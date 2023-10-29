В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Барыс Арене» 29 октября. Начало встречи — в 14:00 мск. «Барыс» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барыс»

С уходом Андрея Скабелки «Барыс» надеялся, что команде удастся улучшить свою игру и ворваться в гонку за топ-8. Однако с момента отставки белорусского специалиста существенных изменений на льду, особенно в плане улучшений, не произошло.

В 24 встречах казахи заработали 21 очко, с которым по-прежнему занимают 11-е место в Западной конференции, опережая лишь последний «Адмирал». От зоны кубковой восьмерки команду отделяют 4 балла с учетом того, что прямые конкуренты провели меньше матчей.

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Если взглянуть на статистику Восточной конференции по пропущенным шайбам, то нет никого, кто играл бы в защите хуже «Барыса»: 77 голов в свои ворота получили казахи при 58 забитых.

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К игре с одним из тяжелейших соперников Западной половины лиги «Барыс» готовится после очередных потерь очков. В одном из двух проигранных матчей команда Галыма Мамбеталиева была разгромлена «Автомобилистом» (2:5), а в последней встрече ей удалось отвоевать один балл у минского «Динамо» (2:1 ОТ).

«Торпедо»

Октябрь — это явно не месяц «Торпедо», поскольку в большей степени команду преследуют неудачи. Но в последних матчах нижегородцы, кажется, постепенно находят способы, как выбраться из своего форменного кризиса.

Несмотря на серию провальных матчей, команде Игоря Ларионова удается удерживать высокие позиции в Западной конференции. На данном этапе регулярки она опустилась на 4-е место с 30 очками, но дистанция между идущими выше «Динамо» Москва и «Локомотивом» составляет всего один балл.

Цикл откровенно слабых игр подпортил оборонительную статистику «Торпедо» — 54 пропущенные шайбы — хотя в плане результативности клуб из Нижнего Новгорода остается одним из лучших в конференции — 70 голов.

В период с 14 по 27 октября «Торпедо» провело шесть подряд домашних матчей, четыре из которых закончились поражениями. Но в последней встрече команда Игоря Ларионова одержала верх. Ее соперником был «Автомобилист» (4:2).

Коэффициенты

На победу «Барыса» букмекеры дают коэффициент 3.20, на ничью — 4.20, а на победу «Торпедо» — 2.00.

Прогноз

После отставки главного тренера несколькими неделями ранее ситуация для «Барыса» глобально не изменилась. Команда продолжает терять очки в большинстве матчей и не демонстрирует готовность ввязаться в борьбу за восьмую позицию.

Кажется, для «Торпедо», которое больше не производит впечатление образцовой команды, это будет крайне удобный соперник, чтобы еще немного улучшить свое турнирное положение, пополнив статистику важнейшими на фоне плотной конкуренции двумя баллами.

Ставка

На домашнем катке «Барысу» никто не помешает оказать сопротивление, но судьба победителя, вероятно, уже предрешена. Наши прогноз и ставка — «Торпедо» победит + ТБ 3.5 за 2.18.

Если не делать акцент на результативности, то в качестве альтернативы можно взять ставку — «Торпедо» победит за 2.00.