«Баффало»
«Баффало» на старте регулярного сезона совсем не впечатляет, поскольку за три проведённых матча коллектив Гранато смог выиграть только один матч, но зато у «Вашингтона».
По качеству игры все выглядит более-менее неплохо, но недисциплинированность молодых игроков прослеживается буквально во всем.
Главный тренер «клинков» пока что не может ничего поделать с этим, но планомерная работа в этом направлении ведется, что было заметно по игре против «столичных».
В домашней встрече против «Флориды» у хозяев вполне может хватить задора, чтобы нанести поражение довольно цепкому и неприятному сопернику.
«Калгари»
«Калгари» после увольнения Саттера не стал искать никого статусного ему на замену и решил войти в новый сезон с никому неизвестным Райаном Гуской.
Старт пока что откровенно не радует, поскольку «огоньки» смотрятся крайне слабо, хотя качество игроков и вообще состав у них более, чем приличный.
Пока что нападающие в спячке, а голкиперы совсем не играют в воротах на тот уровень, который они могут демонстрировать.
Матч против «Баффало» будет крайне непростым. Канадской дружине придется сыграть строго в обороне, чтобы рассчитывать хоть на какой-т успех в предстоящей игре.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.53, на ничью — 4.70, на гостей — 2.46.
Прогноз и ставка
Прогноз: «Баффало» может выиграть этот матч, хоть это сделать будет и непросто.
Альтернативный прогноз: В этом матче все может закончиться овертаймом.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.53.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.10.