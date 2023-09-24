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    «Торпедо» справится с нынешним «Динамо» Минск

    «Динамо» Минск — «Торпедо». Ставка и прогноз (к. 2.42) на хоккейный матч КХЛ 24 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Торпедо»
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    «Торпедо» в матче с «Витязем»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Минск-Арене» 24 сентября. Начало встречи — в 17:10 мск. «Динамо» Минск — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 24 Сентября 2023 года
    Динамо Минск
  • Минск
    •  Динамо Минск 17:10 Торпедо Торпедо
  • Нижний Новгород
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    «Динамо» Минск

    В недавней игре белорусам удалось закрыть на замок 5-матчевую серию поражений и временно вернуться на восьмое место в Западной конференции, вытеснив оттуда ЦСКА. Оба клуба набрали по 7 очков.

    За этот период «Динамо» Минск забросило 26 шайб и 25 пропустило. На фоне высокой результативности на Западе это вполне обыденная статистика, хотя на старте сезона команда выдала свой лучший в плане результативности дебют.

    Коэффициенты матча Динамо Минск — Торпедо

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    21-летний форвард «Динамо» Минск Виталий Пинчук в данный момент является лидером клуба по набранным очкам (4+5), а защитник Коди Курран стал первым по результативным передачам (1+7). Тройку самых полезных игроков дополняет Сэм Анас (4+3).

    Все прогнозы на КХЛ

    В период с 6 по 20 сентября команда Дмитрия Квартальнова потерпела пять подряд поражений. В четырех матчах она пропустила по 3+ шайбы. Покончить с отрицательным циклом динамовцам удалось только в последней встрече. Дома они вырвали тяжелейшую победу у «Витязя» (3:1).

    «Торпедо»

    Пара проигранных недавно матчей и шикарная форма московского «Динамо» Москва лишили клуб из Нижнего Новгорода первой позиции на Западе. Но торпедовцы по-прежнему находятся в списке лидеров и занимают второе место с 13 очками.

    В восьми матчах «Торпедо» забросило 29 шайб при 18 пропущенных. По игре в нападении команда Игоря Ларионова входит в тройку сильнейших в конференции. Большую результативность демонстрируют только «Динамо» Москва (30) и «Спартак» (34).

    Никаких изменений не происходит в клубном рейтинге бомбардиров «Торпедо». По-прежнему лучшим у чужих ворот является Василий Атанасов, который, правда, в трех последних встречах был вычеркнут из графы «результативные действия» (5+4). В тройку сильнейших форвардов команды также входят Николай Коваленко (3+6) и Максим Летунов (6+1).

    На прошлой неделе торпедовцы впервые в этом сезоне остались без очков. Проиграли они «Ак Барсу» в наэлектризованном матче с кучей заброшенных шайб в обе стороны (3:4). В следующей встрече команда Ларионова отвоевала один балл у «Салавата Юлаева» (0:1 ОТ), а вернуться к победам нижегородцам удалось в домашней игре с «Витязем» (3:1).

    Коэффициенты

    На победу «Динамо» Минск букмекеры дают коэффициент 2.40, на ничью — 4.20, а на победу «Торпедо» — 2.42.

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    Прогноз

    Матч с «Витязем» помог динамовцам прибавить в уверенности, но не решил все их проблемы, включая оборону, являющуюся слабым местом. Кроме того, в играх с топ-клубами белорусы вновь могут поплыть и скатиться к следующей серии поражений.

    И уж точно команда Дмитрия Квартальнова не выглядит готовой к соперничеству с «Торпедо» с позиции силы. Дома ей придется смириться с очередной потерей очков.

    Ставка

    Несмотря на предматчевые расклады, гости из Нижнего кажутся явными фаворитами этой пары. Наши прогноз и ставка — «Торпедо» победит за 2.42.

    Лишь в одной игре в новом сезоне команде Ларионова не удалось показать свою атакующую мощь во всей красе. В остальных матчах нижегородцы забрасывали минимум 3 шайбы. Во встрече с одним из аутсайдеров их результативность также окажется на привычно высоком уровне. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Торпедо» больше 3 за 2.15.

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    «Динамо» Минск — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.42), статистика, коэффициенты матча 24.09.2023. Прогнозы на хоккей. «Торпедо» справится с нынешним «Динамо» Минск
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