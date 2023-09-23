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    Дальневосточная серия «Динамо» завершится еще одной победой

    «Адмирал» — «Динамо» Москва. Ставка и прогноз (к. 2.23) на хоккейный матч КХЛ 23 сентября 2023 года

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    Иван Муранов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 23 сентября. Начало встречи — в 10:00 мск. «Адмирал» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 23 Сентября 2023 года
    Адмирал
  • КХЛ
    •  Адмирал 10:00 Динамо Динамо
  • Москва
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    «Адмирал»

    Недавняя победа дальневосточного клуба не внесла существенных изменений в его плачевную турнирную ситуацию, но может встряхнуть команду и вновь заставит поверить в себя после серии поражений.

    В семи играх «Адмирал» заработал 6 баллов и застрял на 11-й строчке в Восточной конференции. По проценту набора очков он входит в пятерку худших в чемпионате. За этот период команда Леонида Тамбиева забросила 18 шайб и 20 пропустила.

    Коэффициенты матча Адмирал — Динамо

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    Лучшим бомбардиром в составе клуба является Даниил Гутик. 22-летний форвард набрал 8 очков (4+4) в семи играх. Другой молодой талант —Павел Шэн — стал вторым по этому показателю с 6 баллами (2+4).

    Все прогнозы на КХЛ

    Перед игрой с «Куньлунем» статистика «Адмирала» насчитывала пять поражений в шести встречах, но в домашнем матче с «Ред Стар» серия неудач была прервана (3:1). В игре с колоссальным преимуществом команды Тамбиева по броскам в створ (44:22) за хозяев отличились Александр Шевченко, Даниил Гутик и Тайлер Граовак — новичок, пришедший из «Витязя».

    «Динамо» Москва

    Столичная команда развила гиперзвуковую скорость и давить на тормоз в ближайшее время не планирует. Текущая победная серия подняла динамовцев на первое место на Западе с 14 очками после девяти матчей.

    За этот период команда Алексея Кудашова забросила 30 шайб и стала второй в чемпионате по данному показателю, уступая лишь другому столичному клубу — «Спартаку». Пропустило «Динамо» Москва 17 шайб. По игре в обороне бело-голубые также являются сейчас одними из лучших.

    В списке клубных бомбардиров первым остается Никита Гусев, ставший лидером КХЛ по количеству результативных передач (3+9), а если говорить о заброшенных шайбах, то лучшими в команде являются Джордан Уэл (5+4) и Максим Джиошвили (5+1).

    Коэффициенты

    На победу «Адмирала» букмекеры дают коэффициент 2.80, на ничью — 3.84, а на победу «Динамо» Москва — 2.23.

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    Прогноз

    В последнем матче «Адмиралу» удалось покончить с серией поражений, но команда по-прежнему не впечатляет. Даже на фоне победы над «Куньлунем» нет ощущения того, что владивостокский клуб готов к большим вызовам вроде предстоящего. «Динамо» набрало потрясающую форму и вряд ли оступится в этой встрече.

    Ставка

    Терять лидерство в подобной игре было бы крайним расточительством, этого команда Кудашова себе позволить не может. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит за 2.23.

    В семи матчах из восьми предыдущих столичный клуб забрасывал минимум 3 шайбы и взял результативную передышку в последней игре. Но проблемы «Адмирала» в обороне помогут гостям вернуться к ставшему привычным показателю. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Динамо» Москва больше 2.5 за 2.17.

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    «Адмирал» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 23.09.2023. Прогнозы на хоккей. Дальневосточная серия «Динамо» завершится еще одной победой
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