В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Арене-2000» 11 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Локомотив» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

На фоне плотной конкуренции, которую команды Запада обозначили на старте, «Локомотив» в данный момент находится лишь на девятом месте. Конечно, для клуба такого уровня этот показатель не может считаться удовлетворительным, но в ближайшие недели все должно наладиться, ведь на дистанции ярославцы имеют ряд преимуществ над конкурентами.

В трех матчах «Локомотив» набрал 4 очка и забросил 8 шайб. А вот 9 пропущенных — неприемлемая цифра для команды Игоря Никитина. Главным виновником этого оказалось «Торпедо», которому ярославцы проиграли крупно в дебюте нового сезона (2:5).

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Но после неудачи на старте результаты «Локомотива» пошли на повышение. Первую победу команда Никитина отпраздновала в тяжелейшем матче с «Трактором», судьба которого решалась в овертайме. Два очка ярославцам принес Артур Каюмов (3:2 ОТ), спасший перед этим ничью в основное время.

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Самый хороший в плане качества матч «Локомотив» выдал против СКА. По ходу встречи команда Никитина смогла отыграться после пропущенной на 3-й минуте шайбы и довести дело до победы с минимальным перевесом (3:2).

«Сочи»

Конечно, на старте сезона никто не судит, но создается впечатление, что «Сочи» ждет очередная провальная кампания, где традиционно будут серии поражений и редкие, но при этом сенсационные победы. Пока так и выходит.

Клуб из Краснодарского края успел провести 4 матча, в которых заработал всего 2 очка, забросил 6 шайб и пропустил 14. В плане результативных действий команда Дмитрия Кокорева сейчас является худшей на две конференции. На Западе «Сочи» занимает 10 строчку.

Единственной победы сочинцы смогли добиться в игре 6 сентября. Причем в момент, когда предугадать подобное было невозможно. Двух очков аутсайдер осмелился лишить «Ак Барс» (3:1). В матче-сюрпризе за «Сочи» забивали Ильдар Шиксатдаров, Тимур Хафизов и Борна Рендулич.

Перед сумасшедшим выездом в Казань команда Дмитрия Кокорева успела погостить у «Северстали» (3:6) и «Куньлуня» (3:6). Самое же крупное поражение «Сочи» потерпел от «Динамо» Москва на «ВТБ Арене» (0:4).

Коэффициенты

На победу «Локомотива» букмекеры дают коэффициент 1.32, на ничью — 5.75, а на победу «Сочи» — 7.43.

Прогноз

Кажется, команда Игоря Никитина уже забыла о крупном поражении на старте. Она вернулась к своему стилю, основанному на грамотной защите и, вероятно, набрала нужный темп, который будет поддерживать в ближайших матчах .

Ну а очередная революция «Сочи» вновь переносится на неопределенный срок. Коллектив Кокорева выдает слабый отрезок, победа над «Ак Барсом» не должна вводить в заблуждение. Поражение ярославцев в предстоящей игре почти на сто процентов исключено.

Ставка

Два очка в нынешних условиях лишними для «Локомотива» не будут, поэтому наши прогноз и ставка — «Локомотив» победит + ТБ 4.5 за 1.87.

С разницей в 3+ шайбы «Сочи» отлетел в каждой игре, закончившейся поражением. Четвертый такой матч уже на подходе. Наш альтернативный прогноз — «Локомотив» победит с форой -2 за 1.82.