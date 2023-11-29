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    «Авангард» вновь начнет набирать очки

    «Авангард» — «Витязь». Ставка и прогноз (к. 2.25) на хоккейный матч КХЛ 29 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Витязь»
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    Никита Холодилин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 29 ноября. Начало встречи — в 16:30 мск. «Авангард» — «Витязь»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 29 Ноября 2023 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 16:30 Витязь Витязь
  • Подольск
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    «Авангард»

    В течение последних нескольких недель сумасшедшая форма «Авангарда» оказала существенное влияние на распределение сил в гонке лидеров Востока. В частности, омичам удалось сместить «Ладу» и «Ак Барс», которые долгое время оставались прямыми конкурентами «Металлурга» Мг.

    По итогам 34 матчей «Авангард» занимает второе место в Восточной конференции с 47 очками. На 5 баллов он отстает от «Магнитки», имея при этом две игры в запасе, и на одно очко опережает «Ладу», в активе которой 36 проведенных встреч.

    Коэффициенты матча Авангард — Витязь

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    10-матчевая победная серия «Авангарда» стартовала 31 октября, когда омичи на своей территории разобрались с «Торпедо» (3:2). В следующих семи встречах из девяти команда Михаила Кравеца подкрепила победы высокой результативностью, забрасывая от 4 шайб и более.

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    Перед выездом в Уфу «Авангард» успел одержать еще пару гостевых побед: его соперниками были «Нефтехимик» (4:1) и «Трактор» (2:1 ОТ). А 23 ноября состоялся упомянутый матч с «Салаватом Юлаевым», который завершился первым в этом месяце поражением омичей (1:3).

    «Витязь»

    Еще недавно «Витязь» небезосновательно называли крупнейшим неудачником Западной конференции. Однако прогресс, демонстрируемый клубом в последнее время, оживил интригу в плане его вероятной борьбы за место в кубковой зоне.

    Сейчас «Витязь» находится на десятой строчке в Западной конференции, набрав 30 очков в 36 играх. По дополнительным показателям он уступает девятую позицию «Сочи», а от места в первой восьмерке подмосковный клуб отстает на 4 балла.

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    • Совсем недавно — с 10 по 16 ноября — команда Дмитрия Рябыкина оформила четыре подряд победы, чего ранее с ней не происходило. А прервалась серия «Витязя» в гостевой игре с «Северсталью» (2:6).

    Однако на следующий день «Витязь» воспользовался возможностью исправиться, взяв у череповецкого клуба реванш (5:3). В двух последних матчах команда Кокорева проиграла «Ак Барсу» (2:3) и разгромила «Барыс» (5:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Авангарда» букмекеры дают коэффициент 1.76, на ничью — 4.60, а на победу «Витязя» — 3.75.

    Поражение от «Салавата Юлаева» на прошлой неделе помогло «Авангарду» избавиться от переживаний, обусловленных продолжительной победной серией. При этом промах в Уфе едва ли можно считать началом форменного спада.

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    Теперь команда Михаила Кравеца — без лишнего давления — имеет все шансы вернуться в режим победителей даже с учетом относительно неплохой игры, которую показывает «Витязь».

    Но какие бы результаты ни демонстрировал подмосковный клуб, на фоне таких омичей он по-прежнему остается аутсайдером. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит + ТБ 4.5 за 2.25.

    В попытках вернуться к лидерским нормам омичи проведут уверенный матч, минимизируя число возможных проблем. Наш альтернативный прогноз — «Авангард» не проиграет ни одного периода за 2.25.

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    «Авангард» — «Витязь»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 29.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Авангард» вновь начнет набирать очки
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