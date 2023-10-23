«Динамо» Москва
Совсем недавно динамовцам максимально трудно давались матчи с соперниками топ-класса, из-за чего команда редко покидала каток без 3+ пропущенных шайб. Однако последние игры — с клубами попроще — позволили прервать неудачную серию.
В 20 встречах «Динамо» Москва удалось заработать 27 очков и вернуться на третье место в Западной конференции. Теперь на один балл столичный клуб опережает «Торпедо» и на 3 очка отстает от первого «Спартака», который провел на игру больше.
Коэффициенты матча Динамо — Лада
За этот период команда Алексея Кудашова отметилась 57 заброшенными шайбами при 47 пропущенных. Лучшим форвардом в составе столичного клуба остается звездный новичок Никита Гусев, набравший 20 очков (7+13).
Последние два матча «Динамо» Москва провело дома. В первом команде Кудашова удалось обыграть «Сибирь» (2:1), а во втором пришлось помучиться с «Северсталью», которой столичный клуб горел 0:2, но сумел спастись и дожать череповецких гостей в серии буллитов (3:2 Б).
«Лада»
После 4-матчевой серии поражений в первой половине октября «Лада» вернулась на победную тропу, что позволило ей продолжить гонку за самые высокие позиции на Востоке. И недавние осечки прямых конкурентов ей в этом помогли.
В 22 встречах «Лада» набрала 26 очков и вернулась на третье место в Восточной конференции. По дополнительным показателям тольяттинцы опережают четвертый «Автомобилист», а от лидирующей «Магнитки» отстают на 5 очков.
Суммарно хоккеисты «Лады» отметились 46 заброшенными шайбами, пропустив при этом 45. Лидером атаки тольяттинского клуба по-прежнему является Трой Джозефс (9+7), а в плане обороны команда Олега Браташа демонстрирует третий показатель надежности в конференции.
С 14 по 20 октября «Лада» провела домашнюю серию. В трех встречах из четырех ей удалось победить. В двух последних команда Браташа обыграла «Барыс» (2:1) и сенсационно одержала верх над «Авангардом» (5:3).
Коэффициенты
На победу «Динамо» Москва букмекеры дают коэффициент 1.64, на ничью — 4.10, а на победу «Лады» — 5.20.
Прогноз
Предматчевые расклады говорят нам о том, что «Лада» является безнадежным аутсайдером, который непременно должен проиграть.
Однако стоит учесть, что динамовцы лишь недавно кое-как пришли в себя после серии катастрофически слабых матчей, а тольяттинцы —
Ставка
Учитывая, что в трех матчах из четырех последних команда Олега Браташа забрасывала минимум 2 шайбы соперникам разного калибра, ей хватит сил на пару результативных действий на катке «Динамо». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Лады» больше 1.5 за 2.00.
Едва ли «Динамо» в текущей форме способно на разгром. Поэтому наш альтернативный прогноз — «Лада» победит с форой +1 за 1.95.