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    «Салават Юлаев» будет успешен в очередном «Зеленом дерби»?

    «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Ставка (к. 2.00) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 30 декабря 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Ак Барс Прогнозы на Салават Юлаев
    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Салават Юлаев»
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    Саша Хмелевский
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 30 декабря. Начало встречи — в 12:30 мск. «Ак Барс» — «Салават Юлаев»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 30 Декабря 2023 года

    «Ак Барс»

    Турнирное положение: В 44 матчах «Ак Барс» набрал 50 очков, с которыми рухнул на седьмое место в таблице Востока. На текущий момент казанцы отстают от первой тройки, замыкаемой «Салаватом Юлаевым», на 7 баллов.

    Последние матчи: После перерыва в чемпионате «Ак Барс» принял участие в четырех матчах, но победить сумел только в одном: на льду «Авангарда» он забросил четыре безответные шайбы (4:0).

    Коэффициенты матча Ак Барс — Салават Юлаев

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    В трех следующих встречах команда Зинэтулы Билялетдинова осталась без очков и всего раз забила больше гола. Так, казанцы поочередно проиграли «Автомобилисту» (1:2), «Сибири» (2:4) и «Металлургу» Мг (1:4).

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    Не сыграют: Нападающий Дмитрия Яшкин — травма.

    Состояние команды: Очередной фирменный спад превратил «Ак Барс» в главного неудачника уходящего года. Высококлассная команда, которая должна биться за лидерство, проиграла в пяти матчах из последних шести и потеряла шансы подняться выше седьмого места в конце 2023-го.

    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: В 43 встречах «Салават Юлаев» набрал 57 очков, с которыми находится на третьем месте в Восточной конференции, опережая по дополнительным пунктам четвертую «Ладу». Тольяттинский клуб провел на 3 игры больше.

    Последние матчи: Во второй половине декабря «Салават Юлаев» добился трех побед из четырех возможных, а еще в одной встрече получил один балл.

    Единственное поражение в этот период команда Виктора Козлова потерпела от «Адмирала» на своем льду (1:2 Б). После домашней сенсации со знаком «минус» уфимцы удачно съездили в гости к ЦСКА (4:3 ОТ) и «Сочи» (6:4).

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    • Не сыграют: Нападающий Егор Сучков — травма.

    Состояние команды: Как и все без исключения топ-клубы Востока, «Салават Юлаев» моментами терпит неудачи, но его общая форма впечатляет. Команда Козлова близка к своим пиковым кондициям, благодаря чему она комфортно обосновалась в первой тройке Востока, имея перспективы побороться за лидерство.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается в 2.42, ничья — в 3.85, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.80.

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    Затяжной игровой кризис стал главной проблемой «Ак Барса» в уходящем году. И пока казанцы терпят неудачи, «Салават Юлаев», возможно, проводит один из лучших своих периодов в нынешней кампании.

    Команда Виктора Козлова, хоть и проигрывает иногда аутсайдерам, на большие матчи настраивается образцово. Неделями ранее она победила «Авангард», «Спартак», «Ладу» и, конечно, «Ак Барс».

    В четырех «Зеленых дерби» текущего сезона уфимцы выиграли. В нынешних условиях пятая подряд успешная встреча не станет сенсацией. Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» победит в матче за 2.00.

    На данном этапе регулярки команда Козлова в большей степени добивается нужных результатов за счет уверенной игры в атаке. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 4.5 за 1.95.

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    «Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 30.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Салават Юлаев» будет успешен в очередном «Зеленом дерби»?
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