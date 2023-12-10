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    «Детройт» устроит еще один безумный матч на домашнем льду

    «Детройт» — «Оттава». Ставка и прогноз (к. 1.95) на хоккейный матч НХЛ 10 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Оттава»
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    Майкл Расмуссен
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Литл Сизарс Арене» 10 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Детройт» — «Оттава»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. НХЛ 10 Декабря 2023 года

    «Детройт»

    В нынешнем сезоне «Детройт» делает все, чтобы покинуть компанию неудачников, в которой находился последние годы. Усилив состав — особенно атаку — «Ред Уингз» доказали намерение участвовать в гонке за плей-офф позиции.

    В 25 матчах «Детройт» сумел набрать 32 очка, с которыми закрепился на четвертой строчке в Восточной конференции. На 2 балла он опережает двух преследователей и по дополнительным показателям отстает от третьей «Флориды».

    После серии провальных матчей «Ред Уингз» добились шести побед в восьми последних встречах, а недавняя беспроигрышная серия команды Дерека Лалонда прошла в первые декабрьские дни.

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    В ходе упомянутой партии «Детройт» победил «Чикаго» (5:1), «Монреаль» (5:4 ОТ) и «Баффало» (5:3). В последней же встрече «Ред Уингз», ведя 4:0 у «Сан-Хосе» на своем катке, проворонили огромную фору и потерпели поражение в серии буллитов (5:6 ОТ).

    «Оттава»

    В своем составе «Оттава» собрала нескольких звезд, с которыми, правда, все еще не готова к конкурентной борьбе за плей-офф места. Канадцам из Онтарио по-прежнему не удается добиваться нужных результатов в рамках продолжительных отрезков.

    В 21 матче «Оттава» заработала 20 очков, с которыми томится на 16-й строчке в Восточной конференции. От зоны первой восьмерки «Сенаторз» отстают на 9 баллов, имея несколько игр в запасе.

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    • В конце прошлого месяца команду Ди Джея Смита накрыла очередная серия неудач, в период которой она осталась вообще без набранных очков в трех подряд встречах, пропустив от четырех шайб и более в каждой.

    Но после провального цикла «Оттава» провела два уверенных матча на своем катке, где сперва всухую обыграла «Сиэтл» (2:0), а затем разгромила «Рейнджерс» (6:2). В последней встрече «Сенаторз» принимали «Торонто» в дерби Онтарио. В принципиальном противостоянии их постигла неудача (3:4).

    Прогноз и ставка

    На победу «Детройта» букмекеры дают коэффициент 2.22, на ничью — 4.84, а на победу «Оттавы» — 2.79.

    В попытках закрепиться как можно выше в таблице Востока «Детройт» регулярно выдает сумасшедшие в плане результативности матчи, которые, правда, не всегда способен закончить успешно.

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    «Оттава» же — это типичный аутсайдер, готовый зажечь в единичных случаях, когда будет подходящий соперник. И, кажется, «Детройт» является именно таким.

    В игре подобного класса команды не станут пристреливаться, возиться у бортов или осторожничать, боясь допустить ошибку, а предпочтут моментально броситься в атаку. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6.5 за 1.95.

    Если смотреть на общую форму команд, то у «Ред Уингз», безусловно, больше шансов на успех, особенно с учетом фактора домашнего льда. Наш альтернативный прогноз — «Детройт» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.15.

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    «Детройт» — «Оттава»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 10.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Детройт» устроит еще один безумный матч на домашнем льду
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