В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Калгари». Игра пройдет в «КиБанк Центре» 20 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Баффало» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Баффало»

«Баффало» на старте регулярного сезона совсем не впечатляет, поскольку за три проведённых матча коллектив Гранато смог выиграть только один матч, но зато у «Вашингтона».

По качеству игры все выглядит более-менее неплохо, но недисциплинированность молодых игроков прослеживается буквально во всем.

Главный тренер «клинков» пока что не может ничего поделать с этим, но планомерная работа в этом направлении ведется, что было заметно по игре против «столичных».

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В домашней встрече против «Флориды» у хозяев вполне может хватить задора, чтобы нанести поражение довольно цепкому и неприятному сопернику.

«Калгари»

«Калгари» после увольнения Саттера не стал искать никого статусного ему на замену и решил войти в новый сезон с никому неизвестным Райаном Гуской.

Старт пока что откровенно не радует, поскольку «огоньки» смотрятся крайне слабо, хотя качество игроков и вообще состав у них более, чем приличный.

Пока что нападающие в спячке, а голкиперы совсем не играют в воротах на тот уровень, который они могут демонстрировать.

Матч против «Баффало» будет крайне непростым. Канадской дружине придется сыграть строго в обороне, чтобы рассчитывать хоть на какой-т успех в предстоящей игре.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.53, на ничью — 4.70, на гостей — 2.46.

Прогноз и ставка

Прогноз: «Баффало» может выиграть этот матч, хоть это сделать будет и непросто.

Альтернативный прогноз: В этом матче все может закончиться овертаймом.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.53.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.10.