В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 23 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Лада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

Совсем недавно динамовцам максимально трудно давались матчи с соперниками топ-класса, из-за чего команда редко покидала каток без 3+ пропущенных шайб. Однако последние игры — с клубами попроще — позволили прервать неудачную серию.

В 20 встречах «Динамо» Москва удалось заработать 27 очков и вернуться на третье место в Западной конференции. Теперь на один балл столичный клуб опережает «Торпедо» и на 3 очка отстает от первого «Спартака», который провел на игру больше.

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За этот период команда Алексея Кудашова отметилась 57 заброшенными шайбами при 47 пропущенных. Лучшим форвардом в составе столичного клуба остается звездный новичок Никита Гусев, набравший 20 очков (7+13).

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Последние два матча «Динамо» Москва провело дома. В первом команде Кудашова удалось обыграть «Сибирь» (2:1), а во втором пришлось помучиться с «Северсталью», которой столичный клуб горел 0:2, но сумел спастись и дожать череповецких гостей в серии буллитов (3:2 Б).

«Лада»

После 4-матчевой серии поражений в первой половине октября «Лада» вернулась на победную тропу, что позволило ей продолжить гонку за самые высокие позиции на Востоке. И недавние осечки прямых конкурентов ей в этом помогли.

В 22 встречах «Лада» набрала 26 очков и вернулась на третье место в Восточной конференции. По дополнительным показателям тольяттинцы опережают четвертый «Автомобилист», а от лидирующей «Магнитки» отстают на 5 очков.

Суммарно хоккеисты «Лады» отметились 46 заброшенными шайбами, пропустив при этом 45. Лидером атаки тольяттинского клуба по-прежнему является Трой Джозефс (9+7), а в плане обороны команда Олега Браташа демонстрирует третий показатель надежности в конференции.

С 14 по 20 октября «Лада» провела домашнюю серию. В трех встречах из четырех ей удалось победить. В двух последних команда Браташа обыграла «Барыс» (2:1) и сенсационно одержала верх над «Авангардом» (5:3).

Коэффициенты

На победу «Динамо» Москва букмекеры дают коэффициент 1.64, на ничью — 4.10, а на победу «Лады» — 5.20.

Прогноз

Предматчевые расклады говорят нам о том, что «Лада» является безнадежным аутсайдером, который непременно должен проиграть.

Однако стоит учесть, что динамовцы лишь недавно кое-как пришли в себя после серии катастрофически слабых матчей, а тольяттинцы — с тремя победами в четырех последних встречах — чувствуют себя сейчас неплохо. Возможно, в столице им не достанутся очки, но без упорной борьбы они площадку «ВТБ Арены» точно не покинут.

Ставка

Учитывая, что в трех матчах из четырех последних команда Олега Браташа забрасывала минимум 2 шайбы соперникам разного калибра, ей хватит сил на пару результативных действий на катке «Динамо». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Лады» больше 1.5 за 2.00.

Едва ли «Динамо» в текущей форме способно на разгром. Поэтому наш альтернативный прогноз — «Лада» победит с форой +1 за 1.95.