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    Казанцы убедительно победят?

    «Адмирал» — «Ак Барс». Ставка (к. 1.90), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 10 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Адмирал» — «Ак Барс»
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    «Ак Барс»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 10 октября. Начало встречи — в 12:30 мск. «Адмирал» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 10 Октября 2023 года
    Адмирал
  • КХЛ
    •  Адмирал 12:30 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
    •

    «Адмирал»

    «Адмирал» более-менее как-то стабилизировал свою игру, хотя шансов на вменяемую игу с оставшимися в распоряжении у Тамбиева хоккеистами осталось крайне мало.

    Последний матч против «Ак Барса» получился очень даже симпатичным, но в конце игры все же не хватило выдержки клубу из Владивостока.

    Коэффициенты матча Адмирал — Ак Барс

    1X2Новым игрокам
  • 3.703.702.02Бонус$9500
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    Не очень радует откровенно слабая результативность, которая позволяет одерживать победы только над сравнимыми по силам соперниками.

    Все прогнозы на КХЛ

    Сложно предположить, что может измениться за пару дней, но клуб из Владивостока постарается осложнить «Ак Барсу» жизнь как можно больше.

    «Ак Барс»

    «Ак Барс» постепенно начинает выбираться из кризиса, в который он угодил незаметно даже для самого себя.

    За четыре последних встречи казанский клуб выиграл три раза, но две последних победы над «Адмиралом» (2:1) и «Авангардом» (5:4) все было очень на тоненького.

    Билялетдинов тщательно следит за микроклиматом в команде и не собирается допускать ещё одного спада в ближайшее время.

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    Гости во втором подряд матче против «Адмирала» сделают все возможное, чтобы выиграть куда более увереннее, чем несколькими днями ранее.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.53, на ничью — 3.92, на гостей — 1.90.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Гости не упустят шанс набрать очередные легкие очки.

    Альтернативный прогноз: Казанцы победят более уверенно, чем несколькими днями ранее.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.90.

    Альтернативная ставка: Ф2 (-2) с коэффициентом 3.74.

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    «Адмирал» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 10.10.2023. Прогнозы на хоккей. Казанцы убедительно победят?
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