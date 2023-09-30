В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Уральце-Арене» 30 сентября. Начало встречи — в 14:30 мск. «Автомобилист» — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Автомобилист»

«Автомобилист» в последних матчах не производит впечатление непобедимого коллектива, и все слабые места были оголены не самыми серьезными соперниками по лиге.

За шесть последних матчей дружина из Екатеринбурга выиграла всего лишь два матча, что для коллектива с амбициями на финал конференции совсем неубедительно.

Коэффициенты матча Автомобилист — Адмирал 1X2Новым игрокам 1.704.304.60Бонус$9500

В отдельно взятых матчах, как в недавней игре против «Авангарда» (5:1) соперник переигрывался в одну калитку, а в других матчах валится все из рук.

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Предстоящий поединок против «Адмирала» будет принципиальным, поскольку в прошлом регулярном сезоне клубы провели между собой четыре встречи, и подопечные Заварухина смогли победить только в одной.

«Адмирал»

«Адмирал» худо-бедно начинает демонстрировать какой-то результат, хотя уже были определенные сомнения, что это может случиться в сентябре месяце.

В последнем своем матче дальневосточникам удалось обыграть «Барыс», но, правда, по буллитам. Пока что Тамбиев со своими парнями может справляться с соперниками только через пот и слезы.

Есть проблемы с классными мастерами на важных позициях ведущих звеньев, но тренерский штаба старается найти варианты взаимозаменяемости игроков. Пока что получается не очень убедительно.

В предстоящем поединке против злого «Автомобилиста» можно рассчитывать на успех в случае, если сами хозяева забудут выйти на лёд.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.65, на ничью — 4.30, на гостей — 4.33.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева являются однозначными фаворитами матча и должны легко забирать победу в предстоящем поединке.

Альтернативный прогноз: Встреча может получиться без ворот, поэтому никто не удивится большому количеству голов в этом матче.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.65.

Альтернативная ставка: ТБ 5 с коэффициентом 2.34.