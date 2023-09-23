В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Арене Нефтехимик» 23 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Нефтехимик» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» откровенно разочаровывает своей игрой, хотя по крепости состава татарстанский коллектив явно не в числе аутсайдеров.

Леонтьев явно не справляется с той работой, которая на него возложена, и недавнее поражение от «Барыса» с неприличным счетом 0:8 яркое тому подтверждение.

После того провала с казахстанским клубом нижнекамский коллектив сыграл еще матч против «Салавата Юлаева» и тоже его проиграл (2:4).

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С такими неутешительными последними результатами в поединке против крепкого «Авангарда» рассчитывать на что-то можно будет только в случае полной концентрации на протяжении всех 60 минут игрового времени.

«Авангард»

«Авангард» по началу первого месяца регулярного сезона показывает цельный хоккей, который позволяет говорить о налаженных игровых связях с прошлого сезона.

Не сказать, что в составе омского коллектива много игроков на перспективу, зато тех, кто понюхал пороха за свою футбольную жизнь более, чем достаточно.

Омичи больше всего впечатляют своей защитой, которую Кравец за календарный год почти довел до совершенства. В двух из последних пяти сыгранных встреч сибирская дружина пропускала всего лишь по одной шайбе.

Во встрече против «Нефтехимика» даже на его льду расклад сил в пользу гостей. Что-то подсказывает, что выиграют они максимально легко.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 4.05, на ничью — 4.40, на гостей — 1.68.

Прогноз и ставка

Прогноз: Гости выиграют этот матч без особых проблем.

Альтернативный прогноз: «Нефтехимик» пропустит снова много, поэтому ставим на индивидуальный тотал гостей.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.68.

Альтернативная ставка: ИТБ (2) 3.5 с коэффициентом 2.30.