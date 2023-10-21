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    «Оттава» продолжит громить восточных конкурентов

    «Оттава» — «Детройт». Ставка и прогноз (к. 2.04) на хоккейный матч НХЛ 21 октября 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Оттаву Сенаторз Прогнозы на Детройт Ред Уингз
    Прогноз и ставки на «Оттава» — «Детройт»
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    Доминик Кубалик
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 21 октября. Начало встречи — в 20:00 мск. «Оттава» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 21 Октября 2023 года

    «Оттава»

    В начале нового сезона команда из канадской столицы выдала невероятный всплеск и четко охарактеризовала свои планы на сезон, в которые, вероятно, входит плей-офф кампания. В нынешних условиях, несмотря на неминуемый спад позже, это вполне реально.

    В четырех матчах «Оттава» заработала 6 очков, с которыми вышла на промежуточное первое место в Восточной конференции. Столько же очков при равном количестве проведенных встреч набрали «Детройт» и «Каролина».

    За этот период «Сенаторз» отметились 19 заброшенными шайбами при 10 пропущенных. Уверенный старт в плане индивидуальной результативности демонстрируют 21-летний немец Тим Штюцле и звездный новичок Владимир Тарасенко. Оба форварда набрали 2+4 по системе «гол+пас».

    Все прогнозы на НХЛ

    После гостевого поражения от «Каролины» в дебюте регулярки (3:5) «Оттава» провела 3-матчевую победную серию дома, в период которой каждый соперник был обыгран с разницей в 3+ шайбы. Так, поочередно «Сенаторз» разгромили «Филадельфию» (5:2), «Тампу-Бэй» (5:2) и «Вашингтон» (6:1).

    «Детройт»

    Команда из одноименного города в штате Мичиган также встретила новый сезон с максимальным воодушевлением, что, возможно, может считаться сенсацией первых игровых недель. Как и будущий соперник, «Детройт» имеет грандиозные планы на сезон.

    В четырех встречах «Ред Уингз» набрали 6 очков и оказались на втором месте в Восточной конференции, преследуя «Оттаву», от которой их отделяют исключительно формальные показатели.

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    • Шагая нога в ногу с «Сенаторз», команда Дерека Лалонда забросила 19 шайб, а пропустила всего на одну больше. Ведущим ее форвардом, а заодно лидером в списке бомбардиров НХЛ (на момент написания прогноза) является Алекс Дебринкэт (5+3) — новичок, проведший прошлый сезон в составе «Оттавы».

    «Детройт» также провалил дебют сезона в гостях, на льду «Нью-Джерси» (3:4). Но в следующих трех матчах «Ред Уингз» одержали победы, забросив по 4+ шайбы. Поочередно команда Лалонда разобрала «Тампу-Бэй» (6:4), «Коламбус» (4:0) и «Питтсбург» (6:3).

    Коэффициенты

    На победу «Оттавы» букмекеры дают коэффициент 2.14, на ничью — 4.84, а на победу «Детройта» — 2.94.

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    Прогноз

    Первую в новом сезоне домашнюю серию канадцы начали ударно, возможно, даже сами того не ожидая. Однако форма двух их соперников из трех вызывает немало вопросов, очевидно, что с «Детройтом» им будет сложнее.

    Тем не менее на своем катке «Сенаторз» традиционно успешно противостоят «Ред Уингз»: в пяти последних очных матчах дома «Оттава» победила, четырежды забросив по 4+ шайбы. А набрав безумный темп на старте текущей кампании, она готовится к продолжению этого успешного для себя цикла.

    Ставка

    Минимум 5 шайб Тарасенко и компания забрасывали во всех домашних встречах в текущем сезоне, поэтому наши прогноз и ставка — «Оттава» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.04.

    «Детройт», играющий сейчас не хуже, тоже не будет противиться открытому хоккею на высоких скоростях. Поэтому наш альтернативный прогноз — тотал больше 6.5 за 2.05.

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    «Оттава» — «Детройт»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 21.10.2023. Прогнозы на хоккей. «Оттава» продолжит громить восточных конкурентов
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