В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 2 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

В октябре «Спартак» выдал 9-матчевую победную серию, вошедшую в историю клуба в качестве рекордной. Благодаря этому красно-белые подвинули конкурентов и поднялись на первую строчку таблицы Запада, хотя впоследствии были оттуда вытеснены.

По итогам 25 матчей «Спартак» опустился на второе место с 36 очками в активе. Теперь он на один балл отстает от первого «Динамо» Москва при равенстве проведенных встреч. Дистанция между четвертым «Торпедо» составляет 4 балла.

Коэффициенты матча Спартак — ЦСКА 1X2Новым игрокам 2.554.052.50Бонус$9500

В период с 4 по 24 октября «Спартак» провел самую продолжительную в текущем сезоне победную серию. В нее вошли девять матчей, причем каждый команда Алексея Жамнова закрывала в основное время, забрасывая от трех шайб и более.

Все прогнозы на КХЛ

На фоне такого отрезка особенно неожиданным оказалось поражение на льду «Сибири» (3:4). Но после хорошего отдыха «Спартак» всеми силами кинулся в бой и дома не оставил шансов «Нефтехимику» (6:1).

ЦСКА

В попытках продвинуться как можно выше в таблице Западной конференции ЦСКА ранее имел точечные успехи. Однако сейчас этот процесс поставлен на паузу, поскольку «армейцам» по-прежнему не даются длинные победные отрезки.

В турнирной таблице Запада москвичи все еще занимают пятую позицию с 28 очками после 24 матчей. На 3 балла они оторвались от шестого «Сочи» и седьмого «Динамо» Минск, но и от четвертого «Локомотива» «армейцев» отделяет аналогичная дистанция.

Несколькими неделями ранее команда Сергея Федорова выдала очередную 3-матчевую победную серию, которая была прервана в 22 октября. В который раз столичный клуб пострадал от «Ак Барса» (1:4).

После матча в Казани ЦСКА отправился в гости к «Адмиралу», где сенсационно проиграл в овертайме (2:3 ОТ). Две следующие встречи «московские армейцы» провели удачнее: в рамках продолжающейся выездной кампании они разобрались с «Амуром» (3:2 Б) и «Сибирью» (6:3).

Коэффициенты

На победу «Спартака» букмекеры дают коэффициент 2.48, на ничью — 4.30, а на победу ЦСКА — 2.40.

Прогноз

В очном матче 11 октября «Спартак» взял верх (5:3) . Эта победа вошла в рекордную серию красно-белых и стала очередной демонстрацией спартаковской мощи в атаке. Нынешняя форма команды Алексея Жамнова позволит хозяевам «Мегаспорт Арены» повторить успех предыдущей игры.

Ставка

ЦСКА сколько угодно может разминаться на «Амуре» или «Сибири», но «Спартак» сейчас кажется недостижимой для него целью. Наши прогноз и ставка — «Спартак» победит с форой -1 за 3.20.

Глядя на стабильно высокую результативность команды Алексея Жамнова, для ставки можно выбрать вариант — индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5 за 1.83.