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    «Пингвины» увезут победу из столицы?

    «Вашингтон» — «Питтсбург». Ставка (к. 2.56), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 14 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Питтсбург»
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    «Питтсбург»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 14 октября. Начало встречи — в 02:30 мск. «Вашингтон» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вашингтон»

    «Вашингтон» входит в новый сезон, сделав ставку на погоню Овечкина за рекордом, пожертвовав обновлением состава и перспективами в будущем.

    Выбор был непростым, но его предстояло сделать Леонсису, и его не в праве кто-то осуждать, поскольку на пороге стоит свержение исторического рекорда лиги.

    Поэтому нужно надеяться на то, что Александр будет продолжать нас радовать своими фирменными бросками, а здоровья у него хватит на все три сезона, которые у него ещё будет действовать контракт.

    Все прогнозы на НХЛ

    Старт регулярки у «столичных» выпал на игру против принципиального врага в лице «Питтсбурга», и встреча будет непримиримой.

    «Питтсбург»

    «Питтсбург» мало кто рассматривает в качестве реального претендента даже на плей-офф, но это повторяется из года в год, а Салливан доказывает всем обратное.

    В минувшем сезоне «пингвинам» лишь немного не хватило для того, чтобы попасть в матчи на выбывание, но сейчас есть хороший шанс исправить эту ситуацию, поскольку клуб пополнил элитный защитник в лице Эрика Карлссона.

    Однако первая игра «Питтсбурга» против «Чикаго» выдалась откровенно слабой, а лидеры «пингвинов» не выглядели должным образом.

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    С «Вашингтоном» команда из Пенсильвании должна выглядеть куда бодрее, поскольку лучшего раздражителя для нее придумать сложно.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.24, на ничью — 4.50, на гостей — 2.56.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Пингвины» сильнее, как команда.

    Альтернативный прогноз: Игра получится вязкой, поэтому рассчитывать на большое количество шайб не стоит.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.56.

    Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.28.

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    «Вашингтон» — «Питтсбург»: прогноз, ставка (2.56), статистика, коэффициенты матча 14.10.2023. Прогнозы на хоккей. «Пингвины» увезут победу из столицы?
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