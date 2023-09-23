ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валентина Шевченко и Алекса ГрассоШевченко стала жертвой спорного решения. «Пулю» лишили победы в реванше с Грассо Родри«Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест». Онлайн Жоау ФеликсМечты сбываются. Жоау Феликс расцвел в «Барсе», но надолго ли это?
  • 23:58
    • «Ницца» одолела «Монако» с Головиным и вышла в лидеры Лиги 1
  • 23:32
    • «Штутгарт» переиграл «Дармштадт» и вышел на первое место в Бундеслиге
  • 23:16
    • Дубль Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Ахли»
  • 22:05
    • «Зенит» победил «Бешикташ» и вышел в полуфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ
  • 22:14
    • Минское «Динамо» с минимальным счетом обыграло «Витязь»
  • 21:52
    • «Салернитана» и «Фрозиноне» сыграли вничью
  • 21:28
    • «КАМАЗ» неожиданно обыграл «Торпедо»
    Все новости спорта

    Гости испытают сложности с добычей победы?

    «Нефтехимик» — «Авангард». Ставка (к. 1.68), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 23 сентября 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Авангард Прогнозы на Нефтехимик
    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Авангард»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Авангард»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Арене Нефтехимик» 23 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Нефтехимик» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нефтехимик»

    «Нефтехимик» откровенно разочаровывает своей игрой, хотя по крепости состава татарстанский коллектив явно не в числе аутсайдеров.

    Леонтьев явно не справляется с той работой, которая на него возложена, и недавнее поражение от «Барыса» с неприличным счетом 0:8 яркое тому подтверждение.

    После того провала с казахстанским клубом нижнекамский коллектив сыграл еще матч против «Салавата Юлаева» и тоже его проиграл (2:4).

    Все прогнозы на КХЛ

    С такими неутешительными последними результатами в поединке против крепкого «Авангарда» рассчитывать на что-то можно будет только в случае полной концентрации на протяжении всех 60 минут игрового времени.

    «Авангард»

    «Авангард» по началу первого месяца регулярного сезона показывает цельный хоккей, который позволяет говорить о налаженных игровых связях с прошлого сезона.

    Не сказать, что в составе омского коллектива много игроков на перспективу, зато тех, кто понюхал пороха за свою футбольную жизнь более, чем достаточно.

    Омичи больше всего впечатляют своей защитой, которую Кравец за календарный год почти довел до совершенства. В двух из последних пяти сыгранных встреч сибирская дружина пропускала всего лишь по одной шайбе.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Во встрече против «Нефтехимика» даже на его льду расклад сил в пользу гостей. Что-то подсказывает, что выиграют они максимально легко.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 4.05, на ничью — 4.40, на гостей — 1.68.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Гости выиграют этот матч без особых проблем.

    Альтернативный прогноз: «Нефтехимик» пропустит снова много, поэтому ставим на индивидуальный тотал гостей.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.68.

    Альтернативная ставка: ИТБ (2) 3.5 с коэффициентом 2.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Гарсия — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Корда — Мюллер
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Мутэ — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Амур — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Адмирал — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Зверев — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Маррей — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Сибирь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Жирона — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Милан — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Бавария — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Боруссия М — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.05
  • Прогноз на матч Балтика — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Нефтехимик» — «Авангард»: прогноз, ставка (1.68), статистика, коэффициенты матча 23.09.2023. Прогнозы на хоккей. Гости испытают сложности с добычей победы?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры