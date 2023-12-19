В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Спартак». Игра пройдет в «Нагорном» 19 декабря. Начало встречи — в 19:00 мск. «Торпедо» — «Спартак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Торпедо»

Серия частых неудач и невиданный ранее подъем СКА усложнили жизнь нижегородцам, которые в течение долгих недель оставались четвертыми на Западе без рисков опуститься ниже.

Однако теперь ситуация меняется: «Торпедо» по-прежнему занимает четвертую строчку в таблице Запада, но имеет одинаковое количество баллов с СКА. Оба клуба набрали по 51 очку, а санкт-петербуржцы провели на матч меньше.

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В конце прошлого месяца — с 23 по 27 ноября — «Торпедо» накрыла очередная серия неудач, что для нынешней команды Игоря Ларионова является нормой. Но после трех подряд поражений она выдала один из лучших за последнее время отрезков.

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Так, с 29 ноября по 7 декабря «Торпедо» сумело добиться четырех побед подряд над статусными соперниками. В частности, нижегородцы разобрались с «Локомотивом» (3:2 Б), «Динамо» Москва (4:1), «Ладой» (4:2) и «Металлургом» Мг (3:2).

«Спартак»

В течение долгих недель «Спартак» и «Динамо» Москва ведут упорную борьбу за возможность взобраться и закрепиться на первом месте в конференции, имея в этом вопросе переменчивые успехи.

На данном этапе чемпионата «Спартак» является лидером Западной конференции с 56 очками по итогам 41 игры. Столько же баллов набрали динамовцы, которые провели на матч меньше.

Как и многие топ-клубы, «Спартак» уходил на паузу не в лучших кондициях. В период с 21 октября по 2 декабря команда Алексея Жамнова провела шесть матчей, в пяти из которых проиграла.

Однако 5-го числа текущего месяца красно-белые выдали лучшую игру сезона, в которой одержали верх над «Динамо» Москва, устроив хаос и анархию на льду (8:7 ОТ). Вдогонку столичный клуб добился победы над «Сочи» (4:3).

Прогноз и ставка

На победу «Торпедо» букмекеры дают коэффициент 2.35, на ничью — 3.90, а на победу «Спартака» — 2.70.

На перерыв «Торпедо» уходило на подъеме: команде Игоря Ларионова удалось одержать четыре подряд победы и наконец-то избавиться от серии кривых результатов, от которой она страдала с конца сентября.

«Спартак» и вовсе прервал чемпионат в статусе лидера Запада. Несмотря на неудачи неделями ранее, команда Алексея Жамнова смогла вернуться на прежний высокий уровень.

К очной игре «Торпедо» и «Спартак» должны подходить в превосходной форме , что положительно отразится на общей результативности. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.07.

Учитывая упомянутые результаты нижегородцев, в домашней встрече у них появится больше шансов на успех. Наш альтернативный прогноз — «Торпедо» победит в матче за 1.80.