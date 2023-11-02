«Спартак»
В октябре «Спартак» выдал 9-матчевую победную серию, вошедшую в историю клуба в качестве рекордной. Благодаря этому красно-белые подвинули конкурентов и поднялись на первую строчку таблицы Запада, хотя впоследствии были оттуда вытеснены.
По итогам 25 матчей «Спартак» опустился на второе место с 36 очками в активе. Теперь он на один балл отстает от первого «Динамо» Москва при равенстве проведенных встреч. Дистанция между четвертым «Торпедо» составляет 4 балла.
Коэффициенты матча Спартак — ЦСКА
В период с 4 по 24 октября «Спартак» провел самую продолжительную в текущем сезоне победную серию. В нее вошли девять матчей, причем каждый команда Алексея Жамнова закрывала в основное время, забрасывая от трех шайб и более.
На фоне такого отрезка особенно неожиданным оказалось поражение на льду «Сибири» (3:4). Но после хорошего отдыха «Спартак» всеми силами кинулся в бой и дома не оставил шансов «Нефтехимику» (6:1).
ЦСКА
В попытках продвинуться как можно выше в таблице Западной конференции ЦСКА ранее имел точечные успехи. Однако сейчас этот процесс поставлен на паузу, поскольку «армейцам» по-прежнему не даются длинные победные отрезки.
В турнирной таблице Запада москвичи все еще занимают пятую позицию с 28 очками после 24 матчей. На 3 балла они оторвались от шестого «Сочи» и седьмого «Динамо» Минск, но и от четвертого «Локомотива» «армейцев» отделяет аналогичная дистанция.
Несколькими неделями ранее команда Сергея Федорова выдала очередную 3-матчевую победную серию, которая была прервана в 22 октября. В который раз столичный клуб пострадал от «Ак Барса» (1:4).
После матча в Казани ЦСКА отправился в гости к «Адмиралу», где сенсационно проиграл в овертайме (2:3 ОТ). Две следующие встречи «московские армейцы» провели удачнее: в рамках продолжающейся выездной кампании они разобрались с «Амуром» (3:2 Б) и «Сибирью» (6:3).
Коэффициенты
На победу «Спартака» букмекеры дают коэффициент 2.48, на ничью — 4.30, а на победу ЦСКА — 2.40.
Прогноз
Ставка
ЦСКА сколько угодно может разминаться на «Амуре» или «Сибири», но «Спартак» сейчас кажется недостижимой для него целью. Наши прогноз и ставка — «Спартак» победит с форой -1 за 3.20.
Глядя на стабильно высокую результативность команды Алексея Жамнова, для ставки можно выбрать вариант — индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5 за 1.83.