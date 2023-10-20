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    «Сэйбрз» смогут напрячь гостей из Канады?

    «Баффало» — «Калгари». Ставка (к. 2.53), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 20 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Баффало» — «Калгари»
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    «Баффало»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Калгари». Игра пройдет в «КиБанк Центре» 20 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Баффало» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Баффало»

    «Баффало» на старте регулярного сезона совсем не впечатляет, поскольку за три проведённых матча коллектив Гранато смог выиграть только один матч, но зато у «Вашингтона».

    По качеству игры все выглядит более-менее неплохо, но недисциплинированность молодых игроков прослеживается буквально во всем.

    Главный тренер «клинков» пока что не может ничего поделать с этим, но планомерная работа в этом направлении ведется, что было заметно по игре против «столичных».

    Все прогнозы на НХЛ

    В домашней встрече против «Флориды» у хозяев вполне может хватить задора, чтобы нанести поражение довольно цепкому и неприятному сопернику.

    «Калгари»

    «Калгари» после увольнения Саттера не стал искать никого статусного ему на замену и решил войти в новый сезон с никому неизвестным Райаном Гуской.

    Старт пока что откровенно не радует, поскольку «огоньки» смотрятся крайне слабо, хотя качество игроков и вообще состав у них более, чем приличный.

    Пока что нападающие в спячке, а голкиперы совсем не играют в воротах на тот уровень, который они могут демонстрировать.

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    Матч против «Баффало» будет крайне непростым. Канадской дружине придется сыграть строго в обороне, чтобы рассчитывать хоть на какой-т успех в предстоящей игре.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.53, на ничью — 4.70, на гостей — 2.46.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Баффало» может выиграть этот матч, хоть это сделать будет и непросто.

    Альтернативный прогноз: В этом матче все может закончиться овертаймом.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.53.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.10.

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    «Баффало» — «Калгари»: прогноз, ставка (2.53), статистика, коэффициенты матча 20.10.2023. Прогнозы на хоккей. «Сэйбрз» смогут напрячь гостей из Канады?
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