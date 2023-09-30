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    Хозяева не испытают проблем с добычей победы?

    «Автомобилист» — «Адмирал». Ставка (к. 1.65), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 30 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Адмирал»
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    «Автомобилист»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Уральце-Арене» 30 сентября. Начало встречи — в 14:30 мск. «Автомобилист» — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 30 Сентября 2023 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 14:30 Адмирал Адмирал
  • КХЛ
    •

    «Автомобилист»

    «Автомобилист» в последних матчах не производит впечатление непобедимого коллектива, и все слабые места были оголены не самыми серьезными соперниками по лиге.

    За шесть последних матчей дружина из Екатеринбурга выиграла всего лишь два матча, что для коллектива с амбициями на финал конференции совсем неубедительно.

    Коэффициенты матча Автомобилист — Адмирал

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  • 1.704.304.60Бонус$9500
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    В отдельно взятых матчах, как в недавней игре против «Авангарда» (5:1) соперник переигрывался в одну калитку, а в других матчах валится все из рук.

    Все прогнозы на КХЛ

    Предстоящий поединок против «Адмирала» будет принципиальным, поскольку в прошлом регулярном сезоне клубы провели между собой четыре встречи, и подопечные Заварухина смогли победить только в одной.

    «Адмирал»

    «Адмирал» худо-бедно начинает демонстрировать какой-то результат, хотя уже были определенные сомнения, что это может случиться в сентябре месяце.

    В последнем своем матче дальневосточникам удалось обыграть «Барыс», но, правда, по буллитам. Пока что Тамбиев со своими парнями может справляться с соперниками только через пот и слезы.

    Есть проблемы с классными мастерами на важных позициях ведущих звеньев, но тренерский штаба старается найти варианты взаимозаменяемости игроков. Пока что получается не очень убедительно.

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    В предстоящем поединке против злого «Автомобилиста» можно рассчитывать на успех в случае, если сами хозяева забудут выйти на лёд.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.65, на ничью — 4.30, на гостей — 4.33.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяева являются однозначными фаворитами матча и должны легко забирать победу в предстоящем поединке.

    Альтернативный прогноз: Встреча может получиться без ворот, поэтому никто не удивится большому количеству голов в этом матче.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.65.

    Альтернативная ставка: ТБ 5 с коэффициентом 2.34.

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    «Автомобилист» — «Адмирал»: прогноз, ставка (1.65), статистика, коэффициенты матча 30.09.2023. Прогнозы на хоккей. Хозяева не испытают проблем с добычей победы?
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