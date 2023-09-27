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    «Автомобилист» навяжет борьбу?

    «Локомотив» — «Автомобилист». Ставка (к. 2.05), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 27 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Автомобилист»
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    «Автомобилист»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Арене-2000» 27 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Локомотив» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Локомотив»

    «Локомотив» на хорошем ходу и продолжает разбираться с одним соперником за другим. За семь последних матчей коллектив Никитина проиграл только одну встречу ЦСКА (1:2), которая случилась в минувшие выходные.

    Больше всего подкупает в игре хоккеистов ярославского клуба рациональность действий, где нет воле эмоциям.

    В предстоящей игре против «Автомобилиста» расслабляться не стоит, даже если брать во внимание, что матч будет проходить на домашнем льду.

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    Тем более ярославский клуб не может победить у уральцев уже четыре матча подряд, а последняя победа датирована 2021 годом.

    «Автомобилист»

    В прошлом году большинство из нас видело, что «Автомобилист» может творить в регулярном сезоне.

    Хочется верить, что на чемпионат подопечные Заварухина не оставят все силы и подойдут к прохождению шестимесячной дистанции более рационально.

    Пока же больше результатов удовлетворительных, чем наоборот, но определённые сложности в отдельно взятых матчах имеются.

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    Игра против «Локомотива» станет своеобразным индикатором, который и позволит составить мнение о возможностях уральского коллектива в недавно начавшемся сезоне.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.05, на ничью — 3.95, на гостей — 3.10.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: У «Локомотива» больше шансов на успех.

    Альтернативный прогноз: В игре будет много динамики, а, соответственно, и нарушений правил.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.05.

    Альтернативная ставка: ТБ 14.5 с коэффициентом 2.25.

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    «Локомотив» — «Автомобилист»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 27.09.2023. Прогнозы на хоккей. «Автомобилист» навяжет борьбу?
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