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    «Салават Юлаев» уверенно разберется с последним клубом Востока

    «Салават Юлаев» — «Барыс». Ставка и прогноз (к. 2.20) на хоккейный матч КХЛ 19 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Барыс»
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    «Салават Юлаев» в матче с «Витязем»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 19 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Барыс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 19 Декабря 2023 года
    Салават Юлаев
  • Уфа
    •  Салават Юлаев 17:00 Барыс Барыс
  • Нур-Султан
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    «Салават Юлаев»

    В рамках плотной конкуренции на Востоке «Салават Юлаев» оказался готовым к борьбе за третью строчку, в то время как к лидерам конференции в ближайшие дни он все равно не подберется, а вот опуститься ниже вполне способен.

    В 39 играх «Салават Юлаев» набрал 50 очков, с которыми удерживает третье место в Восточной конференции, но опережает четвертую «Ладу» исключительно по дополнительным показателям. От двух первых команд — «Металлурга» Мг и «Авангарда» — уфимцы отстают на 5 баллов.

    Коэффициенты матча Салават Юлаев — Барыс

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  • 1.485.006.20Бонус$9500
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    На паузу в КХЛ «Салават Юлаев» уходил в фантастической по его меркам форме, которая, в период с 23 ноября по 5 декабря, позволила добиться пяти побед подряд. Трижды в рамках этой серии команда Виктора Козлова забрасывала по 4+ шайбы.

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    Кампания «Салавата» состояла из матчей с «Авангардом» (3:1), «Трактором» (4:0), «Ладой» (5:2), «Спартаком» (3:2 Б) и «Витязем» (5:2). И только встреча с «Автомобилистом» 7-го числа оборвала цикл идеальных результатов (2:3 ОТ).

    «Барыс»

    В текущем сезоне «Барыс», как и в прошлом, терпит неудачи во всех направлениях игры: казахи являются худшими по проценту набора очков на Востоке и одними из худших в плане пропущенных голов.

    По итогам 40 матчей «Барыс» занимает 12-е место в Восточной конференции с 31 баллом активе. От 11-го «Адмирала» он отстает на одно очко, а от зоны первой восьмерки — на 12.

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    • В конце ноября «Барыс», не решая значимые турнирные задачи, разгромил дома «Металлург» Мг (5:2), сумев помочь «Авангарду» в лидерском противостоянии. Та встреча прервала 11-матчевую серию «Магнитки» без поражений.

    В декабре клуб из Казахстана провел всего три игры. Причем все три прошли в рамках гостевой серии. На чужом катке «Барыс» разделался с «Северсталью» (3:2 ОТ), а затем крупно влетел «Авангарду» (1:5) и «Сибири» (1:5).

    Прогноз и ставка

    На победу «Салавата Юлаева» букмекеры дают коэффициент 1.46, на ничью — 4.90, а на победу «Барыса» — 6.05.

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    В преддверии встречи со статистически самым слабым клубом конференции «Салават Юлаев» провел один из лучших отрезков в нынешней регулярке. И, несмотря на потерю очка в последнем матче, на фоне нынешнего «Барыса» он будет железным фаворитом.

    В семи предыдущих встречах с участием уфимцев суммарный тотал доходил до отметки в 4-5 заброшенных шайб. Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» победит + ТБ 4.5 за 2.20.

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    «Салават Юлаев» — «Барыс»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 19.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Салават Юлаев» уверенно разберется с последним клубом Востока
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