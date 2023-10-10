В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 10 октября. Начало встречи — в 12:30 мск. «Адмирал» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Адмирал»

«Адмирал» более-менее как-то стабилизировал свою игру, хотя шансов на вменяемую игу с оставшимися в распоряжении у Тамбиева хоккеистами осталось крайне мало.

Последний матч против «Ак Барса» получился очень даже симпатичным, но в конце игры все же не хватило выдержки клубу из Владивостока.

Коэффициенты матча Адмирал — Ак Барс 1X2Новым игрокам 3.703.702.02Бонус$9500

Не очень радует откровенно слабая результативность, которая позволяет одерживать победы только над сравнимыми по силам соперниками.

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Сложно предположить, что может измениться за пару дней, но клуб из Владивостока постарается осложнить «Ак Барсу» жизнь как можно больше.

«Ак Барс»

«Ак Барс» постепенно начинает выбираться из кризиса, в который он угодил незаметно даже для самого себя.

За четыре последних встречи казанский клуб выиграл три раза, но две последних победы над «Адмиралом» (2:1) и «Авангардом» (5:4) все было очень на тоненького.

Билялетдинов тщательно следит за микроклиматом в команде и не собирается допускать ещё одного спада в ближайшее время.

Гости во втором подряд матче против «Адмирала» сделают все возможное, чтобы выиграть куда более увереннее, чем несколькими днями ранее.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.53, на ничью — 3.92, на гостей — 1.90.

Прогноз и ставка

Прогноз: Гости не упустят шанс набрать очередные легкие очки.

Альтернативный прогноз: Казанцы победят более уверенно, чем несколькими днями ранее.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.90.

Альтернативная ставка: Ф2 (-2) с коэффициентом 3.74.