сибирь». Ставка (к. 3.15) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 26 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Северсталь» — «Сибирь»
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    Никита Коростелев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 26 января. Начало встречи — в 19:30 мск. «Северсталь» — «Сибирь»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Северсталь»

    Турнирное положение: В 54 матчах «Северсталь» набрала 61 очко и снова опустилась на седьмое место в таблице Запада. Разрыв между шестым ЦСКА обусловлен дополнительными показателями.

    Последние матчи: В январе «Северсталь» выдала безумную — по своим возможностям и ресурсам — серию, состоявшую из семи подряд матчей без поражений.

    Идеальные результаты команды Андрея Козырева обнулили лишь два лидера Восточной конференции — в гостях «Северсталь» уступила «Металлургу» Мг (2:3), а дома была разгромлена «Авангардом» (2:6).

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    Не сыграют: Вратари Константин Шостак, Дмитрий Шугаев, защитник — Тимофей Давыдов — травмы.

    Состояние команды: При высокой плотности очков на Западе «Северсталь» потеряла шестую позицию, однако если команде удастся вернуться к результатам прошлых недель, она, безусловно, попробует вновь обойти ЦСКА.

    «Сибирь»

    Турнирное положение: По итогам 55 матчей «Сибирь» смогла подняться на девятое место в Восточной конференции, набрав 53 очка. От зоны плей-офф ее отделяют три балла с учетом одной встречи в запасе.

    Последние матчи: На фоне лишения четырех очков и высокой конкуренции «Сибирь» провела крайне неудачную серию — с 14 по 22 января она потерпела три подряд поражения в основное время.

    Поочередно команда Сергея Кривокрасова проиграла «Адмиралу» (2:5), «Салавату Юлаеву» (2:4) и «Трактору» (1:3). И лишь в последней встрече — с «Витязем» в гостях — ей удалось набрать первые за две недели очки (4:1).

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    • Не сыграют: На момент публикации в составе «Сибири» кадровые потери отсутствуют.

    Состояние команды: Несмотря на то что «Сибири» удалось подняться выше в таблице Востока, в турнирном отношении это глобально ничего не меняет: «Нефтехимик» на текущий момент остается фаворитов в борьбе за плей-офф.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается в 1.97, ничья — в 3.90, а победа «Сибири» — в 3.73.

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    В двух предыдущих матчах «Северстали» испортили безупречную январскую статистику два сильнейших представителя Востока. Однако эти поражения стоит вынести за рамки на фоне класса соперников.

    До матчей с «Магниткой» и «Авангардом» команда Козырева умело разбиралась с равными по силам конкурентами, поэтому во встрече с «Сибирью» — аутсайдером на выезде — хозяева вновь замахнутся на 2 очка. Наши прогноз и ставка — «Северсталь» победит + ТБ 4.5 за 3.15.

    В рамках пяти побед из семи последних череповецкая команда забивала по три гола и более. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Северстали» больше 2.5 за 1.90.

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    «Северсталь» — «Сибирь»: прогноз, ставка (3.15), статистика, коэффициенты матча 26.01.2024. Прогнозы на хоккей. С серией неудач «Северсталь» попытается разобраться дома?
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